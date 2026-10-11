Trenul „Transsiberian” al Italiei a intrat într-un camion cu muncitori și l-a răsturnat: un bărbat a fost dus la spital cu elicopterul

Trenul Transsiberian al Italiei, cunoscut pentru traseele sale pitorești din regiunea Abruzzo, a fost implicat într-un accident grav duminică, 11 octombrie. Trenul a intrat într-un camion cu muncitori și l-a răsturnat. În urma impactului, un bărbat a fost dus la spital cu elicopterul, potrivit portalului italian de știri Chietitoday.it.

Cum s-a produs accidentul în care a fost implicat trenul transsiberian

Conform primelor informații, camionul implicat în accident transporta o schelă mobilă utilizată pentru lucrările de reparație ale podului. Se pare că înălțimea schelei era insuficientă pentru a permite trecerea trenului.

„Trenul a încercat să frâneze, dar nu a putut evita impactul”, a declarat un martor ocular pentru portalul de știri citat anterior.

În urma coliziunii, camionul s-a răsturnat, iar trei muncitori au fost răniți. În urma accidentului, au intervenit de urgență echipaje medicale SMURD, carabinierii și inspectorii sanitari ai Asl. Ambele vehicule implicate în incident au fost puse sub sechestru, iar procurorii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă gravă.

Un bărbat de 56 de ani a fost transportat la spital cu elicopterul

Cel mai grav dintre aceștia, un bărbat de 56 de ani, de naționalitate senegaleză, a fost transportat cu elicopterul medical la spitalul San Salvatore din L’Aquila. Potrivit medicilor, starea sa este gravă, dar stabilă. Ceilalți doi muncitori, ambii în vârstă de 50 de ani și de naționalitate străină, au fost internați la spitalul Castel di Sangro cu răni ușoare.

400 de pasageri se aflau în trenul istoric la momentul accidentului din Italia

Trenul istoric, care a devenit o atracție turistică populară datorită peisajelor spectaculoase pe care le traversează, transporta 400 de pasageri la momentul producerii accidentului. Potrivit portalului italian de știri, cele 400 de persoane au fost vizibil afectate de incident.

Mulți dintre aceștia își propuseseră să petreacă o zi relaxantă explorând frumusețile naturale ale Parcului Național Abruzzo și ale Parcului Național Majella, dar excursia s-a transformat rapid într-un coșmar.

„Totul s-a întâmplat foarte repede. Ne-am speriat teribil când trenul a lovit acel camion”, a povestit un pasager.

Povestea trenului Transsiberian al Italiei

Cunoscută oficial drept Calea Ferată a Parcurilor, este o linie feroviară cu o lungime de 128 km, care leagă Sulmona de Isernia, traversând 58 de tuneluri și numeroase viaducte. Călătoria cu trenul transsiberian al Italiei oferă o experiență unică, punând în valoare frumusețea naturală și istorică a regiunii Abruzzo. Călătorii stau în vagoane istorice din anii '30, toate fiind restaurate.

Printre destinațiile sale cele mai populare se numără localitățile pitorești Campo di Giove, Palena, Rivisondoli-Pescocostanzo, Castel di Sangro și Roccaraso.

Cum a fost ales numele pentru Transsiberianul Italiei

Denumirea i-a fost dată în 1980 de către jurnalistul Luciano Zeppegno datorită peisajelor montane spectaculoase și a temperaturilor scăzute din timpul iernii, când traseul prin munții Apenini este acoperit de zăpadă, amintind de celebra cale ferată din Rusia.

Zeppegno se afla la bordul unui tren de linie ce străbătea traseul Sulmona–Isernia chiar în mijlocul unei ierni cumplite. Când s-a uitat pe fereastră și a văzut troienele uriașe de zăpadă, platourile montane complet înghețate, lipsa completă a urmelor de civilizație pe kilometri întregi și viscolul care mătura munții Apenini, acesta ar fi exclamat că se simte ca și cum ar fi în Siberia, la bordul celebrului Transsiberian rusesc, relatează The Wom Travel.