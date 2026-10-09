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Care sunt pericolele ascunse ale toamnei pentru animalele de companie și ce trebuie să faci ca să fie în sigurață

Redacția Libertatea
Redacția Libertatea
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Border Collie
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Odată cu venirea anotimpului rece, peisajul ruginiu aduce nu doar o atmosferă pitorească, ci și o serie de riscuri majore, adesea invizibile, pentru sănătatea câinilor și a pisicilor. Iată la ce trebuie să fii atent atunci când ieși cu prietenul patruped la plimbare dacă nu vrei să ajungi în cabinetul medicului veterinar!

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Toamna aduce peisaje spectaculoase și plimbări lungi alături de prietenii noștri necuvântători, dar ascunde și pericole invizibile care le pot pune viața în pericol. Printre cele mai mari amenințări din acest sezon se numără antigelul scurs pe carosabil și ciupercile sălbatice apărute în parcuri sau păduri.

Fie că vorbim despre gustul dulceag al antigelului, un lichid toxic chiar și în cantități infime, sau despre toxicitatea imprevizibilă a ciupercilor pe care câinii le pot ingera din curiozitate, o secundă de neatenție poate transforma o plimbare liniștită într-o urgență veterinară.

De ce sunt frunzele mucegăite un pericol pentru sănătatea animalelor

Odată cu căderea masivă a frunzelor și menținerea unui nivel ridicat de umiditate atmosferică, solul și grămezile de materie organică devin incubatoare ideale pentru o multitudine de bacterii, fungi și mucegaiuri toxice. Câinii, prin natura lor curioasă și prin comportamentul explorator bazat pe simțul olfactiv, sunt extrem de expuși atunci când adulmecă, scormonesc sau ingerează aceste mase vegetale.

Frunzele aflate în proces avansat de descompunere găzduiesc specii de mucegai din genul Penicillium, dar și alte ciuperci saprofite care produc micotoxine tremorigene (cum ar fi penitrema A și roquefortina C). Aceste neurotoxine puternice acționează direct asupra sistemului nervos central, blocând canalele ionice sau interferând cu neurotransmițătorii inhibitori, ceea ce duce la o hiperexcitabilitate neuromusculară accentuată.

Care sunt semnalele de alarmă ale intoxicației cu micotoxine

Intoxicația cu micotoxine din frunze mucegăite sau compost are un debut de obicei rapid, instalându-se în interval de câteva ore de la ingestie sau chiar de la simpla mirosire a zonelor intens contaminate. Printre simptomele clinice observate frecvent în practica veterinară se numără:

  • Hipersalivație excesivă (sialoree): O reacție reflexă precoce la iritația gastrointestinală și toxicitatea sistemică.
  • Vărsături și colici abdominale: Încercarea organismului de a elimina substanțele toxice.
  • Ataxie și incoordonare motorie: Animalul pare „beat”, își pierde echilibrul și are dificultăți de locomoție.
  • Tremurături musculare generalizate: Un semn pentru intoxicația cu micotoxine tremorigene, care poate evolua rapid de la nivelul membrelor posterioare către întregul corp.
  • Convulsii epileptiforme și hipertermie: În cazurile grave sau la pacienții netratați la timp, spasmele musculare intense generează febră mare (hipertermie malignă) și crize convulsive care pot duce la leziuni cerebrale ireversibile sau deces prin epuizare respiratorie.

Ce trebuie să faci dacă suspectezi că animalul tău s-a intoxicat cu micotoxine

Dacă se suspectează ingestia de frunze mucegăite sau compost, prezentarea de urgență la clinica veterinară este obligatorie. Protocolul medical include:

  • Stabilizarea pacientului: Controlul crizelor convulsive prin administrarea de benzodiazepine (diazepam, midazolam) sau barbiturice, alături de măsuri de răcire externă în caz de hipertermie.
  • Inducerea emezei: Dacă ingestia a avut loc recent (în ultimele 1–2 ore) și starea neurologică a pacientului permite acest lucru în siguranță.
  • Administrarea de cărbune activ: Doze repetate pot fi necesare pentru a întrerupe circuitul enterohepatic al toxinelor.
  • Terapie de susținere: Fluide intravenoase pentru menținerea tensiunii arteriale, protejarea funcției renale și corectarea dezechilibrelor electrolitice, alături de relaxante musculare, dacă este cazul.

