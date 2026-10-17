Susține Susține

Cine poate afla câți bani avea o persoană decedată în bancă

Ana Maria Teodorescu
Comentează
Cine poate afla câți bani are o persoană decedată în bancă - Sursă foto: Shutterstock
Cine poate afla câți bani are o persoană decedată în bancă - Sursă foto: Shutterstock
Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

După decesul unei persoane, familia trebuie să rezolve numeroase lucruri într-o perioadă care este deja dificilă. Printre întrebările care apar se află și cele legate de conturile bancare, depozite sau economii. Este important, așadar, să știi cine poate afla câți bani avea o persoană decedată în bancă, cine poate cere aceste informații și cum ajung banii la moștenitori.

Cuprins:

Ce se întâmplă cu banii din cont după decesul unei persoane

Chiar dacă soțul, soția, copiii sau alte rude știu la ce bancă era încasată pensia ori salariul unei persoane decedate, instituția nu le poate comunica pur și simplu soldul contului. Informațiile bancare rămân confidențiale, iar accesul la ele se face prin procedura succesorală sau după ce persoana interesată își dovedește calitatea de moștenitor.

Banii aflați într-un cont curent, într-un cont de economii sau într-un depozit nu se pierd și nici nu rămân băncii. Ei intră în patrimoniul succesoral, alături de celelalte bunuri și drepturi care au aparținut persoanei decedate.

În practică, banca blochează conturile atunci când află oficial despre deces, de obicei prin prezentarea certificatului de deces sau printr-o informare primită de la o instituție competentă.

Blocarea are rolul de a păstra banii până la stabilirea persoanelor care au dreptul să-i primească. Din acel moment nu ar mai trebui folosite cardul, aplicația bancară sau datele de acces ale persoanei decedate, chiar dacă un membru al familiei le cunoaște. Retragerea banilor cu cardul defunctului nu ține locul procedurii de moștenire și poate crea neînțelegeri între succesori.

Cine poate afla câți bani avea la bancă persoana decedată

Soldul unui cont, existența unui depozit, tranzacțiile și celelalte relații dintre client și bancă sunt informații protejate de secretul bancar. Legea permite însă comunicarea lor în anumite situații, inclusiv către moștenitori și către notarul care instrumentează succesiunea, arată legilslație.just.ro.

În mod obișnuit, informațiile pot fi obținute de:

  •  notarul public care a deschis dosarul succesoral;
  •  moștenitorii care își pot dovedi această calitate;
  •  reprezentantul legal sau mandatarul unui moștenitor, în limitele mandatului primit;
  •  instanța de judecată, atunci când există un proces;
  •  alte autorități prevăzute de lege, în limitele atribuțiilor lor.

OUG nr. 99/2006 arată că informațiile protejate de secretul bancar pot fi furnizate la solicitarea moștenitorilor și, separat, la solicitarea notarului în cadrul procedurii succesorale. Aceeași reglementare prevede situația în care soțul titularului cere informații după ce a deschis în instanță un proces privind împărțirea bunurilor comune.

Simplul fapt că o persoană este fiul, fiica, soțul, fratele sau sora celui decedat nu îi oferă automat acces la sold. Gradul de rudenie arată că persoana poate avea drepturi succesorale, dar banca are nevoie de un act prin care aceste drepturi au fost stabilite sau de o solicitare oficială venită de la notar.

De aceea, un membru al familiei care se prezintă la ghișeu numai cu certificatul de deces și propriul act de identitate poate anunța banca despre deces, însă nu va primi neapărat informații despre sumele existente în cont.

Cum se află soldul în timpul succesiunii

Procedura succesorală poate fi deschisă la cererea unei persoane interesate, iar notarul verifică cine sunt succesibilii, ce bunuri a lăsat persoana decedată și cine acceptă moștenirea. Legea notarilor publici prevede expres că procedura poate fi deschisă la cererea oricărei persoane interesate.

