Accesul la Luvru, împiedicat de studenți: „Suntem mândri că blocăm cel mai mare muzeu din lume”

Accesul la Muzeul Luvru din Paris a fost blocat luni dimineaţă de studenţi care susțin că își exprimă astfel „sprijinul” faţă de protestele liceenilor şi denunță „represiunea poliţienească”, relatează AFP.

„Suntem mândri să vă anunţăm că blocăm cel mai mare muzeu din lume”, se arată pe un banner afişat în apropierea Luvrului.

Potrivit conducerii, această acţiune este condusă de aproximativ cincizeci de studenţi ai Şcolii Luvrului și nu are nicio legătură directă cu muzeul, care este folosit pur şi simplu „ca o cameră de rezonanţă” pe fondul protestelor care zguduie Franța.

Acțiunea are loc la un an de la spectaculosul jaf care a aruncat cel mai vizitat muzeu din lume într-o criză profundă, notează AFP.

Potrivit sindicatului CGT, acțiunea din fața Muzeului Luvru a fost prevăzută să dureze până luni „la prânz”.

Un alt sindicat, CFDT, a spus că la această acţiune s-au alăturat și studenţi de la Şcoala de Arte Frumoase.

Studenţii îşi încadrează acțiunea în „lupta pentru dreptul de a studia, de a munci şi de a trăi liber, în condiţii bune”.

Situată în incinta muzeului, Şcoala Luvrului este o instituţie de învăţământ superior care oferă cursuri de istoria artei, arheologie, epigrafie, antropologie şi muzeologie.