Intoxicația cu antigel (Etilenglicol)

Toamna reprezintă perioada în care mulți proprietari își verifică autovehiculele, schimbă lichidul de răcire sau completează nivelul acestuia. Din nefericire, lichidul de răcire pe bază de etilenglicol are un gust dulceag, extrem de atrăgător pentru câini și pisici. Chiar și o cantitate infimă (câteva picături scurse pe alee sau pe pavajul din curte) poate fi letală, în special pentru feline, a căror sensibilitate metabolică este mult mai mare.

Cum recunoști semnele intoxicației cu antigel la animale

Etilenglicolul în sine este moderat toxic, însă poate pune în pericol viața animalelor dacă semnele intoicației sunt trecute cu vederea. Odată ingerat, acesta este absorbit rapid în circuitul sanguin și metabolizat în ficat prin intermediul enzimelor alcool-dehidrogenază și aldehid-dehidrogenază. Acest proces enzimatic generează metaboliți secundari extrem de toxici: glicolaldehidă, acid glicolic, acid glioxilic și, în final, oxalat de calciu.

Cristalele de oxalat de calciu nou-formate se blochează direct în tubii renali, provocând necroză tubulară acută, edem interstițial sever și blocaj renal total (anurie). În paralel, acidoza metabolică severă generată de intermediarii acizi destabilizează echilibrul acido-bazic al întregului organism.

Cele trei stadii clinice ale intoxicației cu antigel

Evoluția clinică a intoxicației este împărțită în mod clasic în trei etape distincte:

Stadiul I (0 – 12 ore post-ingestie):

  • Simptomele seamănă izbitor cu o stare de ebrietate avansată.
  • Animalul prezintă letargie, ataxie severă, slăbiciune a membrelor, vărsături frecvente.
  • Se remarcă poliurie (urinare frecventă) însoțită de polidipsie (sete accentuată) din cauza efectului osmotic al etilenglicolului.
  • În cazuri severe, pot apărea hipotermie și deprimare respiratorie.

Stadiul II (12 – 24 ore post-ingestie):

  • Se instalează o falsă perioadă de ameliorare: simptomele neurologice par să se estompeze temporar, dând o falsă impresie de siguranță proprietarului.
  • Sub suprafață însă, acidoza metabolică continuă să se agraveze, iar tahicardia și tahipneea (respirația accelerată) devin evidente ca mecanisme compensatorii.

Stadiul III (24 – 72 ore post-ingestie - predominant la pisici):

  • Acesta este stadiul insuficienței renale acute ireversibile.
  • Se instalează oliguria (scăderea drastică a volumului urinar) sau anuria totală (lipsa completă a urinei).
  • Apare durerea abdominală severă și lombară (la palparea rinichilor măriți în volum și dureroși).
  • Ureea și creatinina serică cresc spectaculos (azotemie severă), iar pacientul intră în uremie, comă profundă și, în absența dializei sau a intervenției ultrarapide, survine decesul.

Ce trebuie să faci dacă animalul tău s-a intoxicat cu antigel

Fereastra terapeutică în cazul otrăvirii cu antigel este extrem de îngustă: sub 3-4 ore de la ingestie la pisici și sub 8-12 ore la câini.

