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Noul PNL: Good Bye, USA și Deutschland Uber Alles?

Cătălin Dima
Cătălin Dima
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Ilie Bolojan și mai mulți lideri ai PNL
Ilie Bolojan și mai mulți lideri ai PNL. Foto: Robert Sighiartău/Facebook
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În ultimele săptămâni, mi s-a părut că niște meșteri de prin Oradea și Timișoara au încercat să mai bată niște cuie în ce și-ar dori (ei și/sau păpușarii lor) să fie un fel de coșciug al relației trans-atlantice. Adică au făcut o nouă tentativă de a decupla România de singura ancoră de securitate capabilă să ne fie de ajutor real contra inamicilor de la Răsărit, în actualul context de securitate fără precedent de periculos în ultimii 36 de ani.

Cuprins:

Liderii așa-zisului progresism românesc au făcut asta prin inflamarea și exploatarea atacului mediatic contra pretinsei (dar nedoveditei) implicări a unei ambasadoare a SUA în altă țară (Grecia) în demiterea Guvernului Bolojan, pe 5 mai 2026, de către Parlamentul României (cu votul indubitabil de la 281 de parlamentari). M-a durut să văd contrastul dintre vizita de mare impact făcută la Atena zilele trecute de actualul secretar de stat al SUA, Marco Rubio (posibil candidat republican la alegerile prezidențiale din 2028) și faptul că nu a oprit nici măcar o oră la București și nu a menționat nici măcar în treacăt despre România în acel discurs istoric. Sau dintre formatul Bergen de dialog inițiat de SUA la Varșovia săptămâna trecută cu doar câțiva aliați din NATO de pe flancul estic, pe de o parte și ignorarea României guvernate (încă) de echipa Bolojan+USR. Între timp, în Marea Neagră beligeranții își fac de cap cu drone, rachete, mine contra navelor și chiar pe lângă exploatarea de gaze Neptun Deep, care ar urma să fie dată în funcțiune...

Alegerea Germaniei ca partener privilegiat de către Bolojan și apropiații lui

Pot înțelege că un cetățean german, recte Dominic Fritz (fostul primar al Timișoarei, condamnat definitiv de justiția română pentru o faptă evidentă de conflict de interese, săvârșită cu intenție, care, pe standardele OCDE, este asimilată faptelor de corupție) iubește Germania și face tot ce poate ca să-i promoveze interesele, inclusiv în competiția (firească) cu alte mari puteri. Dar nu înțeleg atitudinea explicit sau implicit obstrucționistă față de SUA a lui Ilie Bolojan! Pot înțelege că are un complex de lider provincial, din cauză că nu cunoaște și nu înțelege relațiile internaționale (în general pare că nu prea înțelege multe în afară de gestionarea în mod discreționar, ca un ,,jupân”, a costurilor precum și a banilor primiți gratis și din belșug la Oradea de la toate guvernele), poate are și un complex de necunoaștere a limbii engleze și diplomației. Pot înțelege și că mâna sa dreaptă de la guvern, Mihai Jurca (omul său de cea mai mare încredere, adus de la Oradea și pus să gestioneze, printre altele, un program de maximă complexitate și impact pentru România, precum SAFE, fără ca CV-ul său anterior să justifice un asemenea rol), ar putea fi filo-german (aspect sugerat de studiile sale masterale la Berlin). Dar, pentru numele lui Dumnezeu, oare în cele peste 3 luni de zile când a fost Președintele interimar al României (februarie-mai 2025), Bolojan chiar nu a reușit să priceapă, din interacțiunea cu instituțiile românești din domeniul apărării și siguranței naționale, că alianța României cu SUA este vitală, azi, militar și politic, pentru noi?! Și că Germania nu are (și probabil nu va avea destul de curând) capabilități similare care ar putea substitui imediat ajutorul american pentru România? Sau a înțeles foarte bine aceste chestiuni esențiale (așa cum eu prezum), dar nu-i pasă și nu pune interesul țării noastre mai presus de interesul său politic personal?!

