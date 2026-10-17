Milioane de oameni se confruntă cu stări de balonare, gaze sau disconfort gastric după ce consumă un pahar cu lapte de vacă. Deși primul gând al multora este că suferă de o intoleranță la lactoză, în numeroase cazuri de vină este o altă componentă din lactate: proteina de tip A1. În ultimii ani, laptele A2 a devenit o alternativă tot mai apreciată de cei care caută un produs lactat natural, dar mult mai blând cu aparatul digestiv. Află mai jos ce este laptele A2, prin ce se deosebește de cel obişnuit și ce beneficii susținute de studii medicale oferă pentru digestie și starea generală de bine!

Ce este laptele A2 și cum a apărut

Potrivit draxe.com, laptele A2 este un tip de lapte de vacă ce conține exclusiv proteina numită beta-cazeină A2, spre deosebire de laptele obișnuit din comerț, care conține o combinație de proteine A1 și A2. Cazeinele reprezintă aproximativ 80% din totalul proteinelor din laptele de vacă, iar beta-cazeina este una dintre componentele majore.

Diferența structurală dintre proteina A1 și proteina A2 este minusculă — constă într-un singur aminoacid — însă această mică variație schimbă complet modul în care laptele este procesat de corpul uman.

Istoric vorbind, vacile produceau în mod natural doar beta-cazeină A2. O mutație genetică ulterioară a introdus proteina A1 în fermele de vaci de lapte. Astăzi, unii fermieri cresc din nou rase specifice de vaci care produc doar lapte A2, cum ar fi vacile din rasele Guernsey și Jersey.

Principalele diferențe: laptele A2 vs laptele obișnuit (A1/A2)

Diferența esențială dintre cele două opțiuni se observă în momentul în care laptele ajunge în sistemul digestiv:

Laptele obișnuit (A1 + A2): Când este digerată, proteina A1 eliberează o peptidă denumită beta-casomorfină-7 (BCM-7) . Această peptidă a fost asociată cu simptome gastrointestinale neplăcute, precum balonarea, gazele și diareea la persoanele sensibile.

Când este digerată, proteina A1 eliberează o peptidă denumită . Această peptidă a fost asociată cu simptome gastrointestinale neplăcute, precum balonarea, gazele și diareea la persoanele sensibile. Laptele A2: Nu eliberează peptida BCM-7 în timpul digestiei. Tocmai de aceea este considerat mult mai ușor de tolerat și mai prietenos cu stomacul.

Ce beneficii oferă laptele A2 pentru sănătate

Cercetările recente evidențiază o serie de avantaje ale consumului de lapte A2, cele mai multe fiind legate de digestibilitatea sa superioară.

1. Îmbunătățește digestia și reduce senzația de balonare

Persoanele sensibile la laptele de vacă tradițional, dar care nu au un diagnostic de intoleranță la lactoză, tolerează mult mai ușor laptele A2.

Un studiu dublu-orb (nici participanții - pacienții, nici medicii sau cercetătorii care administrează tratamentul nu știu cine primește substanţa activă și cine primește un placebo - substanță inactivă - sau tratamentul standard) realizat în China în anul 2019 a arătat că un număr de copii care a trecut de la laptele obișnuit la cel A2 a avut mai puține simptome digestive neplăcute după doar 5 zile. Un alt studiu publicat în Journal of Cancer Prevention a subliniat că participanții care au băut lapte A2 au raportat scaune mai moi și mai puțină durere abdominală comparativ cu cei care au băut lapte cu proteina A1.

2. Contribuie la reducerea inflamației intestinale

Proteina A1 poate favoriza apariția inflamațiilor la nivelul intestinului. Prin eliminarea beta-cazeinei A1, laptele A2 ajută la diminuarea acestui risc. Un studiu din 2017 a arătat că persoanele care consumă lapte A2 prezintă un nivel mai redus al markerilor de inflamație intestinală.

3. Poate fi o soluție pentru persoanele sensibile la lactate

Deși laptele A2 nu este lipsit de lactoză, multe persoane care presupuneau că au intoleranță la lactoză descoperă că pot consuma lapte A2 fără probleme. Un studiu din 2020 a arătat că reacțiile neplăcute atribuite adesea lactozei erau cauzate, în realitate, de proteina A1.

