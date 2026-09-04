Citește Horoscop săptămânal Berbec. Previziuni pentru perioada 5 – 11 septembrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Berbec.

Horoscop săptămânal Berbec – 5 – 11 septembrie 2026

În prima parte a zilei de 5 septembrie, informații contradictorii, efort de a afla adevărul din spatele unor evenimente neobișnuite. Scurte deplasări neprevăzute.

Între 5 septembrie, după ora 16:31, și 7 septembrie, discuții aprinse cu părinții sau cu unele rude pe teme de administrare sau de beneficiu ce decurge din exploatarea unor case și terenuri cu care nativii Berbeci vor contura soluția ieșirii din indiviziune care va naște controverse, opoziții și refuzuri. Între 7 septembrie, după ora 19:50, și seara zilei de 9 septembrie, activitățile de creație sau cu profil artistic desfășurate de către Berbeci pot beneficia încă de armonia dintre Saturn și Jupiter, care le dă elan și inspirație, dar cu trecerea timpului, acest aspect se va risipi și nu va mai funcționa la fel de convingător.

Relațiile afective vor urma același mecanism: entuziasm urmat de nevoia unui recul afectiv pentru a analiza ceea ce se întâmplă. Între 9 septembrie, după ora 22:35, și 11 septembrie, activități profesionale marcate de o eventuală schimbare pe fondul influenței exercitate de Luna Nouă în Fecioară, din 11 septembrie, asupra acestui domeniu: restructurări, reorganizări, redistribuirea de competențe și autorități la locul de muncă.

În dimineața zilei de 10 septembrie, planeta Venus va intra în zodia Scorpionului, unde va avea un traseu mai complicat, pentru că, la un moment dat, va reveni în Balanță pe fondul unei mișcări retrograde și va părăsi definitiv Scorpionul pe 7 ianuarie 2027, timp în care va crea premisele unei posibile rezolvări a unei chestiuni financiare sau materiale cu „meandre juridice”, dar și cu pericole, nereguli care complică sau amână finalizarea demersului.

Pe 10 septembrie, Mercur va intra în zodia Balanței și, până pe 30 septembrie, va constitui un factor pozitiv, de ajutor prin forța de a tempera ieșirile prea năvalnice ale nativilor în relațiile parteneriale.

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