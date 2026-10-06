Regulă nouă pentru pasagerii Ryanair, începând de luna viitoare. Compania închide mai devreme ghișeele de check-in și predare a bagajelor

Compania aeriană low-cost Ryanair introduce o schimbare importantă în procedura de îmbarcare pe toate aeroporturile din rețeaua sa. Începând cu data de 10 noiembrie, operatorul aerian va devansa momentul în care închide ghișeele fizice de check-in și de predare a bagajelor de cală (bag drop).

Conform noilor reglementări, aceste ghișee se vor închide strict cu 60 de minute înainte de ora programată pentru decolare, față de limita actuală de 40 de minute. Decizia vine în contextul noilor proceduri europene de control la frontieră și al aglomerației sporite de pe aeroporturi, relatează publicația britanică The Sun.

Motivul din spatele schimbării: cozi mai mari la securitate și controale biometrice

Reprezentanții companiei aeriene susțin că această măsură de 20 de minute în plus are scopul de a le oferi pasagerilor timpul necesar pentru a trece de controalele de securitate și de verificare a pașapoartelor fără a risca să piardă zborul.

Măsura vine după o perioadă marcată de întârzieri pe numeroase aeroporturi europene, accentuate de introducerea noului sistem biometric de intrare/ieșire din Uniunea Europeană (EES). În timpul sezonului de vârf, noile controale de frontieră au provocat cozi substanțiale și timp de așteptare prelungit, determinând unii pasageri să piardă legăturile aeriene.

Dara Brady, directorul de marketing (CMO) al Ryanair, a explicat că măsura vizează eficientizarea fluxului de pasageri în perioadele aglomerate, când filtrele de securitate și punctele de control ale pașapoartelor înregistrează timpi mari de așteptare.

Cine este afectat de noua regulă Ryanair

Modificarea îi va afecta direct pe pasagerii care călătoresc cu bagaje de cală sau care au nevoie de asistență fizică la ghișeu pentru procesarea biletului. Compania estimează că această categorie reprezintă aproximativ 20% din totalul clienților săi.

Ceilalți 80% dintre pasageri, care călătoresc doar cu bagaj de mână și efectuează check-in-ul online prin intermediul aplicației mobile, nu vor simți un impact direct asupra programului de călătorie. Aceștia pot merge în continuare direct la filtrele de securitate și apoi la poarta de îmbarcare, cu condiția să respecte termenul de închidere a porții de îmbarcare.

Pentru a urgenta procesul de procesare a bagajelor, operatorul a instalat mai multe aparate de self-check-in în aeroporturi. Decizia completează politica prin care compania a renunțat la permisele de îmbarcare tipărite pe hârtie, solicitându-le pasagerilor să utilizeze exclusiv variantele digitale disponibile pe telefonul mobil.

Persoanele care obișnuiau să ajungă la aeroport la limita de timp și să predea bagajul pe ultimul sută de metri vor trebui să își reconfigureze programul.