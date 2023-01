Everything Everywhere All At Once

Chiar și în imensitatea multiversului, șansele ca un film atât de creativ, de emoționant, plin de adrenalină și palpitant, precum Everything Everywhere All At Once, să existe erau minime. Pelicula este o revelație-combinație de comedie brută, SF suprarealist, acțiune inventivă și mize emoționale, epice, toate îl transformă într-unul dintre cele mai magice filme din ultimii ani. Michelle Yeoh este fabuloasă în rolul lui Evelyn, proprietara unei spălătorii cu prea multe gânduri și nu suficient timp – cu prea multe visuri și prea puțină dorință pentru a le realiza. După cum se dovedește, asta o face candidatul perfect pentru a lupta împotriva lui Jobu Tupaki, o forță întunecată care a învățat să valorifice puterea multiversului și dorește să-l vadă înghițit de o gaură neagră.

Există lupte cu vibratoare și bucătari-ratoni. Jamie Lee Curtis face kung-fu într-un birou fiscal. Ke Huy Quan oferă monologuri sfâșietoare și îi bate pe oameni cu o borsetă. O scenă aproape tăcută cu două stânci cu ochi devine un extaz cinematografic pur. Dar toată absurditatea din acest film face ca tema tensiunii dintre părinți și copii să fie mai puternică, cu o nuanță suplimentară despre moștenirea culturală și relațiile LGBTQ+. Acest film este dragoste și durere, putere și slăbiciune, lumină și întuneric, toate prinse într-un pachet perfect, nedefinit.

Decision to Leave

Un detectiv pe nume Hae-joon (Park Hae-il) investighează moartea unui bărbat al cărui trup este găsit la poalele unui munte, soția bărbatului, Seo-rae (Tang Wei), fiind suspectată, deși pare un accident sau sinucidere. Hae-joon devine în curând obsedat de enigmatica soție, chiar dacă, în același timp, se distanțează de propria lui soție, iar cei doi încep o aventură, deși dacă există semne că Seo-rae ar putea fi responsabilă pentru încă o moarte suspectă.

Ceea ce sună ca un film noir romantic standard devine, în mâinile legendarului regizor sud-coreean Park Chan-wook (Oldboy, The Handmaiden), ceva elegant, profund și transcendent, cu fiecare imagine compusă ca o pictură și adesea la fel de bogată în semnificații. Obsesia, dorința și regretul pulsează pe tot parcursul filmului, cu personajele sale multidimensionale și intriga cu mai multe straturi care cucerește spectatorul. O bijuterie capricioasă și adesea chiar amuzantă, cu un final de neuitat.

Aftersun

Lungmetrajul de debut sumbru, dulce și subtil al lui Charlotte Wells a fost una dintre cele mai frumoase surprize ale anului, cu povestea sa delicată dintre tânărul tată Calum (Paul Mescal) și fiica sa preadolescentă Sophie (Frankie Corio). Într-o stațiune de vacanță din Turcia, cei doi folosesc timpul prețios pe care îl au împreună înainte de începerea școlii. Sophie începe să vadă lumea puțin diferit; una plină de libertate și de săruturi. Între timp, Calum are demonii săi cu care se confruntă, deși nu vorbește niciodată direct despre asta. Mescal și Corio sunt excelenți, interacțiunea lor pe atât de frumoasă de privit, pe atât de dureroasă. Probabil cel mai bun film britanic de debut din 2022.

The Banshees of Inisherin

Umorul negru obișnuit al regizorului Martin McDonagh și dialogul perfect sunt prezente în The Banshees of Inisherin, dar el a schimbat violența și ironia agresivă a filmelor sale anterioare (Bruges; Seven Psychopaths) cu ceva mai trist, mai ciudat și mai poetic. Aceasta este o comedie dramatică liniștită, la scară mică, ce se bazează pe un dezacord absurd între doi bărbați aparent cumsecade (Colin Farrell și Brendan Gleeson) într-un mic pub de pe o mică insulă irlandeză. Filmul se transformă pe parcurs într-o fabulă bântuitoare și un reminder a cât de grozav actor este Farrell.

