Documentul semnalează posibile fapte de natură penală, conflicte de interese, blocaje în derularea proiectelor cu fonduri europene și utilizarea abuzivă a controalelor pentru a exercita presiuni asupra operatorilor economici, susține Buzoianu.

Diana Buzoianu: Situația din Delta Dunării, la marginea dezastrului

„Am primit raportul Corpului de Control cu privire la situația de la Rezervația Deltei Dunării și ne arată că, practic, suntem într-o situație la marginea dezastrului. Instrumentele care ar fi trebuit să fie legitime și să asigure un control real în teritoriu au fost transformate în mijloace pentru a exercita presiuni asupra operatorilor economici și pentru a crea beneficii pentru anumite grupuri de interese din zonă. Fondurile europene au fost pierdute, iar unele proiecte au fost sabotate. Nu vorbim de cazuri izolate”, a declarat, sâmbătă, Diana Buzoianu.

Conform raportului, o parte semnificativă a problemelor a fost generată de o reorganizare controversată a ARBDD, realizată în 2024 sub conducerea fostului guvernator Bogdan-Ioachim Bulete.

În urma acestei restructurări, a fost creată o „direcție mamut” care concentrează activități esențiale precum control, avizare și reglementare, reunind aproximativ 50-60% din personalul instituției, mai spune Diana Buzoianu.

Ministra mediului: Bulete și-a creat o direcție pentru domnul Bulete

Ministra mediului susține că fostul guvernator a folosit reorganizarea pentru a-și asigura un rol dominant în instituție.

„Domnul Bulete și-a creat pentru domnul Bulete o direcție mamut. Cât timp era guvernator al Deltei Dunării, era și director cu funcția suspendată într-o direcție mai mică. A propus înființarea acestei direcții mamut, i-a trimis o notificare domnului director Bulete, adică tot lui, prin care i-a comunicat că postul vechi se vacantează. Câteva zile mai târziu, domnul director Bulete l-a anunțat pe domnul guvernator Bulete că este de acord să fie director pe noua direcție mamut. Evident, domnul guvernator Bulete l-a numit imediat pe domnul director Bulete în această funcție”, a explicat Buzoianu.

Diana Buzoianu, despre situația din Delta Dunării: Vom sesiza DNA

În urma acestor constatări, raportul Corpului de Control va fi transmis către ANI pentru verificarea conflictelor de interese și pentru cererea anulării actelor administrative emise.

În plus, documentul va fi trimis și către DNA pentru investigarea eventualelor fapte de natură penală.

„Este clar ce s-a întâmplat acolo. Vom cere anularea acestor acte viciate, reorganizarea rezervației și vom sesiza DNA-ul. Domnul Bulete și-a creat o direcție uriașă, iar apoi s-a pus singur în fruntea ei, asigurându-și astfel influența pe termen lung, chiar și după ce nu va mai fi guvernator al Deltei Dunării”, a adăugat ministra mediului.

Schimbare la conducerea Administrației Delta Dunării

Ca urmare a acestor dezvăluiri, premierul Ilie Bolojan a decis revocarea din funcție a guvernatorului Bogdan-Ioachim Bulete, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

În locul acestuia a fost numit Florin Stăneață, care anterior a ocupat funcția de director al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Tulcea.

Decizia a fost oficializată prin publicarea în Monitorul Oficial nr. 308 din 17 aprilie 2026.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE