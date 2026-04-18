În replică, Ministerul Apărării Naționale (MApN) a explicat pentru digi24.ro că documentul face parte dintr-o procedură administrativă obișnuită, fără legătură cu o mobilizare efectivă.

Deputatul PNL acuză o posibilă eroare sau o manevră politică

Cristian Buican a făcut publică situația pe pagina sa de Facebook, unde a exprimat nemulțumirea față de primirea ordinului.

„(…) Am primit «Ordinul militar de chemare la mobilizare». Am efectuat stagiul militar cu termen redus în perioada 1985-1986, la o unitate de elită a Armatei Române, am obținut gradul de sublocotenent și sunt mândru de acest lucru. Dacă va fi nevoie, îmi voi apăra țara în serviciul militar și m-aș simți onorat să fac acest lucru. Totuși, «Ordinul de chemare la mobilizare», în cazul în care va fi declarată această stare, mă împiedică să-mi exercit mandatul de parlamentar”, a scris liberalul, joi, pe pagina de Facebook.

Buican a ridicat public întrebări privind motivele din spatele emiterii acestui ordin, insinuând că ar putea fi vorba fie de o eroare, fie de o intenție politică.

„1. Militarii din Vâlcea care mi-au înmânat «Ordinul de chemare la mobilizare» sunt incompetenți?

2. Există un plan – în contextul în care PSD vrea să destabilizeze guvernul și scena politică din România – prin care anumiți parlamentari să fie împiedicați să-și exercite mandatul în cazul unei moțiuni de cenzură sau al unui vot de învestire a unui guvern?”, pune liberalul aceste întrebări pe Facebook.

MApN: O procedură standard, fără legătură cu politica

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a explicat că ordinul primit de deputatul PNL este parte a unui proces de actualizare a datelor din registrele militare ale rezerviștilor.

„Ulterior, (Cristian Buican – n.red.) a primit un ordin de chemare la mobilizare, document care se păstrează la livretul militar și care face parte din evidențele legale ale rezerviștilor, fără a însemna că persoana respectivă este chemată în mod concret la activitate”, au transmis reprezentanții Ministerul Apărării.

Conform MApN, neactualizarea evidențelor militare este motivul pentru care unii parlamentari ar putea primi astfel de documente.

Ministerul a subliniat că legislația prevede mecanisme clare pentru excluderea anumitor categorii profesionale, inclusiv parlamentarii, de la mobilizare, însă aceste situații necesită o comunicare ulterioară între autoritățile competente.

Cristian Buican: Ordinul de mobilizare contravine legii

Deputatul Cristian Buican consideră că primirea ordinului este în contradicție cu legislația națională.

Acesta a declarat că l-a contactat personal ministrul apărării pentru a cere clarificări: „Le-am explicat că este un act care contravine legii. M-am adresat domnului ministru pentru a clarifica această situație. Consider că este ilegal să mobilizezi parlamentari. (…) La fața locului le-am spus că sunt parlamentar”.

Potrivit articolului 26 din Legea 96/2006 privind statutul deputaților și senatorilor, „pe durata exercitării mandatului de parlamentar, deputații și senatorii nu pot fi concentrați sau mobilizați”.

Cu toate acestea, Buican susține că documentul primit îl obligă să se prezinte în termen de 24 de ore la Miercurea Ciuc, în caz de mobilizare, pentru a evita o pedeapsă cu închisoarea de până la șapte ani.

„Este vorba despre un ordin de mobilizare în caz de război. Dacă mâine s-ar declara mobilizarea în România, există un termen de 24 de ore în care trebuie să mă prezint la Miercurea Ciuc, altfel risc o pedeapsă cu închisoarea de până la 7 ani. Deci nu este o simplă chemare pentru a stabili date sau alte aspecte administrative, ci un ordin propriu-zis de mobilizare, care, în mod normal, se aplică rezerviștilor. Parlamentarii sunt însă exceptați”, a continuat deputatul.

Ministerul Apărării a reiterat că procedurile de actualizare a datelor rezerviștilor nu au nicio legătură cu activitatea politică sau parlamentară.

„Structurile teritoriale ale MApN aplică procedurile standard, fără ca aceste demersuri să aibă vreo legătură cu activitatea politică sau parlamentară”, au precizat oficialii instituției.

Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
La un an de la moartea soțului ei, vedeta e însărcinată! „Mi-am dorit”. Puțini știau că și-a refăcut viața atât de repede, după tragedia prin care a trecut. O să fie mamă la 42 de ani, pentru prima dată
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
GSP.RO
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
De ce nu a fost Nicușor Dan la înmormântarea lui Mircea Lucescu. A spus abia acum cu subiect și predicat: “Eu nu am vrut să duc într-o…
Cele 4 cuvinte pe care Teo Trandafir le-a spus despre situația Mihaelei Rădulescu! Atât, 4 cuvinte care cântăresc greu! Nimeni nu se aștepta la asta! 👇
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

Minivacanța de 1 Mai 2026: câte zile libere au românii și cum pică în calendar
Schimbări la pensiile private Pilonul III: bani retrași de la 60 de ani și reguli mai flexibile de plată
Trapperul care înjura România a făcut scandal monstru la Budapesta. Albert NBN: „Calmează-te, proastă nenorocită! O să fii cel mai viral porcușor în România!”
Ce se întâmplă cu fostul jucător de la FCSB și Rapid care a pierdut milioane de euro și ar fi ajuns pe străzi. Unde a fost văzut acesta
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Cum a apărut Monica Bârlădeanu la o mănăstire din județul Bacău. Actrița a cerut ajutorul în mediul online. „Am primit mesajul de mai jos”
Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu își construiesc o casă. Cum va arăta locuința celor doi. „Aici, pe terenul nostru, în România”
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
Şofer amendat pentru că poliţista s-a supărat pe el: "Aţi trecut pe galben" / "Era verde" / "Era galben, da?"
Ultima oră! Mihaela Rădulescu, anunț uriaș! După un an în care a fost lovită din toate părțile, vine și prima veste superbă! ”În loc să-mi pierd mințile, am decis să..."
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
Putin consideră că este cel mai bun moment pentru a „destabiliza” UE și NATO pentru a reduce sprijinul pentru Ucraina, anunță CCD
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
„Nu va mai avea cine să plătească pensiile”. Avertisment dur despre marea pensionare care poate bloca România
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
O nouă mișcare seismică azi-dimineață, în România! Ce magnitudine a avut cutremurul și în ce zonă s-a produs

Un deputat PNL s-a supărat că a primit ordin de mobilizare de la Armată: „Dacă nu mă prezint, risc închisoare 7 ani”
Ministrul Florin Barbu se afișează cu o valiză Louis Vuitton de mii de euro: „E un cadou. Nu cunosc marca, nu știu cât costă”
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Cătălin Vulturar, operat de chirurgul lui Dan Șucu. Când va reveni pe teren pentru Rapid. Exclusiv
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi