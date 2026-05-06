„În PNL sunt trei aripi. Trebuie spus asta. Este o aripă pro-Bolojan, cu Ciucu lângă el. Este o aripă, Thuma-Predoiu, pro-guvernare. Și există o a treia aripă, foarte serioasă, conservatoare, aia care reprezintă antreprenorii, oamenii, peneliștii de bază, de vână liberală, ca să zic așa. Dacă aripa asta, cu toate că a fost nemulțumită de managementul Bolojan în ceea ce-i privește,  se mută spre Bolojan, iar la un congres extraordinar declară public ruperea de PSD o să fie foarte interesant. Nu îl văd pe președintele Nicușor Dan să scoată din pălărie o variantă rezonabilă. Nu văd cum”, a declarat Radu Nicosevici pentru Libertatea.

Președintele Academiei de Advocacy susține că un guvern PSD susținut de UDMR, minorități și neafiliați ar avea o susținere limitată în Parlament și „fiecare vot important o să coste”. „Așteptăm discuțiile informale de la președinte, în care își vor pune toți pe masă ce au și se va începe un proces de negociere la care va fi sau nu va fi prezent PNL-ul. Clar, cheia e PNL-ul”, a mai declarat Nicosevici. 

„E unul dintre cei mai puțin pregătiți președinți din punct de vedere politic”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că partidul pe care îl conduce ia în calcul toate variantele, inclusiv trecerea în opoziție. Radu Nicosevici susține că asta ar înseamna „o lovitură interesantă”, dar trecerea în opoziție după inițierea moțiunii de cenzură nu funcționează la fel ca în cazul PNL. „Trecerea în opoziție înseamnă că ei renunță la toate contactele și forțele și vor avea o problemă gravă electorală pentru că vor purta responsabilitatea acestei crize”, a mai explicat profesorul timișorean. 

Întrebat dacă, în opinia sa, președintele Nicușor Dan a anticipat reacția PNL și dacă a avut un plan care a fost dat peste cap, Radu Nicosevici a declarat că „președintele nostru e unul dintre cei mai puțin pregătiți președinți din punct de vedere politic”. „El are o stângăcie din punct de vedere politic. Politica e o chestie foarte grea și nu cred că el este foarte talentat în a găsi soluții într-o situație de criză majoră. El e confruntat în primul an de președinție deja cu o criză majoră care îl face, din perspective mea, să aibă o pălărie prea mare pentru statura lui”, a mai declarat Radu Nicosevici pentru Libertatea.

Nicosevici susține că „oamenii politici adevărați” se așteptau la decizia PNL de a refuza să mai negocieze formarea unui nou guvern cu PSD. „Ciucu, cel puțin, a fost destul de vocal în a prezenta acest lucru. Șocul care a fost numărul de voturi: 38 de voturi în Biroul Politic Național, 10 abțineri, niciun vot contra. Deci acei trei prim-vicepreședinți vocali, care spuneau că sunt interesați de actul guvernării, n-au mai avut curaj nici măcar să voteze contra public. Adică au fost clar printre cei care s-au abținut. Consfințirea unei direcții sau a alteia s-ar putea face printr-un congres extraordinar. Justificarea acestui congres ar fi situația excepțională în care este PNL-ul și poziția lui strategică în acest moment. Asta trebuie hotărât de o majoritate consistentă”, a mai punctat Radu Nicosevici.

