Liga 2: programul competițional pentru sezonul 2018-2019

Etapa 1 – 4 august 2018
ACS ENERGETICIANUL – CS LUCEAFĂRUL ORADEA
ASU POLITEHNICA TIMIŞOARA – AFC CHINDIA TÂRGOVIŞTE
AS FC UNIVERSITATEA CLUJ – FC METALOGLOBUS BUCUREŞTI
CS AEROSTAR BACĂU – CS PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU
FOTBAL CLUB ARGEŞ – CS BALOTEŞTI
ACS PETROLUL 52 PLOIEŞTI – CS SPORTUL SNAGOV SA
CS MIOVENI – ACS FC ACADEMICA CLINCENI
ASC DACO-GETICA BUCUREŞTI – AFC UTA ARAD
ASSCS FARUL CONSTANȚA – ACS POLI TIMIŞOARA
ACS DACIA UNIREA BRĂILA – AFC RIPENSIA TIMIŞOARA
Etapa 2 – 11 august 2018
CS LUCEAFĂRUL ORADEA – AFC RIPENSIA TIMIŞOARA
ACS POLI TIMIŞOARA – ACS DACIA UNIREA BRĂILA
AFC UTA ARAD – ASSCS FARUL CONSTANȚA
ACS FC ACADEMICA CLINCENI – ASC DACO-GETICA BUCUREŞTI
CS SPORTUL SNAGOV SA – CS MIOVENI
CS BALOTEŞTI – ACS PETROLUL 52 PLOIEŞTI
CS PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU – FOTBAL CLUB ARGEŞ
FC METALOGLOBUS BUCUREŞTI – CS AEROSTAR BACĂU
AFC CHINDIA TÂRGOVIŞTE – AS FC UNIVERSITATEA CLUJ
ACS ENERGETICIANUL – ASU POLITEHNICA TIMIŞOARA
Citeste si
- Grevă japoneză în sportul românesc. Sindicatul Național Sport și Tineret acuză MTS de indiferență și lipsa de respect față de proprii angajați
- Julia Jianu este îndrăgostită și fericită. Ce spune despre bărbatul care a cucerit-o, după divorțul de soțul ei
- Înmatriculările mașinilor second-hand AU FOST SUSPENDATE în România! Motivul?
- Cei mai de succes oameni se nasc în aceeași lună din an. Știi care?
Etapa 3 – 18 august 2018
ASU POLITEHNICA TIMIŞOARA – CS LUCEAFĂRUL ORADEA
AS FC UNIVERSITATEA CLUJ – ACS ENERGETICIANUL
CS AEROSTAR BACĂU – AFC CHINDIA TÂRGOVIŞTE
FOTBAL CLUB ARGEŞ – FC METALOGLOBUS BUCUREŞTI
ACS PETROLUL 52 PLOIEŞTI – CS PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU
CS MIOVENI – CS BALOTEŞTI
ASC DACO-GETICA BUCUREŞTI – CS SPORTUL SNAGOV SA
ASSCS FARUL CONSTANȚA – ACS FC ACADEMICA CLINCENI
ACS DACIA UNIREA BRĂILA – AFC UTA ARAD
AFC RIPENSIA TIMIŞOARA – ACS POLI TIMIŞOARA
Etapa 4 – 25 august 2018
CS LUCEAFĂRUL ORADEA – ACS POLI TIMIŞOARA
AFC UTA ARAD – AFC RIPENSIA TIMIŞOARA
ACS FC ACADEMICA CLINCENI – ACS DACIA UNIREA BRĂILA
CS SPORTUL SNAGOV SA – ASSCS FARUL CONSTANȚA
CS BALOTEŞTI – ASC DACO-GETICA BUCUREŞTI
CS PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU – CS MIOVENI
FC METALOGLOBUS BUCUREŞTI – ACS PETROLUL 52 PLOIEŞTI
AFC CHINDIA TÂRGOVIŞTE – FOTBAL CLUB ARGEŞ
ACS ENERGETICIANUL – CS AEROSTAR BACĂU
ASU POLITEHNICA TIMIŞOARA – AS FC UNIVERSITATEA CLUJ
Etapa 5 – 1 septembrie 2018
AS FC UNIVERSITATEA CLUJ – CS LUCEAFĂRUL ORADEA