Familia trebuie să îi spună notarului la ce bancă sau bănci este posibil ca defunctul să fi avut bani. Notarul poate trimite băncii o solicitare în cadrul dosarului succesoral. Instituțiile publice și private au obligația să îi furnizeze, în condițiile legii, informațiile cerute în procedura succesorală.

De regulă, banca îi comunică notarului ce conturi și produse bancare existau pe numele persoanei, soldul de la data decesului și, dacă este necesar pentru întocmirea succesiunii, alte informații legate de acestea. Pot apărea atât sume pozitive, cât și obligații față de bancă, de exemplu un descoperit de cont utilizat sau un credit rămas de rambursat.

Moștenitorii au dreptul să afle soldurile creditoare sau debitoare existente la data decesului și eventualele operațiuni efectuate după acel moment. Aceste informații sunt necesare pentru stabilirea bunurilor și obligațiilor care intră în succesiune.

Descoperă și ce acte sunt necesare pentru succesiune și care sunt taxele

Ce dovedește certificatul de moștenitor

La sfârșitul procedurii de succesiune, notarul eliberează certificatul de moștenitor. Acesta cuprinde bunurile și drepturile care alcătuiesc masa succesorală, persoanele care moștenesc și cota care îi revine fiecăreia.

Certificatul dovedește atât calitatea de moștenitor, cât și dreptul asupra bunurilor trecute în masa succesorală, în limita cotei stabilite pentru fiecare persoană.

Există și certificatul de calitate de moștenitor. Acesta stabilește cine sunt moștenitorii și ce cote au, fără să enumere bunurile care alcătuiesc moștenirea. Poate fi util pentru dovedirea calității de succesor și pentru obținerea unor informații necesare completării succesiunii. Pentru plata efectivă a sumelor, banca poate cere însă certificatul de moștenitor, în care sunt cuprinse conturile sau disponibilitățile bancare.

În practică, actele cerute după încheierea succesiunii pot include:

  •  certificatul de moștenitor, în original sau copie legalizată, după cerințele băncii;
  •  certificatul de deces;
  •  actul de identitate al fiecărui moștenitor;
  •  o cerere completată la bancă;
  • contul în care urmează să fie transferați banii;
  •  o procură, dacă un moștenitor este reprezentat de altă persoană;
  •  documente suplimentare pentru moștenitorii minori sau pentru actele eliberate în străinătate.

Lista exactă diferă de la o bancă la alta, motiv pentru care este util ca moștenitorii să ceară în scris toate documentele necesare înainte de a merge la unitate.

Cât durează deblocarea conturilor bancare după succesiune

Legea nu stabilește un termen unic, valabil pentru toate băncile, în care banii trebuie eliberați după prezentarea certificatului de moștenitor. Durata depinde de procedura internă a instituției, de numărul moștenitorilor și de felul în care sunt menționate sumele în certificatul emis de notar.

Într-un caz simplu, cu un singur moștenitor, acte complete și un cont curent fără alte probleme, verificarea poate fi încheiată în câteva zile lucrătoare. Dacă există mai mulți moștenitori, depozite, conturi în diferite valute, popriri, credite, produse de investiții sau neclarități în acte, procedura poate dura mai mult.

Este important să nu fie confundate două perioade diferite:

  • Prima este durata succesiunii. Aceasta începe odată cu deschiderea dosarului notarial și se termină prin eliberarea certificatului. Poate dura de la câteva săptămâni la câteva luni, în funcție de cât de repede sunt obținute actele, răspunsurile băncilor și celelalte dovezi. Dacă moștenitorii nu se înțeleg asupra bunurilor, calității lor sau cotelor, procedura notarială poate fi suspendată, iar disputa ajunge în instanță.
  • A doua este durata operațiunilor făcute de bancă după succesiune. Aceasta începe când moștenitorii depun certificatul și toate actele solicitate. Banca verifică documentele, stabilește cum trebuie distribuite sumele, lichidează depozitele atunci când este cazul și face plata sau transferul.

