O adolescentă cu origini în Patagonia explică de ce educația fetelor poate fi o soluție împotriva schimbărilor climatice

Text de Medeea Stan Foto: Eli Driu

„O mulțime de persoane din Chile încă nu au acces la internet”, a spus Julieta Martínez, 19 ani, pe scena de la Climate Change Summit din București, în prima săptămână din octombrie. I-a luat 17 ore, cu tot cu escală, să ajungă în România. „Tot ce se întâmplă în Capitală (Santiago, n.r.) rămâne în Capitală”, a continuat ea. În fața unei săli pline a Teatrului Odeon, Julieta a vorbit despre importanța educației fetelor, pentru ca într-o zi să ajungă să se implice și ele în găsirea soluțiilor pentru criza climatică.

După ce și-a încheiat discursul, adolescenta a primit o provocare din partea organizatorilor: Ce mesaj ar vrea să-i transmită Julietei de la 30 de ani? Cu ochii spre una dintre camerele de filmat, tânăra a spus câteva cuvinte pentru ea, cea din viitor: „Sper că nu ești implicată în politică (…) Ce mai face grupul Tremendas? Sper că toată lumea e foarte bine. Ai făcut treabă bună la admiterea la facultate?”. Și i-au dat lacrimile.

Cu doar un an în urmă, Julieta avea o discuție cu Hillary Clinton, fost secretar de stat al SUA, despre accesul fetelor la educație. Se întâmpla pe o scenă din Paris, la un forum al Organizației Națiunilor Unite (ONU). „Julieta, ce crezi despre progresul pe care l-am făcut până acum?”, a întrebat-o atunci Hillary Clinton. „Există fete care se luptă în fiecare zi pentru drepturile lor, pentru justiție socială și demnitate. Dar nu le vedem, pentru că nu au spațiul și instrumentele necesare”, a spus adolescenta.

Recomandări Cum am reușit să prind curaj pentru a înfrunta un Armagedon nuclear

Julieta Martinez a vorbit la București despre activism pentru mediu și educație | Foto: Eli Driu

În ultimii ani, tânăra a participat ca speaker la diverse evenimente internaționale, cum ar fi COP26, conferința ONU pe schimbări climatice de anul trecut. Adolescenta a explicat însă în mai multe interviuri că nu-i place să fie comparată cu activista suedeză Greta Thunberg, de aceeași vârstă.

Totul s-a schimbat când și-a vizitat bunicii din Patagonia

Julieta avea vreo 10 ani prima dată când a mers la o manifestație. Au dus-o părinții la un protest pentru accesul la pompele de insulină, căci ea e diabetică. Erau foarte scumpe în Chile, în 2013, a povestit tânăra pentru Școala 9 și ne-a arătat un mic dispozitiv alb ascuns de cămașă, care înlocuiește injecțiile când trebuie să-și regleze nivelul glicemiei.

„Părinții mei erau foarte stresați, pentru că voiau să-mi ofere o viață de calitate. Am ieșit pentru cei de vârsta mea, care nu și-ar fi putut permite să o cumpere”, a mai explicat ea. „Atunci am prins gustul și am văzut cum e să se adune mai mulți oameni, cât de puternic era să mergi cu ei pe acele străzi pentru un obiectiv comun”.

Recomandări INTERVIU EXCLUSIV. Ai Weiwei, unul dintre cei mai cunoscuți disidenți chinezi: „În condițiile capitalismului actual, natura este în declin la nivel global”

În special de la mama ei a învățat să fie activă în societatea în care trăiește, să-i ajute pe cei din jur. Mama ei, născută în Patagonia, a luat-o de mică la conferințe despre inovare în comunități vulnerabile, de pildă pentru persoane LGBTQ+ sau pentru oameni cu dizabilități.

La bunici, în Patagonia, regiune administrată și de Chile, și de Argentina, Julieta a descoperit munți rupți din basme. „Nici nu pot să exprim cât e de frumos, plin de natură”, a spus ea. Dar pe la 14 ani a văzut dincolo de aceste peisaje. „Apa și aerul sunt poluate, copiii se intoxică, leșină la școală. Când am aflat despre asta (de la familie și din comunitate, n.r.), a fost un șoc”, a mai explicat adolescenta.

„Dacă nu există, ar trebui să creez eu un spațiu sigur pentru tinere”

Atunci a început să citească despre activismul de mediu. Voia să fie una dintre tinerele care schimbă ceva în țara ei, însă colegii și profesorii nu o luau în serios. A trecut prin bullying din partea celor de vârsta ei din cauza convingerilor că e nevoie de mai multă implicare ca să combată problemele mediului. În școală se simțea singură, iar pe unica ei prietenă de acolo n-o interesa activismul.

A găsit o soluție: a căutat în țara ei ONG-uri pentru drepturile femeilor, dar a fost dezamăgită să afle că persoanele cu care lucrau acestea aveau peste 25 de ani. „Eu aveam 14. Mă întrebam dacă trebuie să aștept să împlinesc 25. Dacă nu există, ar trebui să creez eu un spațiu sigur pentru tinere, astfel încât să ia legătura unele cu altele și să se gândească la soluții de care are nevoie lumea”, s-a gândit atunci Julieta. Pe ea o frământa în primul rând cum pot contribui adolescentele la lupta împotriva schimbărilor climatice.

Recomandări ACCIDENTUL MUȘAMALIZAT. De ce era colonelul Radu atât de speriat că nu va fi făcut general? „Cu un an înainte, Direcția Generală Anticorupție s-a opus, iar ministrul Vela l-a scos de pe listă”

Platforma Tremendas (grozave, tradus din spaniolă, n.r.) a pornit-o cu trei prietene, în 2019. Apoi, la conferințele la care mama ei a continuat să o aducă a mai cunoscut adolescente pe care le-a invitat să se alăture proiectului. Treptat, s-a format o comunitate de 20 de fete.

„Uneori, copiii nu ajung la școală din cauza inundațiilor”

Julieta este a doua generație din familia ei care merge la universitate, ceea ce „e extraordinar”. Își dorește să studieze antropologia și să înțeleagă mai bine nevoile oamenilor. (Examenul de admitere la facultate a avut loc la scurt timp după conferința din București). Engleza ei este „decentă”, pentru că a studiat într-o școală privată, a explicat ea. Elevii care învață în școli publice n-au aceleași oportunități, cu atât mai puțin cei din rural. „La sat sunt școli și cu numai 6 sau 10 copii. Uneori, ei nu ajung la școală din cauza inundațiilor”, a povestit ea.

Continuarea, pe Școala 9

Urmărește-ne pe Google News