Proteste și violențe în Franța: încă 30 de magazine au fost jefuite la Paris. Ministrul de interne spune că a „pierdut controlul”, dar Macron îi refuză demisia

Ministrul francez de interne Laurent Nuñez a recunoscut luni că a „pierdut controlul” asupra forțelor de ordine în „anumite mari orașe” din Franța în timpul protestelor de amploare care au avut loc sâmbătă și au fost marcate de violențe și jafuri, relatează AFP.

Laurent Nuñez a admis, de asemenea, o „lipsă de anticipare” a dimensiunii protestelor, motiv pentru care forțele de ordine ar fi fost insuficiente atât pentru a stăpâni manifestațiile, cât și pentru a face față jafurilor și actelor de vandalism.

Ministrul francez de interne a făcut aceste declarații după ce și-a prezentat duminică demisia, dar președintele Emmanuel Macron a refuzat-o.

Macron i-a cerut lui Nuñez să rămână în funcţie pentru a asigura menţinerea lanţului de comandă în cadrul forțelor polițienești și de securitate. Președintele francez i-a cerut, de asemenea, ministrului de interne să pună în aplicare cât mai curând posibil noi măsuri pentru a face faţă celor care recurg la jafuri.

Situația rămâne tensionată în Franța. La Paris, alte „cel puțin 30 de magazine” au fost jefuite duminică și în noaptea de duminică spre luni.

Primarul Emmanuel Grégoire a denunțat „scene insuportabile”. „Nu au fost de amploarea evenimentelor de sâmbătă, dar au existat grupuri de jefuitori care s-au răspândit în mai multe cartiere din oraș”, a declarat edilul într-un interviu acordat pentru France Inter.

Potrivit primarului, de data aceasta, manifestanții au acționat „cu fețele descoperite”. Poliția a a arestat 351 de persoane implicate în jafuri și acte de vandalism.