Ce spune un şofer de 98 de ani care şi-a cumpărat o Tesla Model Y autonomă şi a avut peste 100 de mașini

La 98 de ani, Larry, un șofer din SUA, nu doar că încă șofează, ci și-a cumpărat recent o Tesla Model Y echipată cu sistemul de condus autonom supravegheat FSD. Pentru un om care a avut peste 100 de mașini de-a lungul vieții, alegerea unei mașini electrice reprezintă o schimbare surprinzătoare, conform Piața Auto.

Larry spune că este pasionat de automobile de o viață. A avut inclusiv cinci exemplare de Ford Mustang, iar prima sa mașină a fost un Ford Model A din 1931. Practic, experiența sa acoperă aproape întreaga evoluție a automobilului modern.

De ce nu voia inițial o mașină electrică

Deși a fost întotdeauna interesat de mașini, Larry, șoferul american de 98 de ani, nu era convins că vrea să treacă la un automobil electric. Principala sa problemă era încărcarea bateriei.

Nu își dorea să fie nevoit să planifice opririle la stațiile de încărcare, să urmărească permanent autonomia sau să piardă timp cu diverse operațiuni la stații.

După ce a început să folosească Tesla, însă, a descoperit că o mare parte din această grijă poate fi preluată de mașină.

Sistemul îi poate indica următoarea stație de încărcare și estimează nivelul bateriei cu care va ajunge la destinație. Pentru Larry, această automatizare a făcut experiența mult mai simplă.

La încărcare, spune el, lucrurile sunt de asemenea simple: conectează cablul și atât, fără să fie nevoie să facă manual o serie de operațiuni la fiecare oprire.

A învățat să folosească și condusul autonom FSD

Cea mai mare surpriză pentru Larry nu a fost însă încărcarea, ci sistemul de condus autonom supravegheat FSD.

La volanul Tesla-ului, el poate introduce destinația prin voce, iar mașina se ocupă de setarea navigației și de deplasarea către locul indicat, cu șoferul responsabil să supravegheze permanent sistemul.

La 98 de ani, Larry alege o Tesla cu condus autonom Sursa foto: Captură Youtube

După câteva luni de utilizare, Larry spune că experiența l-a impresionat.

Unul dintre momentele care i-au rămas în minte a fost atunci când mașina a reacționat la apariția unei veverițe pe șosea.

Pentru un șofer care conduce de aproximativ opt decenii, faptul că tehnologia modernă poate interveni într-o asemenea situație reprezintă o experiență cu totul diferită de cea oferită de automobilele pe care le-a condus în trecut.

De la BMW 750 la Tesla Model Y

Înainte de Tesla, Larry conducea un BMW 750, despre care spune că a fost cea mai bună mașină pe care a avut-o.

După aproximativ 80 de ani petrecuți la volan, însă, pasiunea pentru senzația tradițională oferită de un motor puternic începe să fie însoțită de dorința pentru mai mult confort și mai puțin efort.

Prima lui mașină a fost un Ford Model A din 1931. Acum, la 98 de ani, conduce o Tesla autonomă Sursa foto: Captură Youtube

Pentru Larry, Tesla a schimbat tocmai această parte a experienței.

El spune că se simte mai relaxat la volan, deoarece mașina se ocupă de o mare parte din sarcinile de condus, în timp ce el urmărește permanent ceea ce se întâmplă pe drum.

Potrivit experienței sale, sistemul se descurcă inclusiv pe drumuri unde marcajele nu sunt foarte clare și în condiții dificile, precum furtunile.

Recomandă Tesla și altor șoferi în vârstă

Experiența l-a determinat pe Larry să le vorbească și prietenilor săi despre condusul asistat de tehnologie.

El spune că le recomandă Tesla inclusiv amicilor octogenari și nonagenari. Unii dintre aceștia ar fi interesați să își cumpere, la rândul lor, o astfel de mașină.

Pentru ei, avantajul nu ține doar de confort, ci și de faptul că tehnologia poate reduce o parte dintre situațiile dificile sau stânjenitoare care pot apărea în trafic.

Povestea lui Larry este cu atât mai interesantă cu cât nu este vorba despre un șofer care a renunțat la mașini pentru că nu mai era interesat de condus. Dimpotrivă, este un pasionat care a deținut peste 100 de automobile și care a condus de-a lungul vieții mașini foarte diferite.