Pentru a evita drumurile repetate, este bine ca moștenitorii să întrebe banca:

  •  dacă este suficient certificatul prezentat de unul dintre ei;
  •  dacă trebuie să vină toți la aceeași unitate;
  •  dacă sunt acceptate cereri separate;
  •  dacă banii se pot transfera direct în conturile fiecăruia;
  •  ce se întâmplă cu depozitele care nu au ajuns la scadență;
  •  în cât timp estimează banca finalizarea verificărilor;
  •  dacă există vreun comision pentru transfer, retragere sau închiderea produselor.

Solicitarea ar trebui înregistrată, iar moștenitorii ar trebui să păstreze numărul de înregistrare și copiile documentelor depuse.

Ce se întâmplă când un cont a fost omis din succesiune

Deși mai rar, se poate întâmpla ca familia să afle despre existența unui cont abia după ce certificatul de moștenitor a fost eliberat. Banii nu se pierd, dar este necesară completarea succesiunii.

Legea permite notarului să reia procedura pentru bunurile omise și să elibereze un certificat de moștenitor suplimentar. În principiu, procedura presupune acordul moștenitorilor, iar persoanele interesate sunt citate și pot formula obiecții.

Cu certificatul suplimentar, moștenitorii pot reveni la bancă pentru a cere plata sumelor care nu fuseseră incluse inițial. Tocmai de aceea este util ca, înainte de încheierea succesiunii, să fie verificate cu atenție documentele persoanei decedate și să fie comunicate notarului toate băncile cunoscute.

Cum poate fi grăbită procedura de succesiune

Cea mai bună metodă de a scurta așteptarea este pregătirea dosarului înainte de prima întâlnire cu notarul. Familia poate aduna certificatul de deces, actele de stare civilă ale posibililor moștenitori, testamentul, dacă există, documentele privind bunurile și orice informație legată de conturi, depozite sau credite. Cu un dosar complet și cu înțelegere între moștenitori, succesiunea poate să se desfășoare mai rapid.

