Succesiunea este reglemnată de Codul Civil și reprezintă modalitatea prin care familia poate beneficia în mod legal de bunurile rămase după decesul unui membru al ei.

În cazul în care nu există un testament care să prevadă altceva, moștenirea legală reprezintă calea prin care bunurile materiale, conturile și lichiditățile sunt împărțite în funcție de gradul de rudenie, fiecare succesor primind cota care i se cuvine. Vezi lista cu acte necesare pentru succesiune în 2020 precum și ce taxe și impozite se plătesc

Legea din Dreptul Civil prevede că moștenitorii legali sunt, în ordine:

Dacă există rude din clasa I și acestea nu renunță la drepturile lor, rudele aparținând celorlalte clase nu au drept de moștenire legală.

Averea unei persoane decedate se împarte egal între rudele din aceeași clasă și același grad de rudenie. Totuși, fiecare clasă de moștenitori trebuie să împartă moștenirea cu soțul supraviețuitor.

Un lucru important de menționat este că succesorii moștenesc nu doar drepturile persoanei care a încetat din viață, cât și obligațiile financiare ale acestuia.

Pe lângă lista cu acte necesare pentru succesiune, este nevoie să fie luate în calcul și taxele ce se plătesc în cazul unei succesiuni.

Taxa pentru succesiune în 2020, în cazul în care moștenirea este dezbătută în fața notarului, presupune onorariul notarului. Acesta este calculată în funcție de valoarea totală a bunurilor succesorale, fie mobile și/sau imobile și se împarte între toți moștenitorii. În cazul în care există un singur moștenitor, evident, acesta va plăti singur taxa de succesiune.

Taxa pentru succesiune la notar este stabilită în Grila Notarilor. De exemplu, pentru bunuri succesorale ce valorează 100.000 de euro, taxa este de aproximativ 2800 de lei. În cazul în care moștenitorul face acte de succesiune pentru un imobil și dorește să fie trecut în cartea funciară, costul crește cu încă 700-800 de lei.

În cazul în care succesiunea de dezbate în fața instanței, taxele sunt calculate în funcție de durata procesului, numărul de moștenitori și alte proceduri juridice necesare.

Pe lângă taxele percepute de notar sau instanță, se poate percepe și impozit de 1%. Potrivit legii, moștenitorii sunt scutiți de impozit, dacă succesiunea este dezbătută în cel mult doi ani de la deces.

