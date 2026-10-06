Un castel din Germania găzduiește ceea ce este considerat cel mai vechi hostel pentru tineret din lume. Este vorba despre Castelul Altena, din Renania de Nord-Westfalia, unde primul cămin permanent pentru tineret a fost înființat în 1912, după o idee apărută în urma unei furtuni care l-a surprins pe profesorul Richard Schirrmann în timpul unei excursii cu elevii săi.

Castelul Altena, locul în care a apărut primul hostel permanent pentru tineret

Un castel din Germania ascunde o poveste de peste un secol și un record aparte. Castelul Altena, situat în Renania de Nord-Westfalia, găzduiește cel mai vechi hostel pentru tineret din lume, o cazare care își are originile într-o idee apărută în urmă cu mai bine de 100 de ani, potrivit Mannheim24.

Hostelul a fost înființat în 1912 și funcționează și astăzi. Turiștii pot înnopta în castel, iar clădirea istorică păstrează și o parte din mobilierul original.

Povestea hostelului începe în 1909, când profesorul german Richard Schirrmann a plecat într-o excursie cu elevii săi.

În timpul drumeției, grupul a fost surprins de o furtună puternică și a căutat adăpost într-o școală sătească goală.

Experiența avea să îi schimbe lui Schirrmann perspectiva asupra călătoriilor pentru tineri. Profesorul a avut ideea de a crea o rețea de locuri de cazare accesibile pentru tinerii care călătoreau și făceau drumeții.

Inițial, el a amenajat un astfel de spațiu chiar în școala în care preda.

Ideea avea să se extindă rapid, iar în 1912 primul cămin permanent pentru tineret a fost mutat în Castelul Altena, în Renania de Nord-Westfalia din Germania.

Acolo a fost înființat primul hostel permanent pentru tineret din lume.

„Bun venit la Altena Youth Hostel, primul hostel pentru tineret din lume! Aici, în regiunea Sauerland, în vârful unuia dintre cele mai frumoase castele de pe deal din Germania, Richard Schirrmann a fondat Asociația Germană a Hostelurilor pentru Tineret în urmă cu aproximativ o sută de ani. Chiar și astăzi, camerele celui mai vechi hostel permanent pot fi văzute în starea lor originală – până la bucătărie – în Muzeul Mondial al Hostelurilor pentru Tineret.”, aflăm de pe site-ul primului hostel din lume.

Richard Schirrmann, omul din spatele ideii

Richard Schirrmann este considerat unul dintre fondatorii mișcării hostelurilor pentru tineret.

După experiența din timpul excursiei cu elevii, profesorul a susținut ideea unor spații de cazare accesibile pentru tinerii care călătoresc.

Schirrmann nu a fost doar inițiatorul proiectului. El a devenit și primul administrator al hostelului din Castelul Altena și a locuit acolo împreună cu familia sa.

Ideea a prins rapid în Germania.

Până în 1913, în țară existau deja 83 de hosteluri pentru tineret.

Câțiva ani mai târziu, în 1919, a fost fondată și asociația centrală care avea să devină ceea ce este astăzi Asociația Germană a Căminelor pentru Tineret (DJH).

Profesorul de germană Richard Schirrmann s-a retras din învățământ în 1922, pentru a se dedica complet dezvoltării rețelei de hosteluri.

Ulterior, în 1925, a creat satul de copii „Staumühle” pe un fost teren militar de antrenament din apropiere de Paderborn, unde a organizat anual tabere școlare pe parcursul verii până în 1931.

Între 1933 și 1936, fostul profesor a condus Asociația Internațională a Hostelurilor pentru Tineret (cunoscută astăzi ca Hostelling International). El a fost nevoit să demisioneze la presiunea regimului nazist german, moment în care administrarea hostelurilor a fost preluată de Tineretul Hitlerist.

După încheierea Celui de-al Doilea Război Mondial, a avut o contribuție esențială la refacerea asociației germane. Datorită activității sale, a fost distins în 1952 cu Ordinul de Merit al Republicii Federale Germania (Bundesverdienstkreuz).

În anul 1946, Richard Schirrmann, transportat cu un avion privat de un prieten american, a participat la Conferința Internațională a Hostelurilor pentru Tineret din Scoția, devenind primul civil german care a primit acces pe teritoriul britanic după război.

Hostelul din Castelul Altena funcționează și astăzi

Deși are o istorie de peste un secol, hostelul din Castelul Altena nu este doar un obiectiv muzeal.

Oaspeții se pot caza și astăzi în clădirea istorică.

Unitatea oferă în prezent 60 de locuri de cazare, distribuite în zece camere moderne.

Pe lângă camerele cu mai multe paturi, turiștii pot alege și camere single sau duble.

Hostelul este adaptat și pentru familiile cu copii. Sunt disponibile pătuțuri și scaune înalte pentru cei mici.

Cât costă o noapte de cazare în cel mai vechi hostel din lume

Cazarea include și micul dejun, iar prețul diferă în funcție de vârsta turistului.

Pentru oaspeții cu vârsta de până la 26 de ani, o noapte costă 37,70 de euro, în timp ce persoanele de 27 de ani și peste plătesc 44 de euro.

Lenjeria de pat este inclusă în preț.

Astfel, un loc care a pornit din dorința de a le oferi tinerilor o cazare simplă și accesibilă continuă să primească turiști la mai bine de un secol de la apariția sa.

Mobilierul original poate fi văzut în muzeu

Povestea primului hostel pentru tineret nu se limitează la spațiile de cazare.

Istoria hostelului din Castelul Altena poate fi descoperită și în cadrul muzeului, unde vizitatorii pot vedea mobilierul original.

Castelul însuși este unul dintre reperele istorice ale regiunii și oferă cadrul neobișnuit în care a apărut una dintre cele mai cunoscute forme de cazare pentru călătorii cu buget redus.

Povestea lui Richard Schirrmann este, în esență, povestea unei idei născute dintr-o situație neprevăzută.