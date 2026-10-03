Horoscop 4 octombrie 2026. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe Libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi.

Horoscop Berbec - 4 octombrie 2026:

Este mai bine să ai răbdare în orice situație, în special în discuțiile din cuplu sau atunci când rezolvi probleme care îi afectează pe cei din familie.

Horoscop Taur - 4 octombrie 2026:

Un ritm mai lent este o alegere sănătoasă într-o zi în care vei fi tentat să te judeci cu asprime pentru greșelile făcute în ultima perioadă.

Horoscop Gemeni - 4 octombrie 2026:

Poate fi o zi a supărărilor care te vor îndepărta de cei dragi și nu numai. Această răceală poate arunca o umbră de care nu ai nevoie asupra existenței tale.

Horoscop Rac - 4 octombrie 2026:

Este posibil să răbufnești din cauza poverilor pe care le duci pe umerii tăi. Ce vei face după ce vei răbufni, depinde de nivelul tău de educație.

Horoscop Leu - 4 octombrie 2026:

Este bine să limitezi, din proprie inițiativă, discuțiile cu cei din anturajul apropiat și chiar deplasările, ca să eviți confruntările fără sens.

Horoscop Fecioară - 4 octombrie 2026:

Există riscul să îți provoci singur un stres suplimentar din cauza restricțiilor pe care ești nevoit să le suporți pe plan financiar.

Horoscop Balanță - 4 octombrie 2026:

Este o zi potrivită pentru discuții cu miză mare în cuplu sau alte parteneriate, cu condiția să faci totul elegant, cu răbdare și maturitate.

Horoscop Scorpion - 4 octombrie 2026:

Ai șansa de a restabili echilibrul în existența ta, măcar parțial. Singura condiție este să evaluezi totul cu maturitate și înțelepciune.

Horoscop Săgetător - 4 octombrie 2026:

Aii ocazia să înțelegi că restricțiile pe care încerci să le impui celor dragi îți limitează și ție libertatea de mișcare și de acțiune.

Horoscop Capricorn - 4 octombrie 2026:

Astăzi te liniștești, pentru că înțelegi că problemele importante se rezolvă în timp sau izbucnești, dacă trăiești cu impresia că apropiații nu cooperează îndeajuns.

Horoscop Vărsător - 4 octombrie 2026:

De la tine pornește răceala care se manifestă în relațiile cu cei din anturajul apropiat. Tot de la tine poate veni și căldura necesară dezghețării situației.

Horoscop Pești - 4 octombrie 2026: