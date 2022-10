Neti Sandu are 63 de ani, dar tonusul unei femei de 30. Se îmbracă în culorii vii, râde mult, călătorește, se bucură de viață și face aceeași meserie, cu pasiune, din 95 încoace. În dragoste nu a avut noroc, dar prietenii și familia i-au fost și îi sunt pansament pentru suflet. Vineri, 7 octombrie, Neti nu a ratat ocazia de a-i ura „la mulți ani” nepoatei sale, Andreea Căruțașu, una dintre fiicele surorii ei, Mari Kapelovies.

Neti Sandu, în fustă mini la 63 de ani!

Neti Sandu a publicat pe Instagram o poză în care apare alături de nepoată și, ce să vezi, îi face concurență. Astrologul de la PRO TV poartă o rochie mini, neagră, cu dres fin și pantofi cu toc. Este elegantă și ținuta îi vine superb. Trebuie să remarcăm și ce picioare frumoase are Neti, însă nu e pentru prima dată când poartă ținute atât de curajoase. Pentru cine nu-și mai amintește cum prezenta Neti horoscopul la PRO TV, în anii ’90, lăsăm mai jos o galerie foto cu poze rare. Vezi galeria foto pe Libertateapentrufemei.ro

Neti Sandu a fost crescută în religia penticostală

Neti Sandu a avut o copilărie plină de restricții și ghidată după învățăturile din Biblie, fiind crescută în religia penticostală, una foarte strictă. Neti nu s-a integrat niciodată în religia penticostală și nu a putut să urmeze regulile decât până la vârsta școlară. Ea și-a dat seama apoi că o existență protejată și guvernată strict de rigori religioase nu este una realistă, deoarece era ca și cum ar fi trăit într-un univers din sticlă.

,,Noi la bunici am învățat toate rigorile, toate regulile. Părinții nu erau credincioși penticostali, nu se duceau la biserică. Mi-am dat seama mai târziu că ei erau de fapt mai credincioși decât cei care mergeau la biserică. Mama trăia chinuită ca sa respecte rigorile. Ea nu voia să participe la Adunare (n.r Penticostali) și a simțit ca măcar unul dintre copii va adera la această religie, dar eu nu am reușit. Ăsta era Universul, acasă totul era reguli , respect față de Dumnezeu, veneau acasă toți de la Adunare. Apoi, mi-am dat seama ca nimeni nu trăiește așa. Asta era toata drama, că nu trăiești într-un univers din sticlă toată viața”, a mărturisit Neti în cadrul podcastului lui Damian Drăghici.

Neti Sandu, nefericiri în dragoste

În 2013, într-un interviu cu Andreea Esca, la Europa FM, Neti Sandu a făcut mărturisiri emoționante despre trecutul ei amoros. „M-am măritat și a durat doi ani. Cred că aveam 24 de ani. Nu era un coleg de facultate, era un prieten. N-a ținut pentru că eram foarte diferiți. După aceea am avut o relație de 10 ani. Și a plecat. El. Eu nu am spus nimic. Am zis că omul e liber să facă ce vrea. A fost înfiorător de greu, nu greu. Mi-a lăsat o hârtie în care mi-a spus că nu se poate ceva mai perfect decât mine. El a invocat motivul că avea impresia că eu îi port ghinion. Nu eu, stai că formularea era alta: că ne purtăm ghinion unul altuia. El avea nevoie de un vinovat și eu de aceea nu am luptat niciun milimetru. Nu i-am cerut nicio explicație”, a dezvăluit Neti Sandu.

