Cele mai frumoase imagini cu Giulia Anghelescu și fiul ei. Mika a împlinit 11 ani. „Ești bucățica noastră de bucurie”

„La mulți ani, Mika… 11 ani cu tine… și parcă au trecut într-o clipă. Ești cel mai empatic și sensibil suflet pe care îl știu… genul de copil care simte tot, profund. Ești bucățica noastră de bucurie care reușește să ne facă să râdem cu poftă din orice.

Când cânți parcă se oprește totul pentru o secundă și îmi dau seama cât de special ești. Crești prea repede pentru inima mea de mamă. Dacă aș putea opri timpul…cred că aș face-o doar ca să mai stau puțin aici, în anii ăștia ai tăi. Sunt atât de mândră de tine, Mika, și te iubesc mai mult decât pot spune vreodată în cuvinte”, a scris Giulia Anghelescu pe contul de socializare.

Cum este Giulia, ca mamă

Invitată la începutul acestui an, în emisiunea „Fericiți, nu perfecți”, Giulia i-a dezvăluit moderatoarei Irina Gologan că nu este de acord cu toate principiile parentingului modern, ci preferă echilibrul între regulile vechi de educație și cele moderne: „Trebuie să păstrăm un echilibru între parentingul cu care am crescut și cel nou.

Nu cred că suntem capabili să îl accesăm în totalitate pe cel nou, nu avem cum. Avem un altfel de bagaj în spate și atunci pentru cei care au avut o copilărie fericită, un mediu familial ok atunci când erau mici, lor o să le fie mai ușor. Nu vin cu un bagaj greu de dus în spate, ci cu lucruri pe care le-au învățat și o bază foarte bună”, a mărturisit Giulia Anghelescu.