Mai concret, firma germană producătoare de armament, Rheinmetall, a fost aleasă netransparent și neconcurențial de către echipa Bolojan în 2026 (aparent legal, acoperindu-se cu documente și puncte de vedere de la diverse instituții, cum se face mereu în astfel de cazuri), când au decis alocarea unei cote-părți uriașe din fondurile SAFE pentru acest producător german de armament. Realitatea este că existau și alți producători europeni de armament (din țări UE importante - Franța, Italia dar și din Marea Britanie, mare putere nucleară europeană) mai bine clasați decât această firmă din Germania, deci nu se impunea deloc ca evidentă alegerea pentru o achiziție directă de asemenea anvergură a producătorului german! O întrebare retorică, în treacăt: oare este adevărat că structura SAFE pentru România, adică alocarea concretă a banilor către diverse ministere și companii, a fost discutată chiar în biroul lui Manfred Weber de la Parlamentul European (PE), de către atotștiutorii Bolojan, Jurca și Siegfried Mureșan?! Oare va verifica cineva această informație care circulă printre colegi ai lor din grupul PPE? Oare vreo publicație/post TV va cere, în temeiul legislației privind liberul acces la informațiile de interes public, o confirmare a acestei întâlniri, poate chiar de la PE, unde e plin de camere de luat vederi la tot pasul?

Dar să revenim la argumentația de mai sus...Este corect, așadar, să presupunem că în alegerea acelei companii germane, a contat o posibilă înțelegere politică a lui Bolojan cu Germania? Sau cel puțin anumite instrucțiuni/sugestii primite de acesta de la contacte prealabile, de tip Krichbaum sau tip Henning? Adică de la anumiți politicieni germani sau foști oficiali din intelligence-ul german, astăzi consultanți/oameni de afaceri în mediul privat, dar cu anumite conexiuni privilegiate în statul german? Dacă da, ce a inclus o astfel de înțelegere? A inclus (sau nu) și vreun sprijin politic și, eventual, de intelligence privat acordat lui Bolojan în lupta politică din România? A inclus (sau nu) și finanțări directe sau indirecte pentru mașinăria online care i-a terfelit adversarii politici si i-a construit lui imaginea de mare reformator, cu campanii de propagandă care au amintit de lideri mesianici, similar cu campania de care a beneficiat și Călin Georgescu?

Eu sper că nu au existat astfel de acțiuni străine de manipulare a informației și influențe străine (denumite generic FIMI de Comisia Europeană) asupra premierului României! Dar, dincolo de astfel de întrebări legitime, totuși, în condițiile favorizării evidente a intereselor germane prin SAFE, întreb unde sunt trupele/echipamentele militare ale Germaniei dislocate între timp să apere România de posibile atacuri din Răsărit, ca parte din această înțelegere politică făcute de Bolojan? De exemplu, capabilități anti-dronă germane unde au fost amplasate? Nicăieri?!?! Adică Bolojan nu a obținut de la Germania ca aceasta să ajute de îndată la apărarea măcar a unui județ (Galați / Tulcea / Constanța / Suceava, etc), dacă nu chiar a Mării Negre?!?!

De cine și în ce mod a fost influențat Bolojan ca să facă acea alegere strategică? Eu nu cred că i s-ar fi sugerat ceva, de exemplu, legat de posibila evoluție la Parchetul European a dosarului privind achiziția de microbuze școlare de către Consiliul Județean Bihor condus de Bolojan, la prețuri de 2-3 ori mai mai decât prețul pieței...

https://agerpres.ro/economic/2026/04/14/pislaru-am-primit-de-la-parchetul-european-confirmarea-ca-a-inceput-investigatia-in-cazul-achizitiei--1546436

Așa cum se pare că nu au contat în decizia inteligenților de la Oradea nici informațiile publice despre acuzații de corupție aduse Rheinmettal chiar de statul german... de exemplu se găsește publicată informația că Rheinmettal ar fi fost de acord să plătească 37 milioane de Euro ca să scape de acuzații ale procuraturii din Bremen, în 2014, privind mituirea unor oficiali din Grecia pentru contracte de armament... https://www.reuters.com/article/markets/rheinmetall-unit-fined-37-mln-euros-in-greek-bribery-probe-idUSFWN0TT04M/

Alegerea făcută de majoritatea membrilor PNL, la presiunea lui Bolojan, a fost conștientă sau în urma inducerii în eroare și în necunoștință de cauză?

