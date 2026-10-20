Alegătorii din Alberta au respins categoric referendumul privind secesiunea de Canada

Locuitorii provinciei bogate în petrol Alberta au respins în mod covârșitor propunerea cu privire la organizarea unui referendum privind secesiunea de Canada, arată o proiecție a grupului audiovizual public CBC, potrivit AFP.

Opțiunea pentru rămânerea în Canada a primit 76,5% din voturi, în timp ce cei care cereau un referendum de secesiune au obținut doar 23,5% din voturi. Rata participării la vot s-a ridicat la 43%.

Separatiștii își doresc să gestioneze ei înșiși petrolul provinciei

Alberta deţine a patra rezervă mondială dovedită de petrol. Bogăția sa în petrol s-a aflat în centrul revendicărilor separatiştilor, care susţin că statul federal a sufocat industria petrolieră cu reglementările sale de mediu sub mandatul fostului prim-ministru Justin Trudeau.

„Ne simţim jefuiţi, înşelaţi, maltrataţi”, a susținut Sandy Martel, directoarea unei mici întreprinderi din Spruce Grove. „Este timpul să ne ridicăm şi să spunem «stop»”, a spus ea sâmbătă, în cadrul unui miting organizat de activiștii separatiști în faţa parlamentului provincial din Edmonton.

„Suntem o ţară solidă, unită de la un capăt la altul”, le-a spus susţinătorilor săi Thomas Lukaszuk, fost vicepremier al Albertei, care a condus campania „Forever Canadian” (Mereu canadian).

Votul din Alberta, o provocare personală pentru prim-ministrul Mark Carney

Spre deosebire de predecesorul său, Justin Trudeau, Mark Carney a făcut din construirea unui nou oleoduct care leagă Alberta de coasta Pacificului un pilon al strategiei sale vizând reducerea dependenţei Canadei faţă de Statele Unite. Acest oleoduct ar trebui să permită exporturi masive de petrol către Asia.

De altfel, votul organizat luni în Alberta a reprezentat o provocare personală pentru Mark Carney, care a crescut în această provincie cu 4,3 milioane de locuitori și a dus o campanie în favoarea unității canadiene.

În opinia sa, resursele petroliere ale Albertei sunt esențiale pentru a reduce dependența Canadei de Statele Unite.

După vot, Mark Carney a salutat o „alegere clară a unității”. „Vom merge mai departe împreună, cu o hotărâre reînnoită și o mare ambiție”, a promis el.

Fantoma Brexitului

Marginală acum câţiva ani, mişcarea separatistă a reuşit în luna mai să strângă suficiente semnături pentru a declanşa un referendum privind independenţa, înainte ca un judecător local să-l anuleze din motive constituţionale.

Lidera conservatoare a provinciei, Danielle Smith - care se opune independenţei, dar al cărei partid numără separatişti în rândurile sale - a decis în cele din urmă să organizeze propria consultare: dacă Alberta să rămână o provincie a Canadei sau să se încredinţeze guvernului provincial mandatul de a organiza un referendum obligatoriu privind independenţa.

Decizia lui Danielle Smith, menită să calmeze aripa separatistă a partidului său, a fost comparată de analişti cu pariul făcut de fostul prim-ministru britanic David Cameron cu referendumul privind Brexitul organizat în 2016 și influențat de boții și trolii ruși, după cum a recunoscut noul premier britanic Andy Burnham.

Mark Carney se afla atunci la conducerea Băncii Angliei. „La acea vreme, semnificaţia Brexitului nu era clară”, dar în anii care au urmat „a domnit o incertitudine enormă, iar investiţiile s-au oprit”, a atras atenția prim-ministrul canadian.

Factorul Trump

Ultimele luni au fost marcate de manipularea conţinutului pe reţelele sociale prin intermediul inteligenţei artificiale şi de acuzaţii de ingerinţă americană, ceea ce i-a determinat pe experţi să avertizeze asupra unor posibile contestări ale rezultatului scrutinului.

„Este probabil ca o parte a populaţiei să perceapă acest scrutin ca fiind fraudat sau incorect”, a declarat Aengus Bridgman, directorul Media Ecosystem Observatory (MEO) de la Universitatea McGill din Montréal.

Mark Carney a declarat însă că se aşteaptă ca guvernele străine, „inclusiv Statele Unite”, să nu se amestece în acest scrutin, în timp ce contactele dintre administraţia Trump şi separatiştii din Alberta, primiţi la Departamentul de Stat, au provocat critici în Canada.

Războiul comercial declanșat de Trump şi ameninţările președintelui SUA de a face din Canada cel de-al 51-lea stat american l-au ajutat însă pe Carney să-şi consolideze sprijinul în Alberta, unde prim-miniştrii liberali au fost, de-a lungul timpului, nepopulari, subliniază The Associated Press.