Top Gun: Maverick

Cea mai mare plăcere regăsită în Top Gun: Maverick, filmul regizat de Joseph Kosinski, nu o reprezintă nici imaginile uluitoare, nici avioanele marinei americane din centrul acestei pelicule. De asemenea, nu este nici povestea simplă, dar eficientă despre personajele principale. Nu, adevărata putere a lui Maverick le reprezintă Tom Cruise însuși și modul în care a luat unul dintre rolurile sale cel mai puțin preferate și l-a reinventat ca o metaforă pentru întreaga sa carieră.

Nu numai că Maverick dovedește că încă este cel mai bun pilot de marină, dar și Top Gun: Maverick ne asigură că mai sunt puține vedete de cinema precum cele din spatele aviatorilor. Pe umerii altui actor, acest rol ar fi eșuat, mai mult ca sigur. Cu toate acestea, la 36 de ani de la primul film, Tom Cruise și-a asumat misiunea de a conduce aproape de unul singur un film care a făcut recorduri la box-office și a încântat spectatorii.

Tár

În stilul ei tipic, inteligent și autoritar, Cate Blanchett o interpretează pe Lydia Tár, o dirijoare renumită de la Filarmonica din Berlin, care se pregătește pentru o înregistrare majoră a unei simfonii Mahler. Ea pare a fi o eroină inspirațională, dar pe măsură ce se apropie ziua cea mare, drama lui Todd Field adresează întrebări despre cât de bine s-a comportat Lydia de-a lungul anilor, cât de mult contează eșecurile ei și care ar trebui să fie pedeapsa ei finală.

Cine ar fi știut că două ore și jumătate de conversații despre muzica clasică, sponsorizarea artelor și politicile de gen ar putea fi atât de tensionate și captivante? Tár este o capodoperă care recompensează reinterpretarea și reconsiderarea. Lydia poate că nu a existat niciodată, dar este un personaj pe care nu îl vei putea uita prea curând.

The Woman King

Acțiunea filmului are loc în Regatul Dahomey, actualul Benin, la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Nanisca, generalul cel mai remarcabil al amazoanelor, trebuie să înfrunte invazia franceză și triburile din jur, care încearcă să-i distrugă onoarea și să-i înrobească poporul. Această femeie își va conduce armata, inclusiv pe fiica ei, Nawi, într-o luptă pentru a preveni distrugerea a tot ceea ce iubesc. În secolul al XIX-lea, amazoanele din Dahomey au condus o luptă acerbă împotriva coloniștilor francezi, sub ordinele generalului Nanisca și a fiicei sale, Nawi. Filmul are o distribuție de excepție: Lashana Lynch, Viola Davis, Hero Fiennes Tiffin, John Boyega.

RRR

RRR (sau „Rise! Roar! Revolt!”, așa cum înseamnă de fapt) este senzația bombastică indiană de acțiune și muzică ce a luat cu asalt lumea filmului în acest an, cu recenzii elogioase și aprecieri neașteptate, făcându-l unul dintre cele mai bune pelicule din 2022. Amplasată în India anilor 1920, povestea se concentrează pe soldatul Alluri și pe săteanul Komaram, care fac echipă împotriva Imperiului Britanic în căutarea unei fete care a fost răpită.

Filmul are de toate: există un râu în flăcări, o luptă cu un tigru, confruntări intense, supereroi și, sub toate acestea, o poveste de relații și prietenie. Ah, are și mai multe numere muzicale supercaptivante. Ce ți-ai putea dori mai mult? Știm că vei spune că un film de trei ore pare prea mult, dar te asigurăm că este unul dintre cele mai distractive și inedite spectacole ale anului.

