Petrolul întâlnește sâmbătă, 17 octombrie, Sepsi, de la ora 17.15, în Liga 1. „Lupii” i-au invitat pe cei 3 supraviețuitori din marea echipă a Ploieștiului la partida cu formația din Sf. Gheorghe pentru a sărbători 60 de ani de la victoria istorică împotriva lui FC Liverpool, din 1966.

Cei 3 muschetari

Mircea Dridea (89 de ani), Eduard Iuhas (84 de ani) și Alexandru Boc (80 de ani) au fost prezenți la magazinul oficial al clubului pentru o sesiune specială de poze și autografe.

Suporterii au putut găsi și produse promoționale în ediție limitată, create special pentru aniversarea celor 60 de ani de la victoria cu Liverpool!

Azi, ploieștenii vor evolua în tricouri speciale, cu numele monștrilor sacri de odinioară.

Înainte, reporterii Libertatea s-a întreținut cu fostele glorii petroliste, invitate la loja cu numărul 9 a stadionului „Ilie Oană”.

„Acea victorie rămâne cea mai prețioasă din cariera mea”

„Pentru mine, acea victorie rămâne cea mai prețioasă din cariera mea. Am cucerit trei titluri cu Petrolul, cupe am mai luat, însă succesul contra lui FC Liverpool a rămas în istorie. Și la cum se vede fotbalul românesc, să nu fi fost singura victorie pentru totdeauna”, a declarat Mircea Dridea.

Întrebat dacă ar schimba ceva la meciurile cu Liverpool, Dridea a răspuns franc: „Aș schimba.. arbitrul. La Ploiești, la 3-1, sovieticul Ivan Lukianov a fost părtinitor, a făcut tot posibilul ca englezii să supraviețuiască”.

Între altele, Lukianov a refuzat să acorde Petrolului un penalty clar. O lovitură de pedeapsă transformată ar fi dus scorul la 4-1 și ar fi adus calificarea istorică a Petrolului, după ce în tur englezii câștigaseră pe Anfield cu 2-0.

Marele regret al lui Dridea I: “Nu am ajuns niciodată la Liverpool! Chiar dacă am un nepot care are apartament la Londra și cu care plănuisem să ajung pe Anfield…”.

Cu fix 60 de ani în urmă, FC Petrolul obținea o victorie de referință în istoria clubului, unică, totodată, și pentru istoria fotbalului românesc.

În calitate de deținătoare a titlului național, formația noastră o întâlnea, în primul tur din Cupa Campionilor Europeni, pe FC Liverpool, la acea dată campioana campioanei mondiale, și, în pofida tuturor calculelor specialiștilor, reușea să transforme lupta pentru calificare într-un thriller derulat pe durata a trei episoade: 0-2 în primul joc la Liverpool, 3-1 la Ploiești și, din nou, 0-2 în confruntarea decisivă desfășurată pe teren neutru, la Bruxelles!

Casetele celor trei confruntări

Meciul tur

Liverpool - Petrolul Ploiești 2-0 (0-0)

Stadionul: „Anfield Road, Liverpool, 28.09.1966 Arbitru: Joaquim Fernandes De Campos (Portugalia) Spectatori: 44.400.

Au marcat: St.John (65), Callaghan (80).

Liverpool: Tommy Lawrence - Christoher Lawler, Robert Graham, Thomas Smith, Ronald Yeats, Willie Stevenson - Ian Callaghan, Roger Hunt, Ian St.John, Geoffrey Strong, Peter Thompson. Manager: William Shankly.

Petrolul: Vasile Sfetcu - Gheorghe Pahonţu, Alexandru Boc, Gheorghe Florea, Mihai Mocanu - Ştefan Roman, Eduard Juhasz, Petre Dragomir – Constantin Moldoveanu, Mircea Dridea, Alexandru Badea.Antrenori: Constantin Cernăianu si Nicolae Marinescu.

Meciul retur

Petrolul Ploiesti - Liverpool 3-1 (1-0)

Stadionul: „Petrolul”, Ploieşti, 12.10.1966 Arbitru: Ivan Lukianov (U.R.S.S.). Spectatori: 20.000.

Au marcat: Moldoveanu (36), Boc (59), M. Dridea (65)/ Hunt (50).

Petrolul: Mihai Ionescu - Gheorghe Pahonţu, Alexandru Boc, Gheorghe Florea, Mihai Mocanu - Octavian Dincuţă, Petre Dragomir - Constantin Moldoveanu, Mircea Dridea, Alexandru Badea, Virgil Dridea. Antrenori: Constantin Cernăianu si Nicolae Marinescu.

Liverpool: Thomas Lawrence - Christoher Lawler, Goldon Milne, Thomas Smith, Ronald Yeats, Willie Stevenson - Ian Callaghan, Roger Hunt, Ian St.John, Geoffrey Strong, Peter Thompson. Manager: William Shankly.

Meciul decisiv

Liverpool - Petrolul Ploiesti 2-0 (0-0)

Stadionul: „Heysel”, Bruxelles, 19.10.1966 Arbitru: Vital Loraux (Belgia) Spectatori: 10.500.

Au marcat: St.John (15), Thompson (45).

Liverpool: Thomas Lawrence - Christoher Lawler, Goldon Milne, Thomas Smith, Ronald Yeats, Willie Stevenson - Ian -Callaghan, Roger Hunt, Ian St.John, Geoffrey Strong, Peter Thompson. Manager: William Shankly.

Petrolul: Mihai Ionescu - Gheorghe Pahonţu, Alexandru Boc, Petre Dragomir, Mihai Mocanu - Dumitru Munteanu, Octavian Dincuţă, Alexandru Pall - Constantin Moldoveanu, Mircea Dridea, Virgil Dridea. Antrenori: Constantin Cernăianu şi Nicolae Marinescu.