4. Protejează inima și poate sprijini memoria

Peptida BCM-7 eliberată de laptele clasic a fost asociată în unele cercetări cu efecte negative asupra aparatului cardiovascular. Laptele A2, neproducând această peptidă, reprezintă o opțiune mai sigură pentru protejarea inimii. De asemenea, studiile efectuate pe copii au indicat îmbunătățiri ale funcției cognitive după trecerea la laptele A2.

5. Oferă nutrienți esențiali

Din punct de vedere nutrițional, laptele A2 și laptele obișnuit din comerț sunt aproape identice, diferența majoră constând doar în tipul de proteină conținut (beta-cazeina A2 vs. amestecul A1/A2). Ambele furnizează aceeași cantitate de calciu, carbohidrați (inclusiv lactoză), grăsimi și vitamine esențiale.

Dacă analizăm o cană de lapte (aproximativ 240 ml, varianta cu 2% grăsime):

Valoare energetică: Ambele tipuri furnizează în jur de 120 - 130 de calorii.

Ambele tipuri furnizează în jur de 120 - 130 de calorii. Proteine: Conțin aproximativ 8 - 9 grame de proteine de înaltă calitate, ideale pentru refacerea masei musculare.

Conțin aproximativ 8 - 9 grame de proteine de înaltă calitate, ideale pentru refacerea masei musculare. Carbohidrați și Zaharuri: Ambele conțin circa 12 grame de carbohidrați per porție, proveniți din lactoză.

Ambele conțin circa 12 grame de carbohidrați per porție, proveniți din lactoză. Grăsimi: Ambele variante au aproximativ 5 grame de grăsimi (din care 3 grame de grăsimi saturate).

Ambele variante au aproximativ 5 grame de grăsimi (din care 3 grame de grăsimi saturate). Vitamina D și A: Asigură în jur de 12% din doza zilnică recomandată (DZR).

Asigură în jur de 12% din doza zilnică recomandată (DZR). Calciu și Potasiu: Oferă aproximativ 25% din DZR de calciu și 8% din DZR de potasiu, susținând densitatea osoasă și funcționarea optimă a sistemului cardiovascular.

O diferență distinctă rezidă în faptul că laptele A2 provine adesea de la rase speciale de vaci (precum Jersey sau Guernsey) sau din ferme concentrate pe produse de calitate superioară, ceea ce poate duce, în anumite cazuri, la o concentrație ușor mai ridicată de acizi grași Omega-3.

Cu toate acestea, din punct de vedere al macro și micronutrienților de bază, laptele A2 reprezintă un echivalent nutrițional direct al laptelui convențional, având avantajul suplimentar de a fi mult mai ușor tolerat de sistemul digestiv. Această calitate îl face o opțiune excelentă pentru a fi utilizat în shake-uri proteice sau suplimente alimentare de către persoanele active.

Riscuri, limite și recomandări

Deși laptele A2 oferă numeroase avantaje, este important să cunoști câteva aspecte cheie înainte de a-l introduce în dietă:

Conține lactoză: Laptele A2 are același conținut de lactoză precum cel obișnuit. În cazurile severe de intoleranță la lactoză, pot apărea în continuare simptome. Alergia la laptele de vacă: Persoanele cu alergie diagnosticată la laptele de vacă trebuie să evite laptele A2, deoarece acesta conține în continuare cazeine și alte proteine alergene. Cercetări în desfășurare: Deși primele concluzii sunt foarte promițătoare, oamenii de știință continuă studiile pentru a înțelege pe deplin toate beneficiile pe termen lung ale proteinei A2.

Întrebări frecvente despre laptele A2

Prin ce diferă laptele A2 de laptele convențional?

Principala diferență constă în tipul de beta-cazeină. Laptele A2 conține doar proteină A2, pe când laptele obișnuit conține atât A1, cât și A2. Proteina A1 eliberează peptida BCM-7 la digestie, care este responsabilă de stările de disconfort.

Este laptele A2 mai bun pentru persoanele cu balonare?

Da, cercetările arată că laptele A2 provoacă mult mai puțină balonare, mai puține gaze și mai puține dureri abdominale în comparație cu laptele obișnuit.

Are laptele A2 efect antiinflamator?

Da, studiile pe modele umane și animale au arătat că laptele A2 determină o inflamație intestinală mai redusă în comparație cu laptele ce conține proteina A1.