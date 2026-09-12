Amplasamentul de la Doicești, ales de Nuclearelectrica pentru construcția unei centrale cu șase reactoare modulare mici, a fost abia al doilea în studiul de profil realizat de compania de consultanță Sargent & Lundy, arată raportul Corpului de Control al premierului, publicat pe Bursa de Valori de către compania de stat.

Iernut, pe primul loc

Pe primul loc, cu 1.099 de puncte, s-a clasat amplasamentul de la Iernut, județul Mureș, în vreme amplasamentul de la Doicești primise 1.091 de puncte.

Totuși, Nuclearelectrica a ales Doicești, argumentând că există un singur proprietar pentru terenuri, iar proiectul ar fi putut fi demarat mai rapid, deoarece existau deja rețele de înaltă tensiune.

De asemenea, Nuclearelectrica a argumentat că la Iernut există o centrală pe gaze, iar o a doua se află în construcție, ambele deținute de Romgaz.

Potrivit companiei, „proximitatea acestora față de reactoarele nucleare ar fi putut crea incertitudini cu privire la fezabilitatea autorizării proiectului nuclear”.

Însă Corpul de Control susține că acestea sunt argumente generale și nu explică de ce a fost aleasă a doua locație și de ce nu a fost făcută procedură publică de alegere a partenerului.

Alegere netransparentă și riscuri asimetrice

Corpul de Control acuză însă că există nereguli și că asocierea Nuclearelectrica cu societatea Nova Power & Gas, parte din grupul E-Infra, a dus la riscuri asimetrice: povara financiară cădea pe Nuclearelectrica, dar dreptul de decizie în compania RoPower este 50-50%.

Concomtient, Corpul de control al premierului susține că, deși Nova Power are 50% din compania mixtă, aceasta nu a adus terenul de la Doicești drept capital social, ci l-a vândut companiei de proiect la un preț umflat.

Telenovela cu terenul

Nova Power a cumpărat terenul de la Geco Garden Pub SRL în 2021, care îl cumpărase prin licitație de la Termoelectrica, aflată în insolvență.

Corpul de Control susține că Nova Power ar fi dat pe teren 2,3 milioane de euro, dacă predarea lui s-a făcut până la 31 decembrie 2023 fără elibererarea de sarcini de mediu și fără demolările necesare sau 6,3 milioane de euro, dacă vânzătorul a făcut el demolările.

În schimb, firma de proiect RoPower a fost înființată în 2022 de către Nuclearelectrica și Nova Power & Gas prin aport egal.

Contractul de vânzare între Nova Power și RoPower s-a semnat pentru 24,5 milioane de euro, dar s-a mai semnat un acord de refacturare pentru lucrările făcute de Nova Power pe teren anterior. În baza acestuia, s-a emis o nouă factură de 22 de milioane de euro.

Teren achiziționat la preț umflat

Corpul de control a remarcat că s-a mărit plafonul de aprobare a contractelor de 10 ori, de la 5 la 50 milioane de euro, exact înaintea tranzacției pentru teren, astfel încât achiziția să ocolească votul acționarilor și să fie decisă doar de conducerea companiei.

Instituția susține că s-au ocolit legile privind achizițiile publice și s-au externalizat netransparent servicii și lucrări, inclusiv către firme afiliate Nova Power.

Mai mult, Nuclearelectrica nu a implementat un mecanism prin care să controleze pe ce se duceau banii.

Costuri imense

Estimarea de cost a proiectului era la nivelul lunii decembrie de 6,5 miliarde de dolari, mai mult decât dublu față de estimarea generală. Mai exact, suma ar fi cu 3,8 miliarde de euro peste cea inițială.

Proiectul a început în anul 2019, prin semnarea unui memorandum între România și SUA pentru cooperarea în domeniul nuclear civil.

Acesta a fost urmat de un altul în 2020, iar în baza acestuia a fost demarat proiectul privind reactoarele modulare mici.

În baza proiectului urmau să se amplaseze șase unități de 77 MW la Doicești, în total 462 MW.

Acestea urmau să folosească tehnologia companiei americane NuScale. Aceasta urma să construiască un reactor modular în SUA, care să fie funcțional înainte de cele de la Doicești, dar proiectul a fost anulat.

Nuclearelectrica a fost condusă în perioada analizată de către Cosmin Ghiță. Acesta și-a dat demisia recent, dar a rămas în funcție până în octombrie.

Nova Power a respins anterior acuzațiile

Compania Nova Power a anunțat deja în luna iulie că respinge concluziile Corpului de Control al Premierului.

Aceasta susține că tranzacția prin care amplasamentul a fost vândut către compania de proiect RoPower este „integral reversibilă”, astfel încât nu poate genera pierderi pentru investiția publică, potrivit Economedia.

De asemenea, afirmă că activele vândute sunt diferite de cele achiziționate în 2021, că nu a obținut profit din tranzacție și că toate costurile sunt documentate și pot fi verificate independent.

Anterior, premierul Ilie Bolojan a acuzat faptul că proiectul are probleme și că „vom rămâne cu un teren și niște hârtii”.

Cine deține grupul privat

Nova Power & Gas este o companie din grupul E-Infra, patronat de afaceriștii clujeni Teofil Mureșan, Simion Mureșan și Marian Pantazescu.

Pe lângă afacerile cu energie, acesta deține și rețeaua de telecomunicații Netcity, dar și are și alte filiale, respectiv Direct One, Electrogroup, plus 40% din Wind Energy Service East Europe, conform Wall-Street.ro.