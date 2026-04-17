Sorin Grindieanu face noi declarații privind ieșirea PSD de la guvernare

Sorin Grindeanu a făcut noi declarații privind viitorul coaliției și ieșirea PSD de la guvernare, după consultările din Maramureș:

„Întâlnirea, a șaptea, s-a desfășurat în aceeași parametrii ca și celelalte șase (…) Noi facem aceste consultări pentru că România se află, din punctul nostru de vedere, la un punct de cotitură. Noi trebuie să decidem, având responsabilitatea celui mai mare partid din Parlament, care este calea pe care trebuie să mergem şi o să luăm această decizie, luni, la acea consultare pe care o vom avea la ora 5 şi deciziile pe care PSD-ul le va lua vor fi în concordanţă cu ceea ce vor oamenii. Da, 80% dintre români spun în acest moment că ne îndreptăm într-o direcţie greşită. Trebuie să decidem care este calea pe care PSD o va lua. Decizia va fi în concordanță cu ceea ce spun oamenii.

Guvernul Bolojan a preluat inflația la 4%. Știu și văd că se vorbește de o anumită armonie pe care PSD s-ar putea să o strice. Stabilitate fără prosperitate nu văd să își aibă rostul. Stabilitatea în coaliție există când lucrurile merg bine. (…) Este bună stabilitatea dacă lucrurile nu merg în direcția grevistă. Dacă direcția nu este una bună, atunci trebuie schimbată”, a afirmat Grindeanu, la începutul conferinței de presă din Maramureș.



Partidul Social Democrat organizează luni o amplă consultare internă, la care sunt așteptați aproximativ 5.000 de membri. Aceștia vor decide, prin vot, dacă îi retrag sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. Grindeanu spune că a făcut apel la social – democrați să voteze „rațional”:

„Eu cred că luni, și am făcut apel la colegi să dăm un vot rațional, nu unul emoțional. Cred că noi toți avem nevoie de rațiune. Apelul meu este să dăm un vot rațional, un vot pentru români și un vot care să aducă mai mult bine românilor dincolo de aceste emoții pe care le vedem în fiecare zi (…) PSD se opune vânzării companiilor de stat profitabile. Vreau să facem o distincție. Ne opunem (…) Vrem să interzicem vânzarea de acțiuni la companiile de stat profitabile”, a mai spus Grindeanu, la Sighetul Marmației.

Ce spune Sorin Grindeanu despre o eventuală intrare în opoziție a PSD

Liderul social-democraților a fost întrebat și ce spune despre o eventuală intrare în opoziție a PSD:

„PSD decide pentru PSD. E dreptul PNL și al USR să facă ce vrea. PSD va decide luni pentru PSD și pentru români.

Suntem partidul cel mai important din Parlament, avem 45% pondere în coaliție și nu impunem nimic celorlalte partide din coaliția de guvernare (…) Vom avea o nouă realitate de luni, o realitate politică diferită, nouă și pentru PSD și pentru PNL și USR, AUR chiar, la care unii vor dori să se alieze, să facă o nouă coaliție, dar repet nu impunem nimic nimănui și nu cred că e decent să facem acest lucru. Dacă românii au încredere PSD, ne declarăm mulțumiți (…) De luni cred că trebuie să schimbăm direcția (…) Îmi doresc să rămână o coaliție pro-europeană”, a mai spus el.

Grindeanu: PSD este pregătit să preia guvernarea

Sorin Grindeanu a mai precizat, în timpul conferinței de presă de la Sighetul Marmației că Partidul Social Democrat „este pregătit să preia guvernarea”.

„Partidul Social Democrat este pregătit să preia Guvernarea. Nu suntem singuri, PSD are 27% – 28%, cât USR și PNL, mă refer la numărul de parlamentari. Până la majoritate mai e. Nu poate nimeni să facă o majoritate în acest moment. Ori faci o majoritate care să includă PSD, ori o majoritate care să includă AUR”, a mai spus el.

Care este strategia PSD pentru România

Întrebat care va fi strategia Partidului Social Democrat pentru România, Sorin Grindeanu a mai precizat:

„Nu mă inspir neapărat din ce a spus președintele Nicușor Dan ieri, ca prima opțiune ar fi continuarea acestei coaliții pro-europene. Eu așa aș vedea, într-un guvern majoritar, nu un guvern minoritar. Dar asta nu depinde doar de Partidul Social Democrat, noi nu vrem să impunem lucruri celorlalte partide, noi vom decide pentru noi și pentru ceea ce credem noi că românii își doresc”, a mai explicat liderul PSD.

Liderul social-democrat nu a oferit prea multe detalii referitoare la strategia pe care PSD o va adopta după votul de luni:

„Luni vedem care va fi decizia noastră și luni, când voi comunica decizia, voi spune și pașii următori. Nu aș vrea să anticipez anumite mutări înainte de a avea prima mutare. Acest lucru se va întâmpla după-amiază, luni seara și tot atunci vom anunța și mutările pe care PSD le face”, a mai spus el.

Sorin Grindieanu efectuează o vizită în Maramureș, pe fondul tensiunilor din coaliție

Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat (PSD), efectuează astăzi, 17 aprilie 2026, o vizită oficială în județul Maramureș, cu activități planificate în Sighetu Marmației.

Pe agenda liderului se află o întâlnire regională cu reprezentanți ai organizațiilor PSD din zona de Nord-Vest, dar și o conferință de presă. De asemenea, acesta urmează să participe la o reuniune cu membrii Ligii Aleșilor Locali pentru a discuta situația politică din teritoriu.

Sorin Grindeanu participă la consultări privind viitorul PSD în coaliție și în Guvernul Bolojan

Conform președintelui PSD Maramureș, Gabriel Zetea, consultările din cadrul formațiunii se axează pe strategia politică viitoare și pe poziționarea în coaliția de guvernare.

„Nu luăm în calcul retragerea de la guvernare, însă considerăm necesară o schimbare de direcție în actul de guvernare. Propunem formarea unui nou Executiv, care să fie condus de un reprezentant al Partidului Național Liberal, altul decât Ilie Bolojan”, a declarat acesta, potrivit portalului de știri locale Directmm.ro.

PSD îi cere demisia lui Ilie Bolojan și amenință că își retrage miniștrii din Guvern

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a lansat un ultimatum dur la adresa premierului Ilie Bolojan: demisia imediată sau retragerea miniștrilor PSD din Guvern. În replică, liberalii au anunțat că nu cedează presiunilor și își reafirmă sprijinul pentru premierul în funcție. Situația tensionată dintre partidele de guvernare ar putea genera o criză politică majoră.

Liderul PSD Claudiu Manda a declarat, în cadrul podcastului Evz.ro, că social-democrații nu mai pot ignora nemulțumirile electoratului și presiunea publică.

„Ilie Bolojan trebuie să plece. Mergem pe stradă și ne întreabă oamenii de ce nu îi scăpăm de Bolojan. Dacă mai mult de jumătate dintre cei care l-au susținut spun că nu mai vor această formulă, corect ar fi să spună: Am înțeles, mulțumesc de colaborare”, a afirmat Manda.

PSD organizează consultări interne privind retragerea de la guvernare în cursul zilei de 20 aprilie

Acesta a mai precizat că PSD va vota luni pentru retragerea sprijinului politic acordat premierului. Secretarul general al PSD a avertizat că, dacă Bolojan refuză să demisioneze, partidul său va retrage miniștrii din Guvern în termen de 48–72 de ore.

„Dacă Ilie Bolojan dorește să rămână, nu cu noi. Noi ne retragem miniștrii din guvern”, a subliniat Manda.

Care sunt cele trei scenarii posibile în actuala criză din Guvern

Situația tensionată va fi tranșată luni într-o ședință decisivă a conducerii PSD. Potrivit scenariilor vehiculate, viitorul politic ar putea arăta astfel:

Ilie Bolojan demisionează, iar PNL propune rapid un nou premier, conform cererii PSD.

PSD își retrage miniștrii, ceea ce ar duce la un Guvern interimar și o posibilă criză politică.

Se ajunge la o mediere între părți, însă o soluție pare dificil de găsit, având în vedere pozițiile ireconciliabile.

Liberalii îl apără pe premierul Ilie Bolojan și atacă PSD

În timp ce PSD pregătește o eventuală retragere din coaliție, PNL își exprimă susținerea deplină pentru Ilie Bolojan. Premierul a avut o întâlnire nocturnă la sediul PNL București, unde a transmis un mesaj clar colegilor săi: „Când te înjură unii, e ca o binecuvântare”.

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a reacționat ferm: „Dacă PSD decide să dărâme Guvernul prin moțiune de cenzură sau demisii, PNL nu va mai face niciodată coaliție cu social-democrații”.

Acesta a precizat că liberalii vor face „scut” în jurul premierului și nu vor ceda șantajului politic.

Ce se întâmplă dacă miniștrii PSD demisionează

În urma consultărilor interne programate pe 20 aprilie, PSD ar putea decide retragerea celor șapte miniștri pe care îi are în prezent în guvern. Cu toate acestea, așa cum au declarat pentru Cotidianul foștii judecători ai Curții Constituționale a României (CCR), Augustin Zegrean și Petre Lăzăroiu, o astfel de decizie nu ar duce automat la căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

„Nu pică guvernul. Deci prim-ministrul este demis doar dacă își dă el demisia, dacă moare, dacă este în imposibilitatea de a-și exercita mandatul mai mult de 45 de zile consecutive, prin retragerea încrederii sau moțiune de cenzură”, a explicat Augustin Zegrean.

Guvernul poate funcționa cu miniștri interimari

Potrivit articolului 85, alineatul (3) din Constituție, în cazul retragerii miniștrilor unui partid din guvern, premierul poate numi miniștri interimari care să ocupe temporar posturile vacante pentru maximum 45 de zile. Practic, Ilie Bolojan poate rămâne prim-ministru fără PSD. Această soluție îi permite lui Ilie Bolojan să mențină funcționarea Executivului fără a fi necesar un vot de încredere în Parlament.

Fostul judecător CCR Petre Lăzăroiu a explicat că premierul poate repeta acest proces de numire a interimarilor la fiecare 45 de zile, fără a încălca prevederile constituționale.

„Odată ce PSD își retrage miniștrii (…) Bolojan numește miniștri care să le țină locul pe termen limitat de 45 de zile. Constituția nu spune altceva. Din 45 în 45 de zile îi schimbă. Deci poate să lucreze bine mersi în continuare”, a declarat acesta pentru sursa citată anterior.

În cazul în care premierul decide să schimbe structura sau compoziția politică a Guvernului prin noile nominalizări, articolul 85 din Constituție prevede necesitatea unui vot de aprobare din partea Parlamentului. Cu toate acestea, aprobarea Parlamentului este necesară doar pentru numirea miniștrilor titulari, nu și pentru cei interimari.

