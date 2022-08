Daniel Buzdugan se află din nou în Creta, insula grecească pe care o consideră o a doua casă. Se bucură de vacanță cu soția lui, Monica Buzdugan, și cu cei doi copii ai lor, Luca (15 ani) și Maria (13 ani).

„Cu aceste ființe simpatice și haioase îmi fac eu vacanțele de o grămadă de ani și nu mă plictisesc, ba chiar realizez cât de fericit sunt că-i am, iar ce mă întristează e că numărul verilor petrecute împreună e unul limitat… Offfff! Ai mei sunt parte din inima mea, la fel ca și locul acesta de care ne-am lipit acum mult timp și în care ne petrecem vacanțele de vară an de an.

Se vorbește de modelul suedez de fericire, de modelul japonez etc. Ei bine, eu am descoperit modelul grecesc de a fi fericit și cred că-i cel mai frumos și mai apropiat de sufletul nostru, al românilor! Sunt român, voi muri român, dar din când în când îmi doresc ca și noi, românii, să reușim să ne bucurăm de viață SIMPLU și ADEVĂRAT, precum o fac frații noștri greci! Vă cuprinde, cu foarte MULT drag, că-mi plac oamenii, Buzdu. Din Creta”, este mesajul pe care Buzdugan l-a scris pe Facebook.

Toată lumea îl știe pe Daniel Buzdugan, dar puțini știu cum arată și cu ce se ocupă soția lui. Matinalul de la Radio ZU a povestit că partenera lui este medic stomatolog, de aceea preferă discreția și să stea departe de lumina reflectoarelor. Și modul în care a cunoscut-o pe Monica este inedit.

Prin 1993 făceam o emisiune pentru un post de radio în Iași. Tocmai ieșisem dintr-o relație și eram în căutări. Am zis să profit de statutul meu de om care lucrează în mass-media și am abordat-o pe stradă cu ceva pentru radio. I-am cerut numărul de telefon, spunându-i că așa e deontologic la noi, că pentru orice voce care intră pe post trebuie să avem niște date. Apoi am sunat-o, am invitat-o în oraș și așa a început totul. Daniel Buzdugan, pentru publicația Taifasuri

Monica și Daniel au avut o înțelegere legat de expunerea familiei, despre care Buzdu a povestit, pe vremuri, în revista Taifasuri. „Aşa m-am înţeles cu Monica, soţia mea. Ea este medic stomatolog şi mulţi îi spun că ar trebui să profite de statutul pe care îl are ca să atragă mai mulţi pacienţi. Dar ea îşi doreşte să vină lumea la ea pentru profesionalismul său, nu pentru notorietatea soţului. Ei nu îi place lumea asta, nu ar vrea să meargă pe stradă, să o comenteze lumea şi să o strige doamna Buzdugan”, a relatat Daniel.

