De câte războaie e nevoie ca să iei un Nobel pentru Pace?

Lui Donald J. Trump i s-a făcut din nou o uriașă nedreptate: i s-a refuzat brutal Premiul Nobel pentru Pace.

L-a luat o persoană - jurista sud-africană Navanethem „Navi” Pillay. „Nu știu nimic despre această femeie și nici altcineva nu știe!”, s-a revoltat @realDonaldTrump, pe Truth Social. „De fapt, din câte știu eu, nimeni nu auzise vreodată de ea, în afară de faptul că – lucru evident – urăște Israelul. Nu știu ce a făcut această femeie. Eu am soluționat opt războaie – existând scrisori trimise Comitetului Nobel din Norvegia de către președinții și prim-miniștrii țărilor pe care le-am ajutat – și sunt pe cale să soluționez sau să câștig încă două: cel cu Iranul și cel dintre Rusia și Ucraina. Ambele evoluează cu o viteză amețitoare, dar să le lăsăm deoparte; contează cele opt pe care le-am soluționat deja – oricare dintre ele, în special cel dintre Pakistan și India, ar fi fost mai mult decât suficient pentru a câștiga Premiul Nobel. În realitate, ar fi trebuit să câștig opt Premii Nobel pentru Pace, nu doar unul”. Înșiră cu exuberanta sa modestie cele opt păci ale sale (acum e clar, nu-mi prea ieșiseră niciodată la socoteală): între Cambodgia și Thailanda, între Kosovo și Serbia, între Republica Democrată Congo și Rwanda, între Pakistan și India, între Israel și Iran, între Egipt și Etiopia, între Armenia și Azerbaidjan, între Israel și Hamas.

„În plus, am împiedicat Iranul să obțină o armă nucleară și să arunce în aer întregul Orient Mijlociu și, în cele din urmă, zone mult mai îndepărtate! Am salvat mai multe vieți decât oricine altcineva din istorie și, așa cum a declarat presei Maria Corina Machado – o persoană cu adevărat remarcabilă – atunci când mi-a înmânat Premiul Nobel de anul trecut: Donald Trump a pus capăt multor războaie și merită Premiul Nobel pentru Pace mai mult decât oricine l-a primit vreodată. Având în vedere palmaresul meu în domeniul PĂCII – o realizare fără precedent – ​​sunt de acord!”. Cum altfel?!

„I-am recuperat pe toți ostaticii din Israel, inclusiv pe ultimii 28, atât pe cei în viață, cât și pe cei decedați, colaborând în acest scop cu Hamas – lucru pe care nimeni nu-l credea posibil! L-am înlăturat de la putere în Venezuela pe Nicolas Maduro, acel dictator malefic, și sunt în plin proces de a transforma Venezuela într-o democrație prosperă”. Ca și rezolvat.

„De asemenea, în ce privește Iranul, am împiedicat distrugerea Israelului, a Orientului Mijlociu și a Europei. Totodată, previn în permanență un război între Coreea de Sud și Coreea de Nord, precum și între Japonia și Coreea de Nord. Dacă adăugăm la acestea situația dintre China și Taiwan, precum și numeroase alte puncte fierbinți care nu au degenerat în conflicte armate – și toate acestea doar datorită președintelui Donald J. Trump și Statelor Unite ale Americii –, tabloul este complet. Am determinat țările membre NATO să își majoreze cheltuielile de la 2% la 5% din PIB, consolidând astfel alianța și capacitatea de apărare – un alt demers despre care toată lumea spunea că este imposibil de realizat. Am negociat eliberarea și am asigurat repatrierea a peste 900 de deținuți politic din mai multe țări din Europa de Est. În plus, am adus ACASĂ 196 de ostatici din captivitate, din întreaga lume, și am făcut acest lucru fără a plăti vreo răscumpărare, spre deosebire de Biden și Obama, care ar fi plătit miliarde de dolari. Mai mult decât atât, am pus bazele unei regiuni arctice care va deveni în curând foarte prosperă”. Poate și mai călduroasă.

„Cu toate acestea, Premiul Nobel a fost acordat astăzi unei persoane liberale care lucrează la Națiunile Unite și despre care nu a auzit nimeni vreodată. În toate conflictele pe care le-am soluționat, nu am apelat niciodată la Națiunile Unite – nu au fost de niciun ajutor. Statele Unite ale Americii, reprezentate de mine, care, în calitate de președinte al vostru, ar fi trebuit să primească Premiul Nobel pentru Pace, dar nu l-au primit. Aceasta este o pată de neșters pe obrazul Norvegiei, una care nu va fi uitată niciodată. Premiul Nobel pentru Pace a fost discreditat definitiv de o mână de ideologi radicali, care sunt antidemocratici și dușmani ai civilizației!”. Și impertinenți, aș adăuga. Ca să nu spun impenitenți.

E fascinant să vezi lumea prin ochii albaștri-verzui ca marea ai Pacificatorului. Apropo de mare. De ceva mai mare decât marea. Sâmbătă, aflat la un miting electoral în Tennessee, Magicianul din Biroul Oval i-a vrăjit pe cei prezenți: „Înainte să plec, cred că ar trebui să avem un ocean. Mă gândeam fie la Atlantic, fie la Pacific. L-am putea numi Oceanul Trump sau Oceanul Americilor, ceva de genul ăsta”. Cum adică „înainte să plec”? Nici în glumă nu cred că @realDonaldTrump se gândește să plece de la Casa Albă după încheierea celui de-al doilea mandat. Și nici de la cârma Terrei.