Peste 3.500 de rezervări cu 25 de euro pe noapte, la un hotel cu 25 de camere din Veneția, după o posibilă fraudă online: „Turiștii sunt furioși”

Potrivit publicației Corriere del Veneto, în noaptea de 6 spre 7 octombrie, hotelul Antigo Trovatore, situat la doar un minut de Piața San Marco, a fost „asaltat” de peste 3.500 de e-mailuri de rezervare prin Booking.com. Problema? Niciuna dintre aceste rezervări nu apărea în sistemul hotelului.

Suspiciuni de fraudă: ce s-a întâmplat la hotel

Directorul hotelului, Alberto De Toffoli, a fost anunțat imediat de valurile de e-mailuri care continuau să sosească. În ciuda încercărilor sale de a contacta Booking.com pentru clarificări, nu a primit un răspuns prompt.

În dimineața zilei de 7 octombrie, turiștii care rezervaseră camere prin platforma online au început să sosească la hotel, doar pentru a descoperi că nu existau camere disponibile pentru ei. „Unii vin extrem de furioși și ne atacă verbal, pe un ton dur și agresiv. Pe de o parte, le înțeleg furia, dar și noi suntem victime”, a declarat De Toffoli.

Oferta „prea bună ca să fie adevărată”

Cazarea în centrul Veneției, la doar câțiva pași de principalele atracții turistice, la un preț de 25 de euro pe noapte, a atras numeroși turiști. Floriana Bellitto, o turistă din Catania, a rezervat două nopți pentru ea, mama și bunica ei, plătind 150 de euro în total. „Am văzut această ofertă pe Booking și am avut încredere. Am primit confirmarea direct de la Booking”, a declarat ea. Planurile turistice s-au spulberat însă când a ajuns la hotel pe 12 octombrie și a aflat că nu există nicio cameră disponibilă pentru ea.

Cum ar fi fost posibilă frauda

Directorul hotelului a explicat că turiștii au primit două e-mailuri după ce făceau rezervările: un prim mesaj de confirmare, urmat de un al doilea e-mail care îi redirecționa către un site fals pentru a „confirma” oferta. Pe acest site apăreau fotografii false ale hotelului, iar tarifele erau extrem de reduse în comparație cu prețurile reale din zonă.

O posibilă cauză a haosului ar putea fi o problemă în sistemul Simple Booking, utilizat de hotel pentru gestionarea rezervărilor pe diverse platforme, inclusiv Booking.com. Deocamdată, nu este clar dacă a fost vorba de un atac cibernetic sau de o defecțiune tehnică. Poliția poștală italiană investighează cazul pentru a identifica sursa problemei.

Reacția Booking.com

Platforma internațională a anunțat că a luat măsuri rapide pentru a reduce impactul negativ al incidentului. „Am intervenit imediat și am suspendat anunțul unității de cazare pentru a evita un impact suplimentar. Relocăm clienții afectați și continuăm să oferim sprijin administratorului hotelului”, au declarat reprezentanții Booking.com. Cu toate acestea, hotelul afirmă că rezervările reale au fost și ele anulate, iar sistemul de rezervări a fost blocat temporar, agravând situația.

Pe lângă haosul creat de turiștii care au rămas fără cazare, hotelul a fost puternic afectat și în mediul online. Recenziile de pe platforme au scăzut semnificativ începând cu 8 octombrie, coborând de la calificativul „excelent” la „îngrozitor”. „Nu doar noi avem de suferit, ci și imaginea platformei de rezervări care, până acum, era considerată de încredere”, a adăugat De Toffoli.