Americanii de la NuScale au refuzat condițiile României pentru mini-reactoarele de la Doicești și propun opțiuni pe acțiuni în loc de garanții

Proiectul construirii primei centrale nucleare bazate pe reactoare modulare mici (SMR) din România, planificat pe amplasamentul fostei termocentrale de la Doicești, traversează un moment de incertitudine majoră. Compania americană NuScale Power, furnizorul tehnologiei SMR, a refuzat să accepte condițiile esențiale stabilite de partea română pentru împărțirea echitabilă a riscurilor financiare și tehnice.

Peste 80% din condițiile preliminare aprobate în decizia de investiție nu sunt îndeplinite în prezent. Situația sporește expunerea financiară a companiei de proiect RoPower Nuclear, controlată în proporții egale de societatea de stat Nuclearelectrica și de grupul privat Nova Power & Gas, notează publicația Profit.ro.

Unde s-au blocat negocierile dintre Nuclearelectrica și NuScale

Principalul punct de divergență dintre cele două părți este legat de modalitatea în care România urmează să plătească pentru cele șase module nucleare preconizate pentru o capacitate totală de 462 MW. Partea română a solicitat o clauză fermă prin care să achite inițial un singur reactor-pilot de 77 MW, urmând ca restul de cinci module să fie comandate și plătite doar după ce primul modul dovedește o funcționare optimă și sigură.

Compania americană a refuzat semnarea unui acord cu caracter obligatoriu în aceste condiții. Reprezentanții NuScale au evitat asumarea unor garanții de performanță clare și a unor obligații directe privind rambursarea costurilor pentru celelalte cinci module în cazul unor neconformități.

În locul acordului-cadru solicitat de Nuclearelectrica pentru partajarea riscurilor și crearea lanțului de aprovizionare local, NuScale a înaintat o propunere alternativă neobișnuită: acordarea de drepturi de subscriere de acțiuni NuScale la un preț prestabilit. Conducerea Nuclearelectrica consideră că această ofertă nu acoperă riscurile financiare și tehnice asumate de statul român.

Problema emisiilor de gaze din zona amplasamentului de la Doicești

Pe lângă neînțelegerile comerciale, proiectul de la Doicești este frânat și de probleme tehnice legate de siguranța amplasamentului. O condiție esențială neîndeplinită vizează prezența gazelor naturale în zona adiacentă a fostei termocentrale, pe terenul Soceram, unde a fost identificat un puț de gaze.

Până la acest moment nu a fost stabilit un cadru procedural clar pentru abandonarea sau izolarea puțului și pentru eliminarea hazardului reprezentat de emisiile minerale, conform cerințelor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. RoPower Nuclear a contractat o evaluare independentă pentru stabilirea măsurilor de siguranță, însă datele preliminare vor fi disponibile abia în primăvara anului 2027, iar raportul final este așteptat în toamna aceluiași an.

Ultimatum de 30 de zile pentru partenerul american

Față de stadiul actual al negocierilor, conducerea Nuclearelectrica intenționează să transmită o notificare oficială către NuScale, acordând un termen de maximum 30 de zile pentru clarificarea și îndeplinirea condițiilor prioritare.