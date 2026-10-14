Un oraș aflat la câteva ore de condus de România, pe lista celor mai bune destinații de city break pentru 2027: „Istorie antică și cultură contemporană”

Capitala Bulgariei, Sofia, a fost desemnată cea mai bună destinație europeană de city break pentru anul 2027, conform celui mai recent clasament publicat de organizația turistică European Best Destinations. Aflată la o distanță accesibilă pentru călătorii români, metropola de la sud de Dunăre a reușit să surclaseze destinații turistice consacrate precum Lisabona, Copenhaga, Cannes sau Milano.

Ierarhia a fost stabilită în urma unui vot public desfășurat pe parcursul a 33 de zile, la care au participat 11.614 abonați ai platformei de turism. Respondenții au avut posibilitatea de a alege până la trei opțiuni dintr-o listă scurtă de 64 de destinații europene, selectate în prealabil de jurnaliști independenți de călătorie.

De ce a cucerit Sofia primul loc: istorie antică și trasee montane în același weekend

Succesul Sofiei este pus de specialiști pe seama combinației echilibrate între vestigiile arheologice milenare, dinamismul cultural contemporan și cadrul natural spectaculos oferit de Muntele Vitoșa, situat la marginea orașului. Reprezentanții European Best Destinations remarcă faptul că vizitatorii beneficiază de o gamă variată de experiențe concentrate într-o arie urbană compactă și ușor de explorat la pas.

Cunoscută în antichitate sub numele de Serdica și considerată unul dintre nodurile administrative cheie ale Imperiului Bizantin, Sofia propune o întâlnire directă între epoci istorice diferite. Printre punctele de atracție majore menționate în ghidurile turistice se numără Rotonda Sfântul Gheorghe, impunătoarea Catedrală Aleksandr Nevski, Piața Toleranței — spațiu unde conviețuiesc lăcașuri de cult ale mai multor confesiuni — și Biserica Boiana, inclusă în patrimoniul mondial UNESCO pentru frescele sale medievale remarcabile.

Proximitatea muntelui adaugă un avantaj greu de egalat de alte capitale europene: turiștii pot combina în aceeași zi vizitele la muzee și cinele în restaurante tradiționale cu drumeții relaxante prin pădure sau panorame alpine.

Lisabona și Copenhaga completează podiumul european

Poziția a doua în topul pentru 2027 a revenit capitalei Portugaliei, Lisabona, o destinație recent votată drept cel mai fericit loc de călătorie din lume. Orașul este apreciat în special pentru farmecul cartierelor istorice așezate pe coline, priveliștile asupra fluviului Tagus și atmosfera boemă care îndeamnă la plimbări fără un itinerar rigid, între monumente de artă și mese prelungite la terase.

Locul al treilea este ocupat de Copenhaga. Capitala daneză rămâne una dintre opțiunile preferate de cupluri și grupuri de prieteni datorită stilului de viață relaxat, designului arhitectural urban, rețelei dense de piste pentru biciclete și culturii cafenelelor de pe malul canalelor.

Cum arată clasamentul primelor 10 destinații de city break pentru 2027

Topul primelor zece orașe recomandate pentru escapade scurte în 2027 reflectă un mix între centre culturale mari, stațiuni mediteraneene și orașe universitare pline de istorie:

Locul întâi îi revine Sofiei (Bulgaria), urmată pe podium de Lisabona (Portugalia) și Copenhaga (Danemarca). Pe poziția a patra s-a clasat celebrul oraș francez Cannes, urmat de Basel (Elveția) pe locul cinci și de orașul britanic Bristol pe locul șase. A doua jumătate a clasamentului include centrul universitar Leuven (Belgia) pe locul șapte, metropola italiană Milano pe poziția a opta, stațiunea spaniolă Calpe pe locul nouă și orașul istoric Verona (Italia) pe poziția a zecea.

Conform autorilor studiului, un city break reușit nu presupune bifarea grăbită a zeci de obiective, ci asigurarea unui echilibru între activități variate și timp de odihnă, indiferent dacă este vorba despre o vacanță romantică, o ieșire de weekend între prieteni sau o pauză recreativă pe litoral.