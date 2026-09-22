Lisabona a fost numită cea mai fericită destinație de vacanță din lume în anul 2026. Bucureștiul nici măcar nu este pe listă

Lisabona a fost desemnată cea mai fericită destinație de vacanță din lume în 2026, potrivit clasamentului Holiday Happiness Index. Capitala Portugaliei a impresionat prin soare, gastronomie și spații verzi.

Alegerea următoarei destinații de vacanță poate fi o decizie complicată, având în vedere numeroasele opțiuni disponibile la nivel global. Totuși, dacă starea de bine și fericirea reprezintă principalele criterii de selecție, Lisabona este locul ideal pentru o călătorie. Conform indicelui Holiday Happiness Index realizat de Book Retreats, realizat de platforma BookRetreats, capitala Portugaliei a fost desemnată cea mai fericită destinație de vacanță din lume în anul 2026.

Studiul a analizat 47 de destinații populare de pe toate continentele, evaluând factori esențiali pentru sănătatea fizică și psihică. Evaluarea a luat în calcul expunerea la soare, ușurința de a se deplasa pe jos, suprafața spațiilor verzi, accesul la mâncare sănătoasă și calitatea somnului – elemente recunoscute pentru stimularea naturală a hormonilor asociați cu fericirea.

Mâncarea de calitate, spațiile verzi generoase și orele de soare reprezintă pilonii principali care au adus Lisabona pe primul loc. Aproape 10% dintre restaurantele din capitala portugheză sunt clasificate ca fiind axate pe mâncare sănătoasă, reprezentând a doua cea mai mare pondere din acest indice global.

Lisabona depășește astfel din punctul de vedere al alimentației echilibrate metropole precum Paris, Tokyo sau New York. În plus, preparatele tradiționale pe bază de fructe de mare proaspete și tavernele locale rămân accesibile ca preț pentru majoritatea bugetelor de călătorie.

Deși orașul este cunoscut pentru relieful său accidentat și străzile în pantă, Lisabona este o capitală compactă, ușor de explorat la pas, oferind numeroase puncte de belvedere spectaculoase. Un alt avantaj major este reprezentat de spațiile verzi, orașul punând la dispoziție 49 de metri pătrați de spațiu verde pe cap de locuitor, adică de aproape patru ori mai mult decât Madridul.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

De asemenea, proximitatea față de natură permite accesul rapid la plajele din Cascais sau Costa da Caparica în mai puțin de o oră cu transportul public.

Vremea excelentă completează aceste atuuri. Cu 2.828 de ore de soare pe an, Lisabona le oferă vizitatorilor condițiile ideale pentru plimbări în aer liber, vizitarea parcurilor și relaxare pe litoral. António Valle, directorul general al Asociației de Turism din Lisabona, a subliniat că strategia locală se bazează pe oferirea unor experiențe autentice care conservă identitatea orașului, aducând valoare adăugată atât turiștilor, cât și locuitorilor.

Topul celor mai fericite destinații din lume este dominat aproape exclusiv de orașe europene. Pe locul al doilea se situează Helsinki. Capitala Finlandei se remarcă prin prezența naturii în viața cotidiană, parcurile și bulevardele umbrite de copaci oferind în jur de 126 de metri pătrați de spațiu verde per persoană. Siguranța de pe străzi, transportul eficient și nivelul ridicat de încredere socială le permit vizitatorilor să se deconecteze complet.

Pozitia a treia este ocupată de orașul american Orlando, singura excepție noneuropeană din prima parte a clasamentului. Cunoscut pentru parcurile tematice Disney și Universal Studios, Orlando oferă 2.930 de ore de soare pe an și numeroase zone verzi cu lacuri ideale pentru activități în aer liber.