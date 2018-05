Printre persoanele decedate se numără și un mecanic al trenului care a lovit miercuri, în jurul orei 23, un camion care staționa pe linia de cale ferată, în apropierea localității Caluso, de lângă Torino, conform Mediafax.ro.

Trei vagoane au deraiat în urma impactului violent.

Potrivit oficialilor de la ambulanţă, cei mai mulţi răniţi nu sunt în stare critică.

Firefighters and rescue personnel search derailed carriages after a train hit a truck that had stopped on the tracks in Caluso, outside Turin https://t.co/htjzluMUOj pic.twitter.com/k4upU2EZiN

— AFP news agency (@AFP) May 24, 2018