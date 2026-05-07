Primul care a mers la discuții informale cu președintele României a fost Dominic Fritz, ziua precedentă. Al doilea a fost Ilie Bolojan, astăzi, 7 mai. În urmă cu puțin timp, cei doi au postat un mesaj identic pe Facebook.

„Răspunsul nostru la acțiunea distructivă a PSD împotriva bunei guvernări și la colaborarea dintre PSD și AUR în Parlament este cooperarea forțelor politice reformiste și responsabile. Astăzi, Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România, prin președinții lor, își asumă un angajament pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună” se arată în mesajul comun.

Textul continuă: „În urma unei discuții deschise, am convenit să ne coordonăm pașii următori în fața acestei crize provocate artificial, în Parlament, în Guvernul interimar și la consultările de la Palatul Cotroceni. Nu mai putem accepta argumentul unei false stabilități care să acopere blocarea reformelor și risipirea banului public”.

Cei doi șefi de partide au mai precizat că această colaborare „este garanția că modernizarea instituțiilor, onestitatea în funcția publică și realizarea investițiilor strategice vor rămâne pe agenda țării” și au susținut că „nu facem acest lucru pentru partidele noastre”, ci pentru România.

Ulterior, Dominic Fritz a explicat că decizia luată de cele două partide înseamnă că USR și PNL vor acţiona coordonat. „Împreună, suntem cea mai mare facţiune din Parlament şi avem împreună o forţă pentru a determina ca România să nu piardă calea reformistă şi pentru a ne opune la ce au început PSD şi AUR în Parlament şi orice decizii pe care va trebui să le luăm, le vom lua împreună”, a spus el la Digi24, conform news.ro.

Fritz a mai afirmat că „este nevoie de această formă de aliniere” pentru a lupta împotriva „sistemului corupt” creat de PSD după Revoluție și că ambele partide „vor da anumite răspunsuri împreună” în ceea ce privește acţiunile PSD şi AUR în Parlament.

Bolojan a devenit al șaptelea premier demis prin moțiune de cenzură și a anunțat un „pol de modernizare a României”

Parlamentul l-a demis marți, 5 mai, pe premierul Ilie Bolojan, prin moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR, și odată cu el a picat întregul Guvern, după 11 luni de la învestire. Partidul lui Sorin Grindeanu și-a retras însă miniștrii cu două săptămâni înainte. Au fost 281 de voturi pentru moțiunea de cenzură, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis premierul Florin Cîțu în octombrie 2021.

După câteva ore, Bolojan a declarat că liberalii vor lucra „pentru un pol de modernizare” a României, fără să explice la acel moment ce înseamnă acest lucru.

Iar președintele Nicușor Dan a declarat în aceeași seară că „vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil” și a precizat că mai întâi va purta discuții informale, după care, „când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE