Locuitul la bloc vine la pachet cu reguli stricte de conviețuire, mai ales când vine vorba despre animalele de companie. Legislația națională și regulamentele locale stabilesc limite clare: într-un apartament sunt permise cel mult două animale de companie, fie câini, fie pisici. Încălcarea acestor reguli poate atrage sancțiuni consistente.

Reglementări clare pentru animalele de companie

Deși mulți proprietari consideră că pot decide singuri câte animale să dețină, legislația prevede restricții clare, potrivit Profit.ro. În București sau în marile orașe, limita general acceptată este de maximum două animale de companie per apartament, conform unei hotărâri de consiliu local adoptată în mai multe localități din țară.

„Este interzisă creșterea animalelor domestice și a păsărilor de curte în perimetrul blocurilor, cu excepția animalelor de companie – câini și pisici – dar nu mai mult de două exemplare”, se arată în articolul 3 dintr-o hotărâre de consiliu local folosită ca model în multe orașe.

Această prevedere urmărește să protejeze locatarii de eventualele neplăceri cauzate de zgomot, mirosuri sau condiții improprii de igienă.

Obligațiile proprietariilor de animale

Pe lângă respectarea numărului maxim admis de animale, proprietarii au și alte responsabilități. Potrivit legii, câinii trebuie microcipați, sterilizați, să poarte zgardă și botniță în spațiile publice, iar proprietarii sunt obligați să curețe după aceștia.

În caz contrar, amenzile pentru nerespectarea acestor obligații pot varia între 1.500 și 3.000 de lei, conform Profit.ro.

Totodată, asociațiile de proprietari pot adăuga reguli suplimentare în regulamentele de ordine interioară. În unele cazuri, acestea au introdus taxe pentru animalele de companie, sub pretextul consumului suplimentar de apă sau energie electrică.

Chiar dacă aceste măsuri au stârnit controverse, ele sunt permise dacă sunt aprobate de majoritatea locatarilor

Ce riscuri își asumă proprietarii

Depășirea limitei de două animale într-un apartament poate duce la reclamații din partea vecinilor. În astfel de situații, autoritățile locale au dreptul să impună amenzi sau chiar să solicite relocarea animalelor care depășesc numărul permis.

În plus, chiriașii care dețin animale se confruntă cu alte restricții impuse de proprietarii locuințelor, cum ar fi cerința de garanții suplimentare sau asumarea reparațiilor pentru eventuale daune.

Regulile privind animalele de companie în spațiile colective nu urmăresc să limiteze dreptul de a avea un animal, ci să asigure o conviețuire civilizată. Într-un mediu limitat, precum un bloc de locuințe, zgomotele, mirosurile sau igiena precară pot deveni rapid surse de tensiune între vecini.