După primirea certificatului de moștenitor, banca trebuie contactată înainte de depunerea dosarului, pentru a confirma lista actelor și modul în care trebuie să se prezinte moștenitorii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: evergreen
Parteneri
Au apărut imaginile! Cum arăta Brigitte Macron când era tânără și l-a cucerit iremediabil pe fostul ei elev, președintele Franței. Macron s-a îndrăgostit nebunește, la prima vedere, de profesoara lui și a trecut peste toate criticile și piedicile în numele iubirii
Viva.ro
Au apărut imaginile! Cum arăta Brigitte Macron când era tânără și l-a cucerit iremediabil pe fostul ei elev, președintele Franței. Macron s-a îndrăgostit nebunește, la prima vedere, de profesoara lui și a trecut peste toate criticile și piedicile în numele iubirii
Atac prin învăluire la adresa lui Nicușor Dan. AUR a depus un proiect de lege care o vizează pe Mirabela Grădinaru. Ce vrea George Simion să îi interzică partenerei Președintelui României
Unica.ro
Atac prin învăluire la adresa lui Nicușor Dan. AUR a depus un proiect de lege care o vizează pe Mirabela Grădinaru. Ce vrea George Simion să îi interzică partenerei Președintelui României
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Cum și-a ales Cătălina echipa favorită din București: „Prima oară am fost la FCSB, apoi am văzut atmosfera de acolo”
Gsp.ro
Cum și-a ales Cătălina echipa favorită din București: „Prima oară am fost la FCSB, apoi am văzut atmosfera de acolo”
Vlad Chiricheș face dezvăluiri șocante din vestiarul echipei: „Nu știu dacă a mai spus cineva asta până acum”
Gsp.ro
Vlad Chiricheș face dezvăluiri șocante din vestiarul echipei: „Nu știu dacă a mai spus cineva asta până acum”
Parteneri
„Eu să mănânc în același set de farfurii? Mănânc o lună, să zic, dar, după aceea...&quot;. Continuarea te lasă mască. Val de comentarii pentru Minodora, după declarațiile care au aprins Internetul
Libertateapentrufemei.ro
„Eu să mănânc în același set de farfurii? Mănânc o lună, să zic, dar, după aceea...&quot;. Continuarea te lasă mască. Val de comentarii pentru Minodora, după declarațiile care au aprins Internetul
WOW! Antonia &quot;a stins lumina&quot;! Cea mai scurtă și cea mai decoltată rochie, pe podium! 30 de imagini cu vedetele noastre, la Săptămâna Modei din București
Avantaje.ro
WOW! Antonia &quot;a stins lumina&quot;! Cea mai scurtă și cea mai decoltată rochie, pe podium! 30 de imagini cu vedetele noastre, la Săptămâna Modei din București
REVINE unul dintre cele mai iubite show-uri TV?! Un indiciu neașteptat a reaprins speranțele fanilor! Ce emisiune ar putea apărea din nou pe micul ecran? Află detaliile!
Tvmania.libertatea.ro
REVINE unul dintre cele mai iubite show-uri TV?! Un indiciu neașteptat a reaprins speranțele fanilor! Ce emisiune ar putea apărea din nou pe micul ecran? Află detaliile!
ALTE ȘTIRI
Mai multe mașini Chery Tiggo, o gamă de SUV-uri moderne, cu design premium și tehnologie avansată, disponibilă și în România
Știri România
07:42
Chinezii de la Chery vor folosi componente fabricate la Timișoara pentru mașinile produse în Europa
Un avion de vânătoare F/A-18 Hornet aflat în zbor la altitudine joasă, cu trenul de aterizare coborât
Știri România
07:25
Mesaj RO-Alert în Tulcea, după ce o țintă aeriană a fost detectată la nord de Plauru, în apropierea graniței. Două avioane F-18 spaniole au fost ridicate de la sol
Parteneri
Ursul care a dat fiori localnicilor, lângă Castelul Corvinilor. A coborât în Hunedoara, pe urmele lupului din primăvară
Adevarul.ro
Ursul care a dat fiori localnicilor, lângă Castelul Corvinilor. A coborât în Hunedoara, pe urmele lupului din primăvară
Cât costă un weekend într-un oraș european unde berea este mai ieftină decât în București. Poți vedea și un meci de top
Fanatik.ro
Cât costă un weekend într-un oraș european unde berea este mai ieftină decât în București. Poți vedea și un meci de top
Munca în Germania pornește de la 13,90 euro pe oră. Cum se compară cu procesarea peștelui în Norvegia
Financiarul.ro
Munca în Germania pornește de la 13,90 euro pe oră. Cum se compară cu procesarea peștelui în Norvegia
