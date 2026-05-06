Născut într-o familie în care ambii părinți aveau deficiențe de auz, Cornel a crescut conștient de provocările cu care se confruntă persoanele cu dizabilități. Această experiență personală a devenit fundamentul misiunii sale: de a crea tehnologie care îmbunătățește vieți.

El a creat ochelarii inteligenți, concepuți pentru persoanele cu deficiențe de vedere, o soluție care folosește tehnologie avansată pentru a-i ajuta pe cei care îi utilizează să înțeleagă și să navigheze mai bine în mediul înconjurător, oferindu-le mai multă independență și încredere în viața de zi cu zi.

Ochelarii .lumen, prevăzuți cu inteligență artificială reprezintă una dintre cele mai importante inovații românești din domeniul tehnologiei asistive, fiind prima soluție avansată de mobilitate pentru persoanele cu dizabilități vizuale din lume.

Cornel Amariei, CEO și fondator al companiei .lumen, care are studii și experiență profesională în Germania și Statele Unite ale Americii, s-a întors în țară cu o misiune clară: rezolvarea unei probleme majore cu care se confruntă persoanele nevăzătoare.

