August Hanning, fostul director al Serviciului Federal de Informații (BND) al Germaniei, a fost arestat marți dimineață sub acuzația de spionaj în favoarea unei puteri străine, trădare și divulgare de secrete de stat. Cazul, descris de experți drept „scandalul secolului”, zguduie din temelii eșafodajul de securitate al țării, relatează Deutsche Welle.

Poliția germană l-a reținut pe Hanning la locuința sa din Nordwalde, în apropiere de orașul Münster, în cadrul unei operațiuni spectaculoase declanșate de parchetul federal.

Rețeaua din umbră și complicele din BND

Alături de August Hanning, autoritățile germane l-au arestat în Bavaria și pe presupusul său complice, identificat conform legislației locale drept Manfred D.

Acesta din urmă a fost șeful de cabinet al lui Hanning atât în perioada în care acesta a condus BND (1998-2005), cât și ulterior, când Hanning a ocupat funcția de secretar de stat în Ministerul Federal de Interne (până în 2009).

Procurorii susțin că Manfred D. a rămas în structurile BND ca șef de cabinet al succesivilor directori până în primăvara anului 2026.

Din această poziție cheie, el ar fi extras și i-ar fi transmis lui Hanning aproximativ 2.000 de documente clasificate, destinate exclusiv uzului intern al serviciului de spionaj. În schimbul acestor secrete industriale și politice, Manfred D. ar fi primit sume importante de bani.

Potrivit anchetatorilor, Hanning a utilizat o parte din aceste date confidențiale în activitatea sa privată de consultanță, însă acuzația cea mai gravă arată că fostul șef al spionajului a fost în contact direct cu un reprezentant al unui serviciu secret străin, căruia i-a furnizat informații strategice ani la rând.

„Cel mai mare scandal de spionaj al secolului”

Reacțiile la nivel politic nu au întârziat să apară. Michaela Küfner, redactor-șef politic al Deutsche Welle, a sintetizat gravitatea situației în urma conferinței oficiale de presă, catalogând dosarul drept „cel mai mare scandal de spionaj al secolului” derulat în timp real pe teritoriul german.

Marc Henrichmann, președintele comisiei parlamentare pentru supravegherea serviciilor de informații, a subliniat că autoritățile nu vor tolera nicio formă de trădare, avertizând că oricine colaborează cu adversarii democrației va suporta rigorile legii.

Din opoziție, parlamentarul Konstantin von Notz a numit acuzațiile extrem de îngrijorătoare și a cerut o anchetă rapidă și transparentă.

Investigația de mare amploare care a dus la prinderea celor doi ar fi pornit de la conexiunile identificate într-un alt dosar intens mediatizat, legat de femeia de afaceri Christine Block.

Anchetatorii cred că schema de spionaj dintre Hanning și fostul său șef de cabinet fusese pusă la punct încă din anul 2010.