CS AEROSTAR BACĂU – ASU POLITEHNICA TIMIŞOARA
FOTBAL CLUB ARGEŞ – ACS ENERGETICIANUL
ACS PETROLUL 52 PLOIEŞTI – AFC CHINDIA TÂRGOVIŞTE
CS MIOVENI – FC METALOGLOBUS BUCUREŞTI
ASC DACO-GETICA BUCUREŞTI – CS PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU
ASSCS FARUL CONSTANȚA – CS BALOTEŞTI
ACS DACIA UNIREA BRĂILA – CS SPORTUL SNAGOV SA
AFC RIPENSIA TIMIŞOARA – ACS FC ACADEMICA CLINCENI
ACS POLI TIMIŞOARA – AFC UTA ARAD
Etapa 6 – 8 septembrie 2018
CS LUCEAFĂRUL ORADEA – AFC UTA ARAD
ACS FC ACADEMICA CLINCENI – ACS POLI TIMIŞOARA
CS SPORTUL SNAGOV SA – AFC RIPENSIA TIMIŞOARA
CS BALOTEŞTI – ACS DACIA UNIREA BRĂILA
CS PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU – ASSCS FARUL CONSTANȚA
FC METALOGLOBUS BUCUREŞTI – ASC DACO-GETICA BUCUREŞTI
AFC CHINDIA TÂRGOVIŞTE – CS MIOVENI
ACS ENERGETICIANUL – ACS PETROLUL 52 PLOIEŞTI
ASU POLITEHNICA TIMIŞOARA – FOTBAL CLUB ARGEŞ
AS FC UNIVERSITATEA CLUJ – CS AEROSTAR BACĂU
Etapa 7 – 15 septembrie 2018
CS AEROSTAR BACĂU – CS LUCEAFĂRUL ORADEA
FOTBAL CLUB ARGEŞ – AS FC UNIVERSITATEA CLUJ
ACS PETROLUL 52 PLOIEŞTI – ASU POLITEHNICA TIMIŞOARA
CS MIOVENI – ACS ENERGETICIANUL
ASC DACO-GETICA BUCUREŞTI – AFC CHINDIA TÂRGOVIŞTE
ASSCS FARUL CONSTANȚA – FC METALOGLOBUS BUCUREŞTI
ACS DACIA UNIREA BRĂILA – CS PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU
AFC RIPENSIA TIMIŞOARA – CS BALOTEŞTI
ACS POLI TIMIŞOARA – CS SPORTUL SNAGOV SA
AFC UTA ARAD – ACS FC ACADEMICA CLINCENI
Etapa 8 – 22 septembrie 2018
CS LUCEAFĂRUL ORADEA – ACS FC ACADEMICA CLINCENI
CS SPORTUL SNAGOV SA – AFC UTA ARAD
CS BALOTEŞTI – ACS POLI TIMIŞOARA
CS PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU – AFC RIPENSIA TIMIŞOARA
FC METALOGLOBUS BUCUREŞTI – ACS DACIA UNIREA BRĂILA
AFC CHINDIA TÂRGOVIŞTE – ASSCS FARUL CONSTANȚA
ACS ENERGETICIANUL – ASC DACO-GETICA BUCUREŞTI
ASU POLITEHNICA TIMIŞOARA – CS MIOVENI
AS FC UNIVERSITATEA CLUJ – ACS PETROLUL 52 PLOIEŞTI
CS AEROSTAR BACĂU – FOTBAL CLUB ARGEŞ
Etapa 9 – 29 septembrie 2018
FOTBAL CLUB ARGEŞ – CS LUCEAFĂRUL ORADEA
ACS PETROLUL 52 PLOIEŞTI – CS AEROSTAR BACĂU
CS MIOVENI – AS FC UNIVERSITATEA CLUJ
ASC DACO-GETICA BUCUREŞTI – ASU POLITEHNICA TIMIŞOARA
ASSCS FARUL CONSTANȚA – ACS ENERGETICIANUL
ACS DACIA UNIREA BRĂILA – AFC CHINDIA TÂRGOVIŞTE
AFC RIPENSIA TIMIŞOARA – FC METALOGLOBUS BUCUREŞTI
ACS POLI TIMIŞOARA – CS PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU
AFC UTA ARAD – CS BALOTEŞTI
ACS FC ACADEMICA CLINCENI – CS SPORTUL SNAGOV SA
Etapa 10 – 6 octombrie 2018
CS LUCEAFĂRUL ORADEA – CS SPORTUL SNAGOV SA
CS BALOTEŞTI – ACS FC ACADEMICA CLINCENI
CS PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU – AFC UTA ARAD
FC METALOGLOBUS BUCUREŞTI – ACS POLI TIMIŞOARA
AFC CHINDIA TÂRGOVIŞTE – AFC RIPENSIA TIMIŞOARA
ACS ENERGETICIANUL – ACS DACIA UNIREA BRĂILA
ASU POLITEHNICA TIMIŞOARA – ASSCS FARUL CONSTANȚA
AS FC UNIVERSITATEA CLUJ – ASC DACO-GETICA BUCUREŞTI
CS AEROSTAR BACĂU – CS MIOVENI
FOTBAL CLUB ARGEŞ – ACS PETROLUL 52 PLOIEŞTI
Etapa 11 – 10 octombrie 2018
ACS PETROLUL 52 PLOIEŞTI – CS LUCEAFĂRUL ORADEA
CS MIOVENI – FOTBAL CLUB ARGEŞ
ASC DACO-GETICA BUCUREŞTI – CS AEROSTAR BACĂU
ASSCS FARUL CONSTANȚA – AS FC UNIVERSITATEA CLUJ
ACS DACIA UNIREA BRĂILA – ASU POLITEHNICA TIMIŞOARA
AFC RIPENSIA TIMIŞOARA – ACS ENERGETICIANUL
ACS POLI TIMIŞOARA – AFC CHINDIA TÂRGOVIŞTE
AFC UTA ARAD – FC METALOGLOBUS BUCUREŞTI
ACS FC ACADEMICA CLINCENI – CS PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU
CS SPORTUL SNAGOV SA – CS BALOTEŞTI
Etapa 12 – 13 octombrie 2018
CS LUCEAFĂRUL ORADEA – CS BALOTEŞTI
CS PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU – CS SPORTUL SNAGOV SA
FC METALOGLOBUS BUCUREŞTI – ACS FC ACADEMICA CLINCENI
AFC CHINDIA TÂRGOVIŞTE – AFC UTA ARAD
ACS ENERGETICIANUL – ACS POLI TIMIŞOARA
ASU POLITEHNICA TIMIŞOARA – AFC RIPENSIA TIMIŞOARA
AS FC UNIVERSITATEA CLUJ – ACS DACIA UNIREA BRĂILA
CS AEROSTAR BACĂU – ASSCS FARUL CONSTANȚA
FOTBAL CLUB ARGEŞ – ASC DACO-GETICA BUCUREŞTI
ACS PETROLUL 52 PLOIEŞTI – CS MIOVENI
Etapa 13 – 20 octombrie 2018
CS MIOVENI – CS LUCEAFĂRUL ORADEA
ASC DACO-GETICA BUCUREŞTI – ACS PETROLUL 52 PLOIEŞTI
ASSCS FARUL CONSTANȚA – FOTBAL CLUB ARGEŞ
ACS DACIA UNIREA BRĂILA – CS AEROSTAR BACĂU
AFC RIPENSIA TIMIŞOARA – AS FC UNIVERSITATEA CLUJ
ACS POLI TIMIŞOARA – ASU POLITEHNICA TIMIŞOARA
AFC UTA ARAD – ACS ENERGETICIANUL
ACS FC ACADEMICA CLINCENI – AFC CHINDIA TÂRGOVIŞTE
CS SPORTUL SNAGOV SA – FC METALOGLOBUS BUCUREŞTI
CS BALOTEŞTI – CS PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU
Etapa 14 – 27 octombrie 2018
CS LUCEAFĂRUL ORADEA – CS PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU
FC METALOGLOBUS BUCUREŞTI – CS BALOTEŞTI
AFC CHINDIA TÂRGOVIŞTE – CS SPORTUL SNAGOV SA
ACS ENERGETICIANUL – ACS FC ACADEMICA CLINCENI
ASU POLITEHNICA TIMIŞOARA – AFC UTA ARAD
AS FC UNIVERSITATEA CLUJ – ACS POLI TIMIŞOARA
CS AEROSTAR BACĂU – AFC RIPENSIA TIMIŞOARA
FOTBAL CLUB ARGEŞ – ACS DACIA UNIREA BRĂILA
ACS PETROLUL 52 PLOIEŞTI – ASSCS FARUL CONSTANȚA
CS MIOVENI – ASC DACO-GETICA BUCUREŞTI
Etapa 15 – 3 noiembrie 2018
ASC DACO-GETICA BUCUREŞTI – CS LUCEAFĂRUL ORADEA