  • Antidoturi: Administrarea de fomepizol (4-metilpirazol) sau, în lipsa acestuia, a etanolului medical (alcool etilic). Ambele substanțe acționează prin inhibarea enzimei alcool-dehidrogenază, împiedicând transformarea etilenglicolului în metaboliți toxici. Etilenglicolul nemetabolizat este apoi eliminat pe cale renală în siguranță.
  • Terapie de susținere intensivă: Perfuzii masive cu soluții electrolitice echilibrate pentru menținerea diurezei, corectarea acidozei metabolice cu bicarbonat de sodiu și, dacă este disponibilă în centrele veterinare avansate, ședințe de hemodializă pentru pacienții cu insuficiență renală instalată.

Intoxicația cu ciuperci otrăvitoare

Ploile frecvente de toamnă, alternate cu temperaturi blânde în timpul zilei, creează condiții ideale pentru proliferarea unei multitudini de specii de ciuperci în păduri, parcuri, margini de drum sau chiar în gazonul din curțile rezidențiale. Animalele de companie nu dispun de un instinct natural care să le indice ce ciuperci sunt comestibile și care sunt letale; curiozitatea și mirosul le împing adesea să le consume.

Ce ciuperci pot pune în pericol sănătatea animalelor și cum se manifestă intoxicația

Intoxicațiile micologice la animalele de companie sunt clasificate în funcție de tipul de toxină și de sistemul organic afectat:

Sindromul Hepatotoxic (Amanita phalloides și specii înrudite)

  • Specii implicate: Amanita phalloides (Buretele gravierului / Ciuperca morții), Galerina marginata, Lepiota.
  • Toxine: Amatoxine și falotoxine, extrem de stabile termic (nu se distrug prin gătire sau uscare).
  • Mecanism și simptome: Distrugerea ireversibilă a celulelor hepatice (necroză centrolobulară) și renale. Ceea ce face această otravă extrem de periculoasă este perioada de latență lungă: primele semne (vărsături, diaree profuză, dureri abdominale) apar abia la 6–24 ore după ingestie, moment în care leziunile hepatice sunt deja masive și adesea fatale. După o scurtă ameliorare falsă, se instalează icterul, coagulopatiile (tulburări de sângerare) și encefalopatia hepatică.

Sindromul Neurotoxic (Amanita muscaria și Amanita pantherina)

  • Specii implicate: Amanita muscaria (Pălăria șarpelui), Amanita pantherina.
  • Toxine: Muscimolul și acidul ibotenic, substanțe cu acțiune psihoactivă și neurotoxică.
  • Simptome: Semnele apar rapid (în 30-90 minute) și includ ataxie, dezorientare, hiperexcitabilitate sau, din contră, somnolență profundă/letargie, midriază (pupile diluate), tremurături și, în cazuri rare, crize convulsive.

Sindromul Muscarinic / Colinergic (Inocybe și Clitocybe)

  • Toxine: Muscarina, care stimulează excesiv sistemul nervos parasimpatic.
  • Simptome: Cunoscut sub acronimul DUMBELS (Diarrhea, Urination, Miosis, Bronchospasm/Bradycardia, Emesis, Lacrimation, Salivation). Se manifestă prin colici abdominale intense, scăderea ritmului cardiac (bradicardie), căderea tensiunii arteriale, respirație greoaie cu secreții bronșice abundente și lăcrimare/salivație excesivă.

Ce trebuie să faci dacă animalul tău se intoxică cu ciuperci

  • Prezentare imediată la cabinetul veterinar: Nu așteptați apariția simptomelor, în special dacă suspectați specii hepatotoxice.
  • Colectarea probelor: Dacă este posibil în siguranță, păstrați o bucată din ciuperca consumată (sau faceți fotografii clare ale acesteia, incluzând pălăria, lamelele/porii și baza piciorului). Aceasta va ajuta medicul veterinar și micologul să identifice exact specia și să adapteze antidotul.
  • Decontaminare gastrointestinală: Inducerea emezei la cabinet și administrarea de cărbune activ în doze repetate, alături de terapie intensivă de susținere a funcției hepatice (cu antioxidanți puternici precum silimarina, N-acetilcisteina sau S-adenozilmetionina - SAMe) și perfuzii pentru susținerea tensiunii arteriale.

