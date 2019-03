Umilința nemților dă apă la moară celor care consideră nedrepte actualele criterii de acces pe tabloul principal al Ligii Campionilor, potrivit cărora cele mai tari campionate de pe continent au dreptul de a înscrie patru echipe direct în faza grupelor, în timp ce reprezentantele marii majorități a întrecerilor interne trebuie să-și câștige acest drept în tururile preliminare.

„Vreau să mă lupt cu cei de-afară. Am mai spus-o, dar n-a venit nimeni lângă mine. Am câștigat Cupa Campionilor! Și Supercupa! Iar subsemnatul a dat gol. Respectați-ne! Campioana României să joace direct în grupe! Avem tradiție” – Gheorghe Hagi

UEFA și oficialii celor mai puternice cluburi pretind că actualul sistem de acces pe tabloul principal al Ligii Campionilor asigură un nivel ridicat al întrecerii din punct de vedere sportiv, care, la rândul său, menține interesul microbiștilor la cote înalte și generează o rețetă financiară de invidiat.

Adepții status quo-ului mai susțin că diferențe de scor precum cea înregistrată marți seară pe Ettihad se întâmplă rar, reprezentând excepțiile care confirmă regula conform căreia meciurile de pe tabolul principal al Ligii Campionilor, în special cele din fazele eliminatorii, se dispută pe muchie de cuțit.

8-0 este cel mai dur eșec suferit de o echipă românească în cupele europene (Legia Varșovia – UTA 8-0, în 1969, și Hamburg – Steagu Roșu 8-0, în 1974)

Și totuși, au existat destule rezultate șocante prin prisma diferenței de scor, chiar și atunci când față în față s-au aflat echipe din campionate puternice. Amintim câteva cazuri: AS Monaco – Deportivo La Coruna 8-3 (2003), Lyon – Werder Bremen 7-2 (2005), Barcelona – Bayern 4-0 (2009), Bayern – Barcelona 4-0 (2013), PSG – Barcelona 4-0 (2017), Barcelona – PSG 6-1 (2017).

Prin urmare, parafrazându-l pe Gigi Becali, autorul întrebării retorice „Ce are Mbappé și nu are Florinel Coman?”, ce are Schalke și n-are Steaua? Roș-albaștrii au luat „doar” 5 de la City, în 2015, deși valoarea lotului lor era de aproape 12 ori mai mică decât lotul englezilor la vremea respectivă. Nemții au încasat 7 de la același adversar, în condițiile în care valoarea lotului lor este de „numai” 6 ori mai mică decât a „cetățenilor”. Cu toate acestea, germanii s-au calificat direct în grupele Ligii Campionilor, în timp ce românii sunt obligați, de ani buni, să joace tururi preliminare.

Steaua – City 0-5 (2015)

Valoare lot Steaua: 39,7 milioane euro

Valoare lot City: 452,7 milioane de euro

City – Schalke 7-0 (2019)

Valoare lot City: 1,14 miliarde euro

Valoare lot Schalke: 239,8 milioane euro

