Profesoara din Ilfov care a scăzut absenteismul după ce a amenajat o sală modernă de lectură. „E nevoie de a schimba școala într-un mediu prietenos”

Text de Ema Tănase

Alexandra Muscalu are 27 de ani și este din Mogoșești-Siret, județul Iași. Nu se gândea când a dat la facultate că va fi profesoară. A terminat Facultatea de Studii Europene și Relații Internaționale din Cluj-Napoca. Nici când a intrat în câmpul muncii nu a făcut-o în educație, ci în marketing.

„Am lucrat încă din anul doi de facultate. Am început cu experiența de agent ticketing la o expoziție temporară în Cluj și am continuat cu activitate în traduceri, predarea limbii engleze prin intermediul muzicii în grădinițe, asistent manager la un cabinet privat de kinetoterapie, iar după facultate am lucrat în marketing doi ani și jumătate”, își trece în revistă traseul Alexandra. Scria articole, făcea strategii de marketing, oferea consultanță în vânzări de produse publicitare. Nu știa atunci că toate aceste abilități aveau să-i fie de folos și la catedră.

În tot acest timp, s-a implicat constant în proiecte de voluntariat și de aici i-a apărut ideea să fie profesoară. În opinia sa, este profesia cea mai apropiată de dorința sa de a pune umărul la o lume mai bună. Face parte din comunitatea Teach for Romania din anul 2020, organizație care dublează salariul cadrelor didactice care merg să predea în școli defavorizate.

Recomandări INTERVIU. Europarlamentarul german Guido Reil, care se opune intrării României în Schengen pentru că suntem „vestul sălbatic al Europei”: „Îmi cer scuze dacă am rănit sentimentele românilor”

Alexandra Muscalu a transformat ședințele cu părinții colective în discuții unu la unu

„Am intrat în organizația Teach for Romania în urma unei serii de interviuri serioase, dar create cu un scop bine definit: alegerea celor mai capabili candidați pentru doi ani de implicare într-o școală cu grad mare de abandon școlar și absenteism. A fost a doua mea încercare de a intra în programul Teach și am simțit de la interviul telefonic că de data asta sunt gata să îmi asum rolul de profesor”, a povestit profesoara pentru Școala 9.

O cancelarie care colaborează

Astăzi, Alexandra are deja doi ani de când e profesoară de engleză la Școala Gimnazială nr. 2 Tânganu, Ilfov, iar din septembrie a început să predea și la Școala Gimnazială „Anton Pann” din Voluntari. Copiii cu care lucrează au diferite nevoi materiale și emoționale. Mulți dintre ei sunt crescuți de bunici sau doar de un singur părinte. Unii sunt foarte săraci și asta înseamnă un risc de abandon școlar mai crescut. Dar tânăra profesoară nu se descurajează și trage nădejde că va reuși să-i capteze pe toți elevii să vină la orele sale. Are și sprijinul celorlalți profesori.

Recomandări De două ori judecătorii au returnat procurorilor dosarul privind moartea unei soprane din Iași, după ce anchetatorii nu au luat în calcul crima. Ce a pățit femeia

Sala devenită spațiu de lectură

Alexandra a avut în tot acest timp un profesor-mentor care a ghidat-o, pe Ionela Munteanu, care i-a fost tutor coordonator timp de doi ani. Este una dintre persoanele din comunitatea profesorilor Teach for Romania care oferă sprijin în evaluarea și monitorizarea profesorilor la clasă. Când a venit prima oară în vizită, Ionela a intrat cu Alexandra și într-o sală veche, plină cu cărți prăfuite, așezate de multă vreme pe rafturi. „Cred că ar fi o sală bună pentru o bibliotecă”, i-a spus Alexandrei atunci. De atât a fost nevoie ca ideea să capete culoare în mintea tinerei profesoare. Doar că acea sală făcea parte dintr-un corp care urma să fie demolat.

Sala de lectură amenajată la Școala Gimnazială nr. 2 Tânganu

„Am părăsit gândul bibliotecii o vreme, până când doamna director mi-a prezentat o altă sală, din incinta școlii, care ar putea fi renovată și transformată într-un spațiu de lectură. De aici până la renovare nu a mai durat decât jumătate de an”, spune profesoara.

Recomandări Ales Bialiațki, câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace, interviu pentru Libertatea în 2021: „Dacă vrei schimbarea, trebuie să fii dispus să te sacrifici pentru ea”

Prin intermediul Teach for Romania, a obținut un sprijin financiar din partea companiei MindIt, care a ajutat cu achiziția mochetei, rafturilor, decorului, dar și a aranjării sălii. Întregul personal s-a mobilizat pentru curățenie, iar spațiul e folosit acum în permanență de elevi și profesori.

Cărțile erau primite cu un an înainte prin intermediul unui proiect derulat de către una dintre colegele de cancelarie ale Alexandrei. Frecvența elevilor la școală a crescut odată cu captarea atenției prin intermediul acestui spațiu nou, dar în egală măsură consideră că pentru un rezultat pe termen lung, este nevoie să se folosească această sală într-un mod cât mai creativ cu putință și cât mai aproape de nevoile lor.

„Copiii încă sunt fascinați de acest spațiu primitor și abia așteaptă să-i anunțăm că ora aceasta o vom desfășura la bibliotecă. Sunt mulți copii care au împrumutat deja cărți, iar unii profesori au în plan dezvoltarea unor cercuri de engleză sau de lectură pentru clasele la care predau.”

Întâlniri cu părinții de cel puțin o oră

Alexandra are elevi de la clasa pregătitoare până la clasa a șaptea. A reușit să-și cunoască toți elevii în acești doi ani de când e la catedră. Unele povești i-au rupt inima: sunt fie doar în grija bunicilor, cu părinții în străinătate, fie fac parte din familii monoparentale.

Încă de la început a aflat că nu toți din comunitate înțeleg că educația este primordială sau de ce e important să știi o limbă străină. Dar nu s-a lăsat descurajată. Pentru cei care nu veneau la școală a făcut vizite acasă și discuții cu părinții.

„Dincolo de orele petrecute la şcoală, mulţi dintre elevii cu care lucrez se confruntă cu sărăcia sau cu lipsa de implicare a părinţilor în parcursul lor educaţional, dar atât eu, cât și colegii mei de cancelarie ne-am folosit de proiecte, discuții cu părinții și de comunitate”, spune Alexandra. A reușit să le ofere o masă caldă și transport gratuit, cu sprijinul unor persoane private și al primăriei.

După încheierea pandemiei în timpul căreia a vorbit cu părinții doar la telefon, a căutat să-i aducă mai aproape de școală. „Am luat decizia să mă întâlnesc cu fiecare părinte separat pentru a le oferi o paletă mai largă de ore în care puteau veni la școală pentru o discuție. Am reușit să mă întâlnesc cu fiecare cel puțin o dată, cu unii discutam telefonic săptămânal, iar cu un procent mic comunicam mai greu pentru că ori nu aveau telefon, ori își schimbau numărul de telefon și nu reușeam să discut cu ei în timp util”, spune profesoara de engleză.

Știe că înainte de a ajunge la inima copiilor, acasă e un mediu care poate descuraja apropierea de școală. A lucrat în tot acest timp și la atmosfera din clasă.

„E nevoie de a schimba școala într-un mediu prietenos, în care elevul să vină cu plăcere și cu inima deschisă. Un mediu în care să nu existe teama de exprimare, iar elevii să fie educați să ofere și să primească sprijin. Cred că profesorii ar trebui să asculte mai mult nevoile elevilor și să le ceară feedback oră de oră”, crede profesoara.

Citiți articolul integral pe Școala 9.

Urmărește-ne pe Google News