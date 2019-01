Vedeta vrea să aibă un corp perfect şi întotdeauna merge să facă diferite tratamente. Diana a mers la un salon pentru îngheţarea grăsimii.

„Îmi îngheţ stratul de grăsime, la -8 grade. Doare puţin pentru că acest aparat separă stratul de grăsime şi slăbeşti localizat. Eu am aripioare şi niciodată cu cea mai bună dietă, cu sport, nu am reuşit să slăbesc localizat. (…) Nu este un răsfăţ, am grijă de silueta mea. Imediat cum mănânc ceva în plus mă îngraş. Riana a plecat la Constanţa cu mama, este foarte bucuroasă că îşi va vedea verişorii”, a spus Diana Bişinicu la „Prietenii de la 11”.

