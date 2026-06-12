Cum operează escrocii?

Escrocii își atrag victimele prin diverse metode. În unele cazuri, aceștia cer utilizatorilor să contacteze „proprietarii” prin e-mail, unde li se solicită transferuri bancare internaționale pentru cazare inexistentă. O altă strategie frecvent întâlnită implică cererea de date ale cardurilor bancare, sub pretextul rezervării.

Sfaturi pentru a recunoaște anunțurile frauduloase

1. Analizați cu atenție prezentarea: Dacă textele sunt pline de greșeli gramaticale sau par traduse automat, este un semnal de alarmă. Limba folosită ar trebui să fie clară și corectă.

2. Atenție la oferte prea bune ca să fie adevărate: O ofertă mult sub prețul pieței ar trebui să ridice suspiciuni. Întrebați-vă dacă este realist și consultați opiniile apropiaților.

3. Citiți recenziile: Cercetați experiențele altor utilizatori pentru a verifica veridicitatea anunțului.

4. Ignorați presiunile de timp: Dacă vi se spune că oferta este valabilă doar câteva minute, este mai bine să renunțați. Aceasta este o tactică frecventă a escrocilor.

5. Evitați redirecționările către alte site-uri: Rezervările ar trebui să fie făcute doar pe platformele oficiale.

6. Protejați-vă datele bancare: Solicitările de actualizare a datelor cardului bancar sunt, de obicei, tentative de phishing. Accesați site-ul oficial al băncii sau al emitentului cardului pentru a verifica cerințele.

Ce să faceți dacă ați căzut victimă unui anunț fals

1. Blocați imediat tranzacțiile: Contactați banca sau compania care a emis cardul pentru a anula plățile și a dezactiva cardurile compromise.

2. Depuneți o plângere: Contactați poliția locală pentru a raporta cazul. O programare prealabilă este recomandată.

3. Apelați la asigurare: Dacă dețineți o asigurare juridică sau cibernetică, anunțați incidentul. În anumite cazuri, aceasta ar putea acoperi pierderile financiare.

4. Notificați platforma: Este esențial să informați platforma sau site-ul de comparație despre fraudă. Cu toate acestea, șansele de a vă recupera banii sunt reduse dacă tranzacția nu a fost realizată direct prin platforma oficială.

Pentru a evita aceste situații, rămâneți vigilenți și urmați recomandările experților. După cum subliniază Beobachter, prevenția este cheia în lupta împotriva escrocheriilor online. Protejați-vă datele și verificați întotdeauna sursa înainte de a face o rezervare.

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