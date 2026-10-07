Nieves are 101 ani și încă conduce prin Galicia, Spania. Femeia are un Citroën alb, pe care l-a cumpărat în 1994, și spune că mașina este esențială pentru independența ei, potrivit presei spaniole. Nieves merge la cumpărături și își vizitează rudele.

La 101 ani, Nieves continuă să conducă prin Galicia și nu pare pregătită să renunțe la mașina care o ajută să rămână independentă.

Nieves, 101 ani: Povestea șoferiței din Galicia care refuză să renunțe la mașină Sursa foto: Captură video Facebook/ Noticias Cuatro

Femeia își scoate singură autoturismul din garaj și pornește la drum cu multă atenție. Pentru ea, permisul de conducere nu înseamnă doar posibilitatea de a conduce, ci și libertatea de a se deplasa fără să depindă de alte persoane.

„Fără mașină știu deja că nu sunt bună de nimic”, spune Nieves.

Ea și-a luat permisul de conducere la 69 de ani, după ce s-a întors din Argentina în Spania. În 1994 și-a cumpărat și prima mașină, pe care o conduce și astăzi.

„Mă simt foarte bine, e ca și cum aș avea 20 de ani”, povestește Nieves pentru Televisión Gallega.

Mașina o ajută să ajungă la cumpărături și să își viziteze persoanele apropiate, fără să fie nevoită să depindă de familie sau de transportul public.

Femeii îi este greu să meargă pe jos distanțe mari, de aceea folosește mașina.

Ea merge „peste tot cu 20 km/oră”.

În Spania nu există o vârstă maximă la care o persoană trebuie să renunțe la permisul de conducere. Valabilitatea acestuia este stabilită în funcție de evaluările medicale și psihologice și de aptitudinile fiecărui șofer în parte.

Pentru Nieves, situația s-a schimbat odată cu înaintarea în vârstă.

„Mi-l acordau o dată la cinci ani. Acum mi-l acordă doar pentru un an”, spune femeia.

În Spania sunt peste 1,1 milioane de șoferi cu vârsta de peste 80 de ani, cu permis de conducere valabil, conform datelor din registrul șoferilor al Direcției Generale pentru Trafic. Mai mult, dintre acestea, peste 150.000 au depășit vârsta de 85 sau chiar 90 de ani.

Lui Nieves, mașina îi permite să își păstreze rutina și să își rezolve singură treburile.

„M-aș simți foarte rău, pentru că nu m-aș putea descurca singură”, a spus femeia, întrebată cum s-ar simți dacă nu ar mai avea voie să conducă.