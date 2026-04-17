Andreea Raicu a atras atenția publicului cu o postare sinceră pe Instagram, în care a vorbit despre impactul pe care l-a avut asupra ei piesa „Mamacita”, lansată de Frații Velea. Vedeta a recunoscut că versurile melodiei au întristat-o și au făcut-o să reflecteze asupra mesajelor transmise în spațiul public.

„Am ascultat astăzi piesa «Mamacita», lansată de Frații Velea în care se vorbește despre o fetiță de 8 ani și spun, la un moment dat, ceva de genul «mă duc să o fac a mea». Și recunosc că m-a întristat.

Nu m-a șocat, ci m-a durut mai degrabă cât de normal pare. E genul de replică pe care o auzi peste tot: în piese, în glume, între oameni și nici nu te mai oprești asupra ei. Dar când o auzi spusă de un copil, despre o fetiță, începe să deranjeze. Pentru că, dincolo de inocență, e acolo un mesaj pe care îl învățăm foarte devreme: că o fată poate fi «a cuiva», că poate fi cucerită, luată, revendicată”, scrie Andreea Raicu.

Refrenul piesei „Mamacita”: „Mă duc în club o iau la dans / Îmi place că are haz / Mamă ce fată nebună / Pare că face necaz / O zic pe bune / Chiar îmi place de ea, / Da, nu mă las până nu o fac a mea / Luminile sunt fixate doar pe ea / Toți în jurul ei / Uite-o pe fata aia / Colorată mică, vine din Columbia / Mami vino-ncoa”.

Andreea Raicu, mesaj despre influența cuvintelor

În postarea sa, Andreea Raicu a explicat că nu este vorba doar despre o melodie, ci despre efectul pe care anumite mesaje îl pot avea asupra mentalităților colective. „Și, fără să ne dăm seama, ajungem să legăm valoarea unei fete de faptul că poate fi dorită, aleasă, revendicată de cineva. Nu e despre copil, el doar repetă ce vede și ce aude, dar e despre noi, despre cultura în care creștem și despre limbajul pe care îl normalizăm fără să ne mai dăm seama.

La 8 ani, un copil nu ar trebui să reproducă dinamici de seducție sau de posesie, și totuși se întâmplă. Nu pentru că e ceva în neregulă cu el, ci pentru că fetele sunt sexualizate prea devreme, pentru că relațiile sunt prezentate ca jocuri de putere, iar dorința ajunge să fie confundată cu posesia”, mai spune aceasta.

O invitație la conștientizare

Vedeta subliniază că, atunci când anumite idei sunt repetate constant, ele devin normalitate, fără a mai fi puse sub semnul întrebării. Tocmai de aceea, consideră important ca fiecare dintre noi să fie atent la ceea ce ascultă și la valorile pe care le promovează sau le acceptă.

Mai mult decât o critică, mesajul transmis de Andreea Raicu este, de fapt, o invitație la reflecție. Vedeta vorbește despre necesitatea de a deveni conștienți de convingerile pe care le adoptăm și de modul în care acestea ne influențează. Ea susține că schimbarea reală începe în momentul în care alegem să analizăm aceste tipare și să decidem dacă ne reprezintă cu adevărat.

„Sunt lucruri pe care le vedem peste tot, atât de des încât devin invizibile. Și poate că exact asta e problema. Faptul că nu le mai vedem. Că nu le mai simțim. Că nu le mai punem sub semnul întrebării. Pentru că, inconștient, fetele cresc cu ideea că trebuie să fie dorite, alese, validate, că valoarea lor vine din cum sunt privite și din cât de mult sunt dorite. Și mult mai rar cresc cu ideea că ele aleg, că ele decid, că nu aparțin nimănui.

Nu este un spațiu real de egalitate, ci, de multe ori, un raport foarte fin de subordonare, atât de subtil încât nici nu îl mai observăm. Un raport în care una este privită, iar celălalt alege, una așteaptă, iar celălalt decide, nu pentru că cineva ne-a spus asta direct, ci pentru că am crescut într-o cultură care repetă aceste mesaje din nou și din nou, până devin normale.

Nu este un atac, este doar un moment de conștientizare. Poate că schimbarea nu vine din gesturi mari, ci din lucrurile mici pe care alegem să nu le mai ignorăm”, scrie Andreea Raicu în postarea sa.

Postarea a stârnit numeroase reacții în mediul online, mulți dintre urmăritori fiind de acord cu punctul de vedere al vedetei. Subiectul a deschis o discuție mai amplă despre responsabilitatea artiștilor și despre impactul conținutului consumat zilnic.

