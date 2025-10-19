Jaf confirmat de ministrul francez al culturii

„Nu există victime. Sunt la fața locului, alături de echipele muzeului și de poliție. Investigațiile sunt în desfășurare”, a transmis Rachida Dati într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Incidentul a avut loc în această dimineață, chiar în momentul în care Muzeul Luvru, cel mai vizitat muzeu din lume, își deschidea porțile pentru public.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit detalii despre ce ar fi putut fi furat sau despre modul în care a fost comis jaful.

Informații neconfirmate: bijuterii napoleoniene și bijuterii suverane, dispărute

Pe rețelele de socializare au apărut deja informații neoficiale despre modul în care s-ar fi produs jaful de la Luvru.
O postare virală de pe platforma X (fost Twitter) susține că o echipă de patru persoane ar fi pătruns în muzeu duminică dimineață, folosind un siloz de marfă pentru acces. Potrivit aceleiași surse, hoții ar fi tăiat o fereastră cu drujbe, ar fi spart două vitrine care conțineau bijuterii napoleoniene și bijuterii suverane, iar apoi ar fi fugit pe scutere T-Max, îndreptându-se către Cheiurile Senei.

Autoritățile franceze nu au confirmat oficial aceste informații.

Luvru, închis pentru restul zilei

Conducerea muzeului a confirmat pe contul oficial de X (fost Twitter) că instituția va fi închisă pentru restul zilei, invocând „motive excepționale”.

„Muzeul Luvru va rămâne închis astăzi din motive excepționale”, au transmis reprezentanții muzeului, fără alte detalii.

Poliția pariziană a izolat zona și a început o anchetă amplă. Surse citate de presa franceză spun că autoritățile tratează incidentul cu cel mai înalt nivel de urgență, dat fiind statutul simbolic al muzeului și al obiectelor de artă expuse acolo.

