Turiștii vor plăti mai mult pentru transport în Londra. Biletele de autobuz urmează să se scumpească pentru prima dată în ultimii patru ani

Milioane de persoane care depind zilnic de transportul public din Londra vor fi afectate direct de o nouă scumpire începând de luna viitoare. Autoritatea de transport a metropolei britanice, Transport for London (TfL), a anunțat că prețul unei călătorii simple pentru adulți cu autobuzul sau tramvaiul va crește cu 10 pence, ajungând la 1,85 de lire sterline începând cu data de 1 noiembrie, potrivit The Sun.

Măsura aduce costul unei călătorii la cel mai înalt nivel înregistrat vreodată în rețeaua londoneză. În ultimii zece ani, biletul de autobuz s-a scumpit în total cu 35 de pence, deși în perioada recentă prețurile au fost ținute sub control printr-o înghețare a tarifelor instituită în martie 2023.

Majorarea anunțată de autorități va lovi în lanț și alte facilități utilizate masiv de navetiști. Printre acestea se numără opțiunea „Hopper fare”, sistemul extrem de popular care le permite pasagerilor să schimbe un număr nelimitat de autobuze sau tramvaie în interval de o oră plătind un singur tarif fix. Totodată, plafonul zilnic maxim aplicat pentru călătoriile cu autobuzul și tramvaiul (daily cap) va urca de la 5,25 de lire sterline la 5,55 de lire sterline.

Scumpirile nu îi vor ocoli nici pe beneficiarii de tarife reduse. Persoanele care dețin carduri speciale de concesie, precum tinerii posesori de carduri 16+ Zip Oyster sau șomerii înregistrați prin schema Jobcentre Plus, vor plăti cu 5 pence în plus pentru fiecare călătorie odată cu intrarea în vigoare a noilor prevederi.

De ce s-au amânat scumpirile și ce se întâmplă cu rețeaua de metrou

Inițial, primarul Londrei, Sir Sadiq Khan, stabilise aplicarea acestor creșteri de tarife pentru luna iulie. Decizia a fost însă temporizată, iar înghețarea prețurilor a fost prelungită până în noiembrie după ce TfL a explicat că măsura este o intervenție de urgență menită să îi protejeze pe londonezii cu venituri reduse în fața crizei generalizate a costului vieții.

În timp ce transportul de suprafață devine mai scump, utilizatorii rețelei subterane primesc o gură de oxigen temporară. Plafoanele de preț pentru metrou (Tube), trenurile urbane și abonamentele Travelcards vor rămâne înghețate cel puțin până în luna martie a anului viitor.

O măsură diferită pentru restul Angliei din 2027

În timp ce Londra introduce scumpiri imediate, restul Angliei se pregătește pentru o abordare diferită pe termen lung. A fost anunțat un nou plafon de 2 lire sterline pentru toate biletele simple de autobuz din Anglia, care va deveni activ de la 1 ianuarie 2027.

Această schemă voluntară le va permite milioanelor de pasageri din afara Londrei să călătorească plătind cu 1 liră mai puțin față de plafonul actual de 3 lire sterline. Totuși, facilitatea nu va fi generalizată pe toate rutele.