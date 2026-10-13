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Amenda primită de un șofer după ce și-a parcat mașina în fața propriului garaj: „O sumă enormă pentru patru minute”

Alexandra Bercea
Alexandra Bercea
Jurnalist
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O mașină parcată în fața unui garaj.
Sursa foto: Shutterstock
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Un bărbat din Noua Zeelandă a fost amendat cu 70 de dolari neozeelandezi, aproximativ 35 de euro, pentru că și-a parcat mașina în fața propriului garaj într-o pauză de prânz care a durat doar 10 minute. Autoritățile au considerat că vehiculul său ocupa o parte din trotuar, afectând deplasarea pietonilor.

Cuprins:

Bărbatul a făcut o pauză acasă pentru a lua masa

Bărbatul, angajat ca agent comercial în domeniul alimentar, își petrece majoritatea timpului în mașină. În ziua incidentului, el a decis să facă o pauză rapidă acasă pentru a lua masa, parcând vehiculul la un metru distanță de garaj, chiar în fața locuinței, relatează publicația spaniolă La Noticias Trabajo.

Când s-a întors după aproximativ 10 minute, a descoperit că fusese amendat pentru parcare pe un trotuar prevăzut cu pistă pentru biciclete.

„Este mult timp pe drum, așa că a trecut pe acasă să mănânce ceva rapid și a stat aici, literalmente, doar 10 minute”, a explicat soția sa.

Parcarea în fața casei nu a mai adus probleme în trecut

Cuplul s-a declarat surprins și revoltat de sancțiune, mai ales că, potrivit femeii, parcarea în fața casei nu le-a mai adus probleme în trecut. Analizând amenda, au constatat că încălcarea a fost înregistrată între orele 12.14 și 12.18, un interval de doar patru minute.

„Sunt 70 de dolari, e ridicol. E o sumă enormă pentru patru minute”, a adăugat soția.

În ciuda nemulțumirilor exprimate, autoritățile locale au justificat sancțiunea, susținând că vehiculul bloca parțial trotuarul. Reprezentanții autorităților au explicat că faptul că mașina era parcată în fața garajului nu înseamnă că întreaga zonă aparține proprietarului casei.

Mai mult, fotografiile realizate de autorități arătau clar că vehiculul ocupa o parte din trotuar.

Aceștia au reamintit că parcarea pe trotuare este interzisă, chiar dacă este vorba de intrarea în propria casă.

Pietonii, în special cei care folosesc scaune cu rotile sau cărucioare pentru copii, pot avea nevoie de întreaga lățime a trotuarului pentru a se deplasa în siguranță. Dacă sunt obligați să coboare pe carosabil pentru a ocoli vehiculele parcate, riscul de accidente crește semnificativ.

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Tags: amendă Stiri Auto Noua Zeelandă
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