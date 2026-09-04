Horoscop Urania săptămânal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru săptămâna 5 – 11 septembrie 2026 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie.

În fiecare vineri, Urania îți spune de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce probleme medicale pot să apară și ce șanse ai să te îmbogățești.

Horoscop săptămânal Berbec – 5 – 11 septembrie 2026

Zodia Berbec. Mercur va intra în zodia Balanței și va constitui un factor pozitiv, de ajutor prin forța de a tempera ieșirile prea năvalnice ale nativilor în relațiile parteneriale. Citește tot Horoscop săptămânal Berbec – 5 – 11 septembrie 2026.

Horoscop săptămânal Taur – 5 – 11 septembrie 2026

Zodia Taur. Mercur va intra în zodia Balanței și va constitui un factor astral de ajutor pentru nativi în toate discuțiile pe teme de muncă, negociere a unui contract, exprimarea unei revendicări salariale, angajare. Citește tot Horoscop săptămânal Taur – 5 – 11 septembrie 2026.

Horoscop săptămânal Gemeni – 5 – 11 septembrie 2026

Zodia Gemeni. Relațiile de familie vor fi bruiate de Luna Nouă în Fecioară, din 11 septembrie, care ar putea alimenta ostilități și comentarii pe marginea unor inițiative luate de către nativi și care nu vor fi întâmpinate cu bunăvoință. Citește tot Horoscop săptămânal Gemeni – 5 – 11 septembrie 2026.

Horoscop săptămânal Rac – 5 – 11 septembrie 2026

Zodia Rac. Gânduri și amintiri care le vor umbri starea de bine interioară. Cu ajutorul Lunii în tranzit prin semnul lor zodiacal, Racii vor reuși să facă față unor probleme personale sau provocărilor profesionale. Citește tot Horoscop săptămânal Rac – 5 – 11 septembrie 2026.

Horoscop săptămânal Leu – 5 – 11 septembrie 2026

Zodia Leu. Relațiile personale pot evolua inegal, tulburări de conduită, dialoguri neinspirate, afirmații excentrice, ipostaze lipsite de eleganță, provocări. Citește tot Horoscop săptămânal Leu – 5 – 11 septembrie 2026.

Horoscop săptămânal Fecioară – 5 – 11 septembrie 2026

Zodia Fecioară. Posibile schimbări de mică importanță în viața profesională, evenimente publice și întâlniri care îi vor obliga pe nativi să se adapteze și să răspundă așteptărilor momentului. Citește tot Horoscop săptămânal Fecioară – 5 – 11 septembrie 2026.

Horoscop săptămânal Balanță – 5 – 11 septembrie 2026

Zodia Balanță. În planul relațiilor afective, nelămuririle sau bănuielile mai vechi ale nativilor care nu au dispărut, vor fi alimentate, din când în când, cu noi argumente. Citește tot Horoscop săptămânal Balanță – 5 – 11 septembrie 2026.

Horoscop săptămânal Scorpion – 5 – 11 septembrie 2026

Zodia Scorpion. Răzgândiri pe teme financiare, revizuirea unui proiect ce li se va părea nativilor prea scump, nepotrivit momentului sau lesne de amânat cu scopul de a face economie. Citește tot Horoscop săptămânal Scorpion – 5 – 11 septembrie 2026.

Horoscop săptămânal Săgetător – 5 – 11 septembrie 2026

Zodia Săgetător. Una sau chiar mai multe relații parteneriale pot evolua neconvingător cu oscilații, cu renunțări, cu schimbări de atitudine sau de strategie, cu noi mize, propuneri sau pretenții ori condiții ceea ce face ca un proiect să nu avanseze. Citește tot Horoscop săptămânal Săgetător – 5 – 11 septembrie 2026.

Horoscop săptămânal Capricorn – 5 – 11 septembrie 2026

Zodia Capricorn. Posibilă rezolvare financiară sau câștig, dar și multă bătaie de cap , piedici și situații bizare cu care oamenii se vor confrunta pe parcursul acestor zile. Citește tot Horoscop săptămânal Capricorn – 5 – 11 septembrie 2026.

Horoscop săptămânal Vărsător – 5 – 11 septembrie 2026

Zodia Vărsător. Relațiile afective vor fi instabile, Vărsătorii lăsând impresia că vor să se îndepărteze de o persoană dragă lor până atunci ori să conducă relația spre o despărțire. Citește tot Horoscop săptămânal Vărsător – 5 – 11 septembrie 2026.

Horoscop săptămânal Pești – 5 – 11 septembrie 2026

Zodia Pești. Agitație, nedumeriri, demersuri pe lângă instituții pentru a primi un rezultat cu privire la o chestiune imobiliară, locativă, funciară; agitație domestică; mici disfuncții în gospodărie. Citește tot Horoscop săptămânal Pești – 5 – 11 septembrie 2026.

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