Parteneri
Superliga.ro
Dinamo - FC Botoșani 2-0. Păstrează ecartul
Superliga.ro
Oțelul - Csikszereda 1-1. Duelul suferinței
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: &quot;Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare&quot;
Viva.ro
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: &quot;Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare&quot;
MONDEN
Andreea Esca
Stiri Mondene
09:54
Andreea Esca, apariție senzațională la Bucharest Fashion Week: „Lucruri bizare pentru mine, dar încercate”
Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu
Stiri Mondene
09:39
Gabi Bădălău vrea să se împace cu Claudia Pătrășcanu de dragul copiilor. I-a propus să se mute la București: „Mă rog de tine, te implor”
Parteneri
O concurentă adorată de fanii Asia Express se întoarce pe Drumul Mătăsii! Anunțul ei i-a luat pe toți prin surprindere: „Mor de fericire!”. Cine revine în show și alături de cine? Află aici!
Tvmania.libertatea.ro
O concurentă adorată de fanii Asia Express se întoarce pe Drumul Mătăsii! Anunțul ei i-a luat pe toți prin surprindere: „Mor de fericire!”. Cine revine în show și alături de cine? Află aici!
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Redactia.ro
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Ultima oră! Siegfried Mureșan atacă frontal noul Guvern Niculescu. Comparația acidă care reaprinde disputa politică
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Siegfried Mureșan atacă frontal noul Guvern Niculescu. Comparația acidă care reaprinde disputa politică
Parteneri
Gsp.ro
George Pușcaș, audiat la DIICOT! Prejudiciu de 2,5 milioane de euro
Gsp.ro
Iubita noului jucător din Premier League a eclipsat prezentarea oficială, iar acum este prezentă la fiecare meci
Parteneri
Ce este un „oraș-burete” și de ce Europa pariază pe această soluție. Bucureștiul are o mare problemă
Mediafax.ro
Ce este un „oraș-burete” și de ce Europa pariază pe această soluție. Bucureștiul are o mare problemă
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Stirilekanald.ro
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie
Wowbiz.ro
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Se schimbu0103 TOT! Dovezi u0218OC dupu0103 moartea Valentinei: u201eO pozu0103 cu doi bu0103rbau021bi care o... Vezi mai mult
Wowbiz.ro
Se schimbu0103 TOT! Dovezi u0218OC dupu0103 moartea Valentinei: u201eO pozu0103 cu doi bu0103rbau021bi care o... Vezi mai mult
Gestul unei românce pe aeroportul din Miami a salvat viața unui bărbat. Elena nu a stat o clipă pe gânduri
Observatornews.ro
Gestul unei românce pe aeroportul din Miami a salvat viața unui bărbat. Elena nu a stat o clipă pe gânduri
Polițistul Sabin Dudău a fost găsit fără suflare la doar 26 de ani. Mesajul sfâșietor transmis de colegii săi
Kanald.ro
Polițistul Sabin Dudău a fost găsit fără suflare la doar 26 de ani. Mesajul sfâșietor transmis de colegii săi
POLITIC
Diana Stoica
Politică
09:51
Diana Stoica, deputat USR, a explicat de ce a trimis un mesaj homofob pe grupul Comisiei Europene: „O să fiu mai atentă pe viitor”
Marian Neacșu a fost condamnat definitiv la închisoare cu suspendare în 2016. Foto: Hepta
Politică
16 oct.
Cum a răspuns Luca Niculescu la întrebarea despre Marian Neacșu, propus de PSD la Ministerul de Interne, deși a fost condamnat definitiv la închisoare cu suspendare în 2016
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Alimentul pe care Gigi Becali nu îl mai mănâncă: “Doar îl mestec și-l scuip!”
Fanatik.ro
Alimentul pe care Gigi Becali nu îl mai mănâncă: “Doar îl mestec și-l scuip!”
Regiunea din România care a fost desemnată cea mai subestimată destinație turistică din lume pentru 2027
Spotmedia.ro
Regiunea din România care a fost desemnată cea mai subestimată destinație turistică din lume pentru 2027
Ultimele știri
Auto
10:35
Dacia 1300 zburătoare a lui „Nea Ghiță”, virală pe internet, în stil Tesla Roadster: „La noi e cu propulsie pe țuică”
Stiri Mondene
10:31
Cine a achitat tratamentul de peste un milion de dolari al Alinei Pușcău. Ce a dezvăluit vedeta
Știri Externe
10:21
Disperarea unei voluntare canadiene care luptă în Ucraina: „Ard de furie, Trump ne întoarce spatele. Oamenii de aici, dacă renunță, vor muri”
Analiză
Știri România
10:00
Cum a ajuns gigantul elvețian VAT să investească masiv în România. Valvele fabricate la Arad sunt folosite în industria semiconductorilor
Citește mai multe
TRENDING
Analiză
Știri România
07:18
Fostul șef DGIPI condamnat pentru favorizarea lui Puiu Popoviciu obține daune de 250.000 de lei, după achitare, din partea statului român
Știri România
08:54
Prognoza ninsorilor pentru iarna 2026-2027 în România: ce regiuni vor avea mai multă zăpadă
Lifestyle
16 oct.
Hârtia igienică dispare în 2026: ce o înlocuiește și devine trend global
Lifestyle
16 oct.
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 17 - 23 octombrie 2026. Soarele va intra în zodia Scorpionului
Cine poate afla câți bani are o persoană decedată în bancă - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
08:44
Cine poate afla câți bani avea o persoană decedată în bancă
fațada hotelului The Plaza, New York, SUA
Cultură și Vacanțe
08:36
Hotelul Plaza din „Singur acasă 2” se închide patru ani pentru renovări masive
Ellen Carter și Connor Gill
Cultură și Vacanțe
06:30
Cum să călătorești prin lume fără să cheltuiești bani pe cazare, dar să ai condiții de lux: „Am ajuns în 18 țări”
O femeie care culege prune din copac
Lifestyle
06:00
Cele 3 alimente gustoase care nu te îngrașă niciodată, recomandate de un antrenor de fitness
O femeie și un bărbat merg rapid prin parc într-o zi de toamnă
Lifestyle
05:45
Alergare sau mers pe jos, ce este mai bun pentru sănătate
horoscopul zilei de astăzi 17 octombrie 2026 pentru zodia ta - dragoste, bani sau sanatate
Lifestyle
16 oct.
Horoscop 17 octombrie 2026. Leii sunt tentați să își folosească întreaga autoritate pentru a-și impune părerea într-o problemă de serviciu
În cât timp se încălzește caloriferul - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
16 oct.
Cât durează până se încălzește un calorifer după pornirea căldurii
Cum verifici ferestrele dacă pierd căldură
Lifestyle
12 oct.
Cum verifici dacă ferestrele și ușile pierd căldură
Când se pune varza la murat
Lifestyle
6 oct.
Când se pune varza la murat? Perioada potrivită și semnele că este gata
Sorin Gabriel Ionescu în costum albastru închis și cămașă albă, în timp ce vorbește la microfon
Știri România
16 oct.
Nota obținută de Sorin Ionescu la prima probă a concursului pentru directori. Este propus ministru delegat pentru învățământul preuniversitar în Guvernul Niculescu
Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu au rupt coaliția PSD-PNL în aprilie 2026, după 5 ani. Foto: Profimedia
Știri România
16 oct.
Ilie Bolojan a răbufnit la adresa PSD: „Trebuie să se întrebe unii când au fost băuți. Când nu au votat legea salarizării sau acum, după ce am pierdut 770 de milioane de euro?”
Un doctor îmbrăcat în halat alb, purtând un stetoscop în jurul gâtului, care ține o seringă cu ac și un flacon mic de sticlă
Știri România
16 oct.
Criză temporară de vaccin antigripal în farmacii. Când vin cele 600.000 de doze din noua tranșă
Harta interactivă a clădirilor patrimoniu din Pitești. Sursa foto: Denis Grigorescu
Știri România
16 oct.
Primul oraș din România cu o hartă interactivă a clădirilor de patrimoniu în pericol de degradare. Cum pot fi depuse propuneri
Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Sorin Grindeanu, Nicușor Dan. Sursa foto: Facebook, Inquam Photos / Octav Ganea
Analiză
Opinii
16 oct.
După guvernarea Bolojan+Fritz susținută parțial de Dan+Grindeanu, începe guvernarea Dan+Grindeanu susținută parțial de Bolojan
reciclare-parc
Opinii
16 oct.
România are infrastructura necesară pentru mai multe ambalaje circulare
Ilustrație stradă Sursa foto-Dumitru Angelescu
Opinii
16 oct.
Cartea, ziua de pensie și inteligența artificială
Nicușor Dan, consultări cu Partidul Social Democrat. Sursa foto: Dumitru Angelescu
Opinii
16 oct.
Ce-ai de faci așa, Nicușor?, pesedistule!
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu