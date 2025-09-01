Deși fiecare companie aeriană are propriile reguli privind bagajele – de la greutate și dimensiuni până la ce poate fi adus în cabină și ce trebuie predat – TSA stabilește reguli generale, mai ample.

Astfel, a fost eliminată obligația ca oamenii să se descălțe la controlul de pe aeroport, însă rămâne în vigoare limita de 100 ml pentru lichide.

Trei noi obiecte interzise în bagajul de cală

De acum înainte, pasagerii care folosesc aparate de coafat fără fir vor trebui să se gândească de două ori înainte de a le pune în valiză, deoarece acestea conțin materiale potențial periculoase, precum cartușe cu gaz și butan.

TSA le-a adăugat pe lista obiectelor interzise:

plăci sau ondulatoare de păr care nu au fir, ci cu cartușe de gaz

ondulatoare sau plăci pe bază pentru păr, cu butan

cartușe de reîncărcare cu gaz.

Este important de precizat că aceste aparate sunt permise în bagajul de mână, dar numai dacă au un sistem de siguranță care să prevină pornirea accidentală.

În schimb, aparatele standard cu cablu (uscătoare de păr, plăci și ondulatoare) rămân permise atât în bagajul de mână, cât și în cel de cală.

Obiecte neobișnuite care sunt încă permise în avion

Pe lângă interdicții, TSA menționează și o listă de obiecte mai puțin obișnuite care pot fi aduse la bord:

homari vii – cu condiția să fie într-un recipient transparent din plastic, etanș închis, rezistent la scurgeri

coarne și trofee – dacă încap în compartimentul de deasupra scaunului de avion sau sub scaun

baghete magice din Harry Potter și săbii laser din Războiul stelelor – cu precizarea amuzantă: „Din păcate, încă nu există tehnologia pentru o adevărată sabie laser, dar jucăriile pot fi aduse”

pinteni de cowboy – pot fi transportați, dar trebuie să fie separați de cizme

aparate de cafea și espressoare – se recomandă ambalarea atentă, de preferat în bagajul de mână

mașini de cusut – cu recomandarea de a verifica în prealabil la compania aeriană dacă încap în spațiul cabinei

aparate de făcut vafe – trec de controlul TSA și pot fi transportate atât în bagajul de mână, cât și în cel de cală.

