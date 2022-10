Catch Me If You Can

În filmul „Catch Me If You Can”, Leonardo di Caprio joacă rolul lui Frank Abagnale Jr, un escroc care s-a dat drept pilot, doctor și avocat, pentru a falsifica cecuri. Tom Hanks joacă rolul agentului FBI Carl Hanratty Jr, care îl urmărește pe Abagnale și reușește să-l aducă în fața justiției.

American Hustle

Filmul spune povestea unui escroc genial, Irving Rosenfeld (Christian Bale), care, alături de partenera sa, este obligat de împrejurări să lucreze cu un agent FBI plin de idei trăsnite. DiMaso, agentul FBI, îi împinge pe cei doi în sferele puterii și ale Mafiei din New Jersey, care sunt pe cât de fascinante, pe atât de periculoase.

Monster

Charlize Theron joacă rolul lui Aileen Wuornos, o prostituată care devine criminală pentru a face rost de bani. Aceasta își omora clienții și le fura banii, susținând că era vorba de legitimă apărare, mințind că victimele sale ar fi violat-o. Într-un final, aceasta este prinsă de autorități și este condamnată la moarte în anul 1992 și executată cu o injecție letală în 2002.

Bonnie and Clyde

Faye Dunaway și Warren Beatty joacă în „Bonnie și Clyde”, film apărut în 1967, care spune povestea unuia dintre cele mai renumite cupluri din istoria americană. În viața reală, ei făceau parte dintr-o bandă în timpul Marii crize economice din America. Ei jefuiau multe bănci, dar și magazine mici și benzinării. Conform FBI, nu era vorba numai de jafuri, aceștia fiind suspectați că ar fi omorât ofițeri de poliție și civili. În 1934, au fost uciși de poliție într-o ambuscadă.

All the President’s Men

Acest film spune povestea Watergate. Mai exact, filmul urmează doi jurnaliști de la Washington Post, în timp ce dezvăluie detaliile privind scandalul care a dus la demisia președintelui Nixon din 1974.

The Bling Ring

Acest film este bazat pe povestea reală a unui grup de tineri care furau bani, haine și bijuterii din casele celebrităților. Deși unele evenimente din film sunt ficțiune, povestea adevărată din 2008 a implicat celebrități precum Paris Hilton, Lindsey Lohan și Rachel Bilson. Tinerii infractori au fost prinși în cele din urmă și au fost trimiși la închisoare.

Zodiac

În anul 1970, un criminal în serie teroriza cetățenii din San Francisco. Filmul „Zodiac” spune povestea Ucigașului Zodiac și încercarea autorităților de a-l identifica. Nici până în ziua de azi nu s-a aflat identitatea lui. Filmul se concentrează pe mai mulți reporteri care devin obsedați de rezolvarea cazului și de modul în care obsesia lor are impact asupra vieții lor personale.

All Good Things

Ryan Gosling joacă rolul lui David Marks, fiul unui om foarte puternic, care se căsătorește. Acesta devine abuziv cu soția sa, care, în cele din urmă, dispare fără urmă. Acesta devine suspectul principal al acestui caz, cât și pentru omorârea unei bune prietene. Numele real al celui care a inspirat acest film este Robert Durst.

Spotlight

Filmul documentează conspirația făcută pentru a acoperi abuzul sexual asupra copiilor de către Biserica Catolică din Boston. În centrul acțiunii se află un grup de jurnaliști care descoperă documentele ce dezvăluie abuzul a sute de copii, după care intervievează victimele respectivului abuz.

Bully

Filmul din 2001 se bazează pe evenimentele reale legate de asasinarea lui Bobby Kent. Acesta a fost omorât în anul 1993 de către un grup de prieteni care spuneau că au fost abuzați sexual și emoțional de el. Adolescenții au elaborat un complot pentru a-l ucide pe Bobby pentru răzbunare.