ASSCS FARUL CONSTANȚA – CS MIOVENI
ACS DACIA UNIREA BRĂILA – ACS PETROLUL 52 PLOIEŞTI
AFC RIPENSIA TIMIŞOARA – FOTBAL CLUB ARGEŞ
ACS POLI TIMIŞOARA – CS AEROSTAR BACĂU
AFC UTA ARAD – AS FC UNIVERSITATEA CLUJ
ACS FC ACADEMICA CLINCENI – ASU POLITEHNICA TIMIŞOARA
CS SPORTUL SNAGOV SA – ACS ENERGETICIANUL
CS BALOTEŞTI – AFC CHINDIA TÂRGOVIŞTE
CS PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU – FC METALOGLOBUS BUCUREŞTI
Etapa 16 – 10 noiembrie 2018
CS LUCEAFĂRUL ORADEA – FC METALOGLOBUS BUCUREŞTI
AFC CHINDIA TÂRGOVIŞTE – CS PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU
ACS ENERGETICIANUL – CS BALOTEŞTI
ASU POLITEHNICA TIMIŞOARA – CS SPORTUL SNAGOV SA
AS FC UNIVERSITATEA CLUJ – ACS FC ACADEMICA CLINCENI
CS AEROSTAR BACĂU – AFC UTA ARAD
FOTBAL CLUB ARGEŞ – ACS POLI TIMIŞOARA
ACS PETROLUL 52 PLOIEŞTI – AFC RIPENSIA TIMIŞOARA
CS MIOVENI – ACS DACIA UNIREA BRĂILA
ASC DACO-GETICA BUCUREŞTI – ASSCS FARUL CONSTANȚA
Etapa 17 – 17 noiembrie 2018
ASSCS FARUL CONSTANȚA – CS LUCEAFĂRUL ORADEA
ACS DACIA UNIREA BRĂILA – ASC DACO-GETICA BUCUREŞTI
AFC RIPENSIA TIMIŞOARA – CS MIOVENI
ACS POLI TIMIŞOARA – ACS PETROLUL 52 PLOIEŞTI
AFC UTA ARAD – FOTBAL CLUB ARGEŞ
ACS FC ACADEMICA CLINCENI – CS AEROSTAR BACĂU
CS SPORTUL SNAGOV SA – AS FC UNIVERSITATEA CLUJ
CS BALOTEŞTI – ASU POLITEHNICA TIMIŞOARA
CS PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU – ACS ENERGETICIANUL
FC METALOGLOBUS BUCUREŞTI – AFC CHINDIA TÂRGOVIŞTE
Etapa 18 – 24 noiembrie 2018
CS LUCEAFĂRUL ORADEA – AFC CHINDIA TÂRGOVIŞTE
ACS ENERGETICIANUL – FC METALOGLOBUS BUCUREŞTI
ASU POLITEHNICA TIMIŞOARA – CS PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU
AS FC UNIVERSITATEA CLUJ – CS BALOTEŞTI
CS AEROSTAR BACĂU – CS SPORTUL SNAGOV SA
FOTBAL CLUB ARGEŞ – ACS FC ACADEMICA CLINCENI
ACS PETROLUL 52 PLOIEŞTI – AFC UTA ARAD
CS MIOVENI – ACS POLI TIMIŞOARA
ASC DACO-GETICA BUCUREŞTI – AFC RIPENSIA TIMIŞOARA
ASSCS FARUL CONSTANȚA – ACS DACIA UNIREA BRĂILA
Etapa 19 – 28 noiembrie 2018
ACS DACIA UNIREA BRĂILA – CS LUCEAFĂRUL ORADEA
AFC RIPENSIA TIMIŞOARA – ASSCS FARUL CONSTANȚA
ACS POLI TIMIŞOARA – ASC DACO-GETICA BUCUREŞTI
AFC UTA ARAD – CS MIOVENI
ACS FC ACADEMICA CLINCENI – ACS PETROLUL 52 PLOIEŞTI
CS SPORTUL SNAGOV SA – FOTBAL CLUB ARGEŞ
CS BALOTEŞTI – CS AEROSTAR BACĂU
CS PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU – AS FC UNIVERSITATEA CLUJ
FC METALOGLOBUS BUCUREŞTI – ASU POLITEHNICA TIMIŞOARA
AFC CHINDIA TÂRGOVIŞTE – ACS ENERGETICIANUL
Poate te interesează și Alexandru Maxim, sub presiune la Mainz: Așteptăm să progreseze'
Loading...
Comentarii