Ce măsuri poți lua toamna pentru siguranța animalului de companie

Pentru a reduce la minimum riscurile la care sunt expuse animalele de companie în acest sezon, proprietarii trebuie să adopte un set de măsuri proactive de management al mediului și supraveghere comportamentală.

Igiena curții și a grădinii: Îndepărtați periodic frunzele căzute, curățați zonele de compost și împiedicați acumularea de materie organică umedă unde se pot dezvolta mucegaiuri și ciuperci sălbatice.

Depozitarea sigură a substanțelor chimice: Păstrați antigelul, lichidul de parbriz, îngrășămintele și pesticidele în ambalaje originale, etanșe, amplasate în dulapuri încuiate sau pe rafturi înalte, inaccesibile câinilor și pisicilor. Orice scurgere accidentală pe solul din garaj sau curte trebuie curățată și neutralizată imediat.

Control strict în timpul plimbărilor: Folosiți întotdeauna lesa în parcuri, zone împădurite sau spații verzi publice în timpul toamnei. Fiți atenți la comportamentul patrupedului și împiedicați-l să adulmece insistent sau să ingereze frunze uscate/umede, ciuperci sau gunoaie vegetale.

Rutina de igienă post-plimbare: La întoarcerea din plimbările de toamnă, spălați și uscați cu atenție lăbuțele și blana animalului. Această măsură simplă împiedică pisicile (prin comportamentul lor de îngrijire/grooming) sau câinii să ingereze accidental urme de substanțe toxice, spori de mucegai sau pesticide depuse pe sol.

Sezonul de toamnă aduce o paletă largă de riscuri pentru sănătatea animalelor. De la micotoxinele din frunzele în descompunere și toxicitatea renală devastatoare a etilenglicolului, până la otrăvurile redutabile ascunse în ciupercile sălbatice, vigilența proprietarului și cunoașterea semnelor clinice incipiente reprezintă cheia supraviețuirii.

Intervenția medicală promptă în primele ore de la expunere face diferența între o recuperare completă și un deznodământ tragic. Prin educație preventivă și măsuri stricte de siguranță, ne putem proteja companionii necuvântători, asigurându-le un sezon de toamnă sigur și lipsit de evenimente nefericite.

Sursă foto: Shutterstock

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Tags: animale de companie
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De ce să pui o lingură de lemn peste oală
Daniel Anghel
Interviu
Știri România
13:00
De la investiții străine de 10 miliarde de euro în 2022, România a ajuns la 700 de milioane în 2026. Consultant de top: „Sunt bani în piață, firmele așteaptă un guvern și reformarea statului”
Un bărbat ține în mână o carte electronică de identitate
Știri România
12:55
Peste 2,7 milioane de români au trecut la buletinul electronic. Până când mai poți călători în străinătate cu cartea de identitate veche
Lei românești pentru plata unei facturi
Știri România
11:29
ANAF a prins 5 firme care aduc muncitori din Asia cu facturi fictive de peste 6.000.000 de lei. Cum au păcălit statul
Dragoș Pătraru în timpul emisiunii Starea Nației
Știri România
09:40
Dragoș Pătraru a vorbit la TVR despre interviul cu George Simion difuzat de televiziunea publică: „Îngrijorarea cetățenilor este legitimă”
Nicușor Dan, președintele României
Opinii
09:55
Votați ce vreți, dar dup-aia anticipate. Asta trebuie să spună Dan
Luca Niculescu. Sursa foto: Dumitru Angelescu
Analiză
Opinii
09:00
Luca Niculescu, reformatorul sau doar încă un premier desemnat?
guvernul-romaniei-sigla
Opinii
7 oct.
A avea sau a nu avea guvern…
VIDEO Cine este Luca Niculescu
Opinii
6 oct.
Mă cheamă Luca și-mi place-ntre golani...
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