AUR, pe primul loc în intenția de vot

În timp ce partidele politice din coaliție sunt în conflict permanent, primul partid clasat în intenția de vot este cel de opoziție, AUR (35,8%), la mai mult de dublul scorului următorului partid (PSD, 17,2%).

Pe următoarele poziții se află:

PNL – 14,2%

USR – 11,2%

SOS România – 6,0%

UDMR – 5,5%

Datele nu includ persoanele indecise (28,3%) sau pe cele care declară că nu ar vota (17,2%) .

Interes moderat pentru alegeri: participarea, estimată la 48%

Sondajul indică un interes moderat pentru alegeri.

48% dintre respondenți au declarat că este foarte probabil să participe la vot, pe o scală de la 1 la 10.

Tema principală rămâne „corupția”

La întrebarea „Care este problema cea mai urgentă de care trebuie să se ocupe politicienii?”, cea mai importantă problemă indicată de respondenți este corupția.

Problemele considerate prioritare de români:

Corupția – 21,9%

Taxele și impozitele mari – 18,2%

Reformarea statului și reducerea birocrației – 11,1%

Inflația – 8,8%

George Siomion, cel mai de încredere lider politic

Barometrul Poll/Int România, valul aprilie 2026, realizat de ARP, arată că, la nivelul încrederii, nu există lideri politici cu popularitate largă, care să depășească propriul bazin politic limitat.

Niciun nu depășește 35%.

Primele poziții sunt ocupate de:

George Simion – 31,3%

Nicușor Dan – 24,2%

Ilie Bolojan – 21,8%

Estimări ale votului la nivel județean

Raportul introduce o estimare a intenției de vot pe județe, realizată printr-un model predictiv bazat pe date naționale și demografice.

Pentru AUR, cele mai ridicate scoruri estimate sunt în:

Călărași – 42,6%

Ialomița – 41,2%

Hunedoara – 41,1%

Cele mai mici valori sunt în:

Harghita – 16,4%

Covasna – 20,3%

Sondajul a fost realizat în perioada 1-10 aprilie 2026, pe un eșantion de 1.187 de persoane cu vârsta de peste 18 ani.

Metoda utilizată a fost CAWI (interviuri online), iar marja de eroare este de ±2,8%.