În replică, Ministerul Apărării Naționale (MApN) a explicat pentru digi24.ro că documentul face parte dintr-o procedură administrativă obișnuită, fără legătură cu o mobilizare efectivă.

Deputatul PNL acuză o posibilă eroare sau o manevră politică

Cristian Buican a făcut publică situația pe pagina sa de Facebook, unde a exprimat nemulțumirea față de primirea ordinului.

„(…) Am primit «Ordinul militar de chemare la mobilizare». Am efectuat stagiul militar cu termen redus în perioada 1985-1986, la o unitate de elită a Armatei Române, am obținut gradul de sublocotenent și sunt mândru de acest lucru. Dacă va fi nevoie, îmi voi apăra țara în serviciul militar și m-aș simți onorat să fac acest lucru. Totuși, «Ordinul de chemare la mobilizare», în cazul în care va fi declarată această stare, mă împiedică să-mi exercit mandatul de parlamentar”, a scris liberalul, joi, pe pagina de Facebook.

Buican a ridicat public întrebări privind motivele din spatele emiterii acestui ordin, insinuând că ar putea fi vorba fie de o eroare, fie de o intenție politică.

„1. Militarii din Vâlcea care mi-au înmânat «Ordinul de chemare la mobilizare» sunt incompetenți?

2. Există un plan – în contextul în care PSD vrea să destabilizeze guvernul și scena politică din România – prin care anumiți parlamentari să fie împiedicați să-și exercite mandatul în cazul unei moțiuni de cenzură sau al unui vot de învestire a unui guvern?”, pune liberalul aceste întrebări pe Facebook.

MApN: O procedură standard, fără legătură cu politica

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a explicat că ordinul primit de deputatul PNL este parte a unui proces de actualizare a datelor din registrele militare ale rezerviștilor.

„Ulterior, (Cristian Buican – n.red.) a primit un ordin de chemare la mobilizare, document care se păstrează la livretul militar și care face parte din evidențele legale ale rezerviștilor, fără a însemna că persoana respectivă este chemată în mod concret la activitate”, au transmis reprezentanții Ministerul Apărării.

Conform MApN, neactualizarea evidențelor militare este motivul pentru care unii parlamentari ar putea primi astfel de documente.

Ministerul a subliniat că legislația prevede mecanisme clare pentru excluderea anumitor categorii profesionale, inclusiv parlamentarii, de la mobilizare, însă aceste situații necesită o comunicare ulterioară între autoritățile competente.

Cristian Buican: Ordinul de mobilizare contravine legii

Deputatul Cristian Buican consideră că primirea ordinului este în contradicție cu legislația națională.

Acesta a declarat că l-a contactat personal ministrul apărării pentru a cere clarificări: „Le-am explicat că este un act care contravine legii. M-am adresat domnului ministru pentru a clarifica această situație. Consider că este ilegal să mobilizezi parlamentari. (…) La fața locului le-am spus că sunt parlamentar”.

Potrivit articolului 26 din Legea 96/2006 privind statutul deputaților și senatorilor, „pe durata exercitării mandatului de parlamentar, deputații și senatorii nu pot fi concentrați sau mobilizați”.

Cu toate acestea, Buican susține că documentul primit îl obligă să se prezinte în termen de 24 de ore la Miercurea Ciuc, în caz de mobilizare, pentru a evita o pedeapsă cu închisoarea de până la șapte ani.

„Este vorba despre un ordin de mobilizare în caz de război. Dacă mâine s-ar declara mobilizarea în România, există un termen de 24 de ore în care trebuie să mă prezint la Miercurea Ciuc, altfel risc o pedeapsă cu închisoarea de până la 7 ani. Deci nu este o simplă chemare pentru a stabili date sau alte aspecte administrative, ci un ordin propriu-zis de mobilizare, care, în mod normal, se aplică rezerviștilor. Parlamentarii sunt însă exceptați”, a continuat deputatul.

Ministerul Apărării a reiterat că procedurile de actualizare a datelor rezerviștilor nu au nicio legătură cu activitatea politică sau parlamentară.

„Structurile teritoriale ale MApN aplică procedurile standard, fără ca aceste demersuri să aibă vreo legătură cu activitatea politică sau parlamentară”, au precizat oficialii instituției.