În mai-iunie 2026, PNL a votat cu majoritate, în diverse foruri de conducere, să-l urmeze pe Bolojan. Din punct de vedere geo-politic, se pare că această alegere ar fi inclus o orientare a PNL anti-SUA și pro-Germania. Această orientare a fost asumată de liderul Bolojan fie explicit (de exemplu prin sumele uriașe din SAFE alocate către Germania, prin subminarea unor proiecte de investiții în interes comun româno-american), fie implicit (prin promovarea în funcții importante în guvernul său a unor anti-americani vehemenți, prin alianța cu USR-ul anti-american condus de cetățeanul german, Fritz, etc). Oare acei membri PNL, care au votat în favoarea propunerilor lui Bolojan despre calea cea nouă a partidului în mai-iunie 2026, au înțeles această direcție de politică externă în care-i duce Bolojan și au votat în cunoștință de cauză? Oare ei înțeleg că acea poziționare este contra intereselor vitale de apărare și siguranță națională ale statului român? Oare ei cred că statul român va rămâne pasiv în relația cu un astfel de PNL?!

Desigur, dacă ne uităm la nivelul de educație și practică în relații internaționale al unora dintre cei care au ajuns să conducă PNL, precum Ciucu sau Sighiartău, nu ne mirăm prea tare. Dar oare cum se explică faptul că unii lideri cu multă experiență internațională, sau plimbați prin lumea largă, precum fostul prim-ministru Boc (și primar cu multe mandate), fostul prim-ministru și consilier prezidențial Stolojan (și fost europarlamentar), sau europarlamentari activi precum Motreanu, Buda, Falcă, Hava, s-au lăsat duși atât de ușor în această nouă direcție de politică internațională, care afectează direct interesele de apărare și siguranță națională ale României?

Alte întrebări retorice

Zilele trecute a explodat public un caz de proporții istorice, ca un mare cutremur: arestarea fostului șef al BND (serviciul de informații externe al Germaniei) pentru spionaj în favoarea unor țări din Răsărit: https://www.libertatea.ro/stiri/august-hanning-arestat-pentru-spionaj-fostul-sef-al-bnd-retinut-in-germania-sy3ljtn .

Domnii de la Oradea, care exercită acum conducerea PNL și (încă) a Guvernului României, or fi avut vreo tresărire când a explodat acest scandal de penetrare prin spionaj a statului german prin rețeaua Hanning? Au iluzia că, dacă au fost exercitate asupra lor anumite influențe în beneficiul unor interese de afaceri germane, acestea nu ar fi deja cunoscute și documentate de contraspionajul român? Oare o avea vreo relevanță că încep deja să apară public mici frânturi de informații despre interese și asocieri ale unor filiere (aparent) germane fix în vremea semnării contractelor SAFE? https://independentnews.ro/exclusiv-fostul-sef-al-serviciului-secret-extern-din-germania-arestat-pentru-inalta-tradare-a-fost-asociat-intr-o-firma-de-consultanta-din-romania-cu-un-fost-secretar-de-stat-mapn/

Dacă, urmare a insistențelor Președintelui Nicușor Dan pentru ca SUA să nu abandoneze (măcar în plan militar) România, SUA vor decide să-și consolideze prezența aici, la Marea Neagră, oare cred acești vremelnici lideri ai PNL că americanii vor uita/vor ierta gesturile ostile (explicite sau implicite) făcute deja contra lor? Dincolo de succedarea administrațiilor la Casa Albă, în relația cu SUA anumite gesturi/alegeri cu certitudine nu se vor uita... De exemplu, inteligenții de la conducerea PNL mai știu că parteneriatul cu SUA în domeniul energiei, pentru dezvoltarea în comun a tehnologiei SMR, s-a semnat pe timpul fostei administrații democrate Biden?! Și apropo de linia de atac a propagandei bolojeniste anti-americane (antipatia față de anumiți lideri politici americani aflați azi la vârful ramurii executive a puterii de la Washington), oare le place filo-germanilor de la conducerea PNL cum arată valul electoral pro-extremiști din Germania?

Și mai cred liderii actuali ai PNL că, suspendându-l pe Președintele țării, așa cum se pare că discută deja unii dintre ei pe culoarele din Modrogan, vor evita consecințele propriilor erori? Actuala discuție din PNL despre suspendarea Președintelui României o avea vreo legătură și cu inițiativa acestuia de a coordona, alături de Georgia Meloni, Grupul Prietenilor Coeziunii (de 17 state), în dezbaterea despre viitorul buget european pentru perioada 2028-2034, contra intereselor Germaniei și altor state numite „frugale”?

O concluzie

Privind în retrospectivă și în perspectivă, în opinia mea de fost votant al PNL, orientarea de politică anti-americană a lui Bolojan și tovarășilor lui din 2025-2026 încalcă grav interesele naționale actuale de apărare și siguranță națională, iar sacrificarea intereselor vitale ale României pentru interese mărunte și obiective electorale nu este scuzabilă. Nu știu dacă actuala conducere a PNL a trădat România în sens juridic (asta este treaba procurorilor să determine dacă este cazul), dar pare că o trădează în sensul politic al cuvântului, mai ales prin nepricepere izvorâtă din orizontul lor politic limitat și insuficientă cultură politică și generală.

Actualul PNL este un partid rezultat din contopirea fostului PNL și a fostului PDL, două partide de centru-dreapta care la alegerile din 2008 luau împreună peste 50% din locurile din Parlament. Sub conducerea unor politruci lipsiți de calibru și de viziune, care nu pot vedea dincolo de jocul de a crește temporar în sondaje și de interesul a se menține astfel la vârful acestui partid, PNL păstrează brandul istoric dar a devenit, din păcate, sub cârma acelor lideri, un partid care pare că face tot mai mult rău României...

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Tags: PNL - Partidul National Liberal Ilie Bolojan Marco Rubio
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Exclusiv
Știri România
10:00
Războiul Securității din România comunistă cu coletele din străinătate. Ajutoare din Occident, tratate ca obiecte de spionaj
Serviciul de Protecție și Pază
Analiză
Știri România
07:00
Serviciile secrete din România de după 1990. Cum a evoluat SPP de la garda personală a lui Iliescu la „statul paralel” al lui Pahonțu
Trei camioane într-o parcare
Știri România
10 oct.
Șofer român de TIR, prins după ce a furat 1.200 de litri de motorină din trei camioane, în Italia. Cum l-au descoperit polițiștii
Avocado, înainte de recoltare, în Mexic Sursă foto: Getty Images.
Știri România
10 oct.
Un fruct exotic a cucerit România, iar vânzările au explodat: dăm peste 49 de milioane de euro pe el, în fiecare an: „Se cultivă și la noi acum”
Ilie Bolojan și mai mulți lideri ai PNL
Opinii
11:57
Noul PNL: Good Bye, USA și Deutschland Uber Alles?
Nicușor Dan, președintele României. Sursa foto: Hepta
Opinii
10:31
Cinci luni de criză. Patru nominalizări. Nimeni nu s-a mișcat nici măcar un centimetru
Nicușor Dan, președintele României
Opinii
9 oct.
Votați ce vreți, dar dup-aia anticipate. Asta trebuie să spună Dan
Luca Niculescu. Sursa foto: Dumitru Angelescu
Analiză
Opinii
9 oct.
Luca Niculescu, reformatorul sau doar încă un premier desemnat?
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