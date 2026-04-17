Fără centrale de apartament în Sfântu Gheorghe și Cluj

Două orașe din România, Cluj-Napoca și Sfântu Gheorghe, au interzis deja instalarea centralelor termice individuale în blocurile noi, marcând începutul unui trend care ar putea deveni normă la nivel național.

Deciziile se înscriu în eforturile de aliniere la standardele europene de mediu și reducerea poluării, conform informațiilor prezentate în emisiunea „Cu Gândul la București“.

„Este o discuție care a început încă de acum trei ani. În momentul de față, posibilitatea și oportunitatea interzicerii centralelor de apartament la blocurile noi este în ograda primăriilor”, a declarat Andrei Corlan, comisar-șef al Gărzii Naționale de Mediu, în cadrul emisiunii găzduite de Gândul.

În cazul blocurilor noi din cele două orașe, autorizațiile de construire prevăd obligativitatea utilizării unei centrale termice comune pentru întregul imobil, în locul instalațiilor individuale.

„Dacă un bloc are 60 de apartamente, asta ar însemna 60 de coșuri de evacuare”, a explicat Corlan, subliniind impactul asupra mediului și alinierea la politicile de reducere a emisiilor poluante.

Termoenergetica: Normativul european vizează interzicerea montării de centrale individuale

Adrian Teodorescu, director general al Companiei Termoenergetica, a subliniat, tot în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”, că interzicerea centralelor individuale este o măsură inevitabilă în viitorul apropiat, având în vedere directivele europene. „Normativul european vizează interzicerea montării de centrale individuale. Este doar o chestiune de calendar și de modalitate prin care vom transpune obligațiile europene în legislația română. Este inevitabil”, a spus acesta.

Totuși, Teodorescu a atras atenția că statele membre trebuie să ofere alternative clare și sustenabile înainte de implementarea totală a acestei măsuri.

„În primul rând, discutăm de centrale care urmează a fi puse în funcțiune. Discutăm de exploatarea unei resurse naturale finite pentru satisfacerea unor nevoi individuale cu poluare. Și atunci, principiile europene interzic aceste lucruri”, a mai spus Adrian Teodorescu.

Directiva UE 2024/1275 prevede că statele membre trebuie să depună eforturi pentru înlocuirea cazanelor pe combustibili fosili din clădirile existente. De asemenea, autoritățile trebuie să informeze proprietarii despre alternative mai sustenabile. Planurile naționale de renovare ar trebui să includă măsuri pentru decarbonizarea încălzirii și răcirii, cu obiectivul de eliminare completă a cazanelor pe combustibili fosili, adică centrale de apartament